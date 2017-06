Bombardier Transportation Suisse débute une phase de consultation avec les partenaires sociaux

- La restructuration est une mesure pour l'optimisation de la structure du site au niveau international pour améliorer la compétitivité

ZURICH, SUISSE--(Marketwired - 8 juin 2017) - Dans le cadre du programme de transformation du groupe annoncé le 21 octobre 2016, Bombardier Transport Suisse a invité aujourd'hui les partenaires sociaux pour une information relative à l'ouverture de la phase de consultation selon l'art. 335f CO.

Le groupe prévoit une réduction par étapes d'environ 650 postes en Suisse en 2017 et 2018. Environ trois quarts des postes qui seraient concernés, sont des postes de travail temporaires, occupés par des collaborateurs externes. Au centre de la mesure figurent la rationalisation à l'échelle du groupe des domaines administratifs et des départements non productifs ainsi que l'optimisation de la structure du site au niveau international et la spécialisation des sites en vue d'une réduction des coûts et d'une augmentation de la productivité. Cette mesure doit améliorer durable la compétitivité et la situation des marges de Bombardier.

Tous les sites en Suisse sont concernés par cette mesure de réduction. Les deux sites de Zurich et de Villeneuve sont maintenus en tant que sites de développement et de production. Ils feront cependant l'objet d'une réorientation afin de s'adapter au mieux aux besoins futurs du marché.

La restructuration doit être mise en place durant la période de validité du plan social en vigueur et respecter les besoins des projets des clients en cours. Le management regrette considérablement la mise en œuvre de cette mesure et examine avec la commission du personnel des solutions en vue d'éviter le plus possible les licenciements.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.