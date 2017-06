Bombardier vend cinq avions Q400 à un client anonyme

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 9 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour une commande ferme de cinq avions avec un client anonyme.

Selon le prix de catalogue de l'avion Q400, la valeur de cette commande ferme s'élève à environ 162 millions de dollars américains.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle vente d'avions Q400 puisqu'elle témoigne une fois de plus de la performance, de la souplesse opérationnelle, des meilleures économies de l'industrie et du confort des passagers inégalés qu'offre cet avion. Le Q400 est sans aucun doute l'avion turbopropulsé offrant la solution la plus versatile pour les compagnies aériennes » a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux.

L'avion Q400, qui combine les qualités des avions turbopropulsés et les caractéristiques des avions à réaction, et qui propose une expérience passager supérieure et la meilleure empreinte environnementale du secteur, est extrêmement polyvalent et s'adapte à divers modèles d'affaires. En plus de la configuration à classe unique standard, le Q400 est offert avec intérieur biclasse optionnel pour un confort accru des passagers, avec configuration à capacité assise supplémentaire (jusqu'à 90 places) pour les marchés à densité supérieure ainsi qu'avec la configuration combi passagers-fret.

La gamme d'avions Q400 compte plus de 60 propriétaires et exploitants dans près de 40 pays. À l'échelle mondiale, la flotte a accumulé plus de 6,9 millions d'heures de vol et transporté plus de 429 millions de passagers. Reconnu depuis longtemps comme un atout de taille par les exploitants, le Q400 intéresse de plus en plus les entreprises de locations d'avions.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images d'un avion Q400 arborant les couleurs de Bombardier sont affichées avec le présent communiqué de presse à l'adresse www.bombardier.com.

Pour plus de renseignements sur les avions Q400, consultez le site http://news.commercialaircraft.bombardier.com/fr

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section de fil RSS du site Web de Bombardier.

Bombardier, Q400, Q Series et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.