BonLook : Nouvelle collaboration avec la championne de danse sur glace Tessa Virtue

Les nouveaux designs de montures seront disponibles en janvier 2018

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) - L'entreprise d'optique omnicanale Montréalaise BonLook, reconnue pour son style distinctif et ses designs tendance, est fière d'annoncer une nouvelle collaboration avec Tessa Virtue, l'une des athlètes les plus accomplies de l'histoire canadienne avec ses huit titres de championne canadienne, trois Championnats du monde et trois médailles olympiques dont une d'or en danse sur glace. La collaboration Tessa Virtue X BonLook comprendra 2 montures - optique et solaire - qui seront co-dessinées et co-développées par Tessa et l'équipe de design et de création de BonLook.

« Quand nous avons réfléchi à la prochaine collaboration de BonLook, nous savions que ne voulions pas seulement travailler avec une personne qui possède un style distinctif, mais nous voulions nous associer à une personne qui est un modèle pour les femmes partout dans le monde », a mentionné Sophie Boulanger, co-fondatrice et chef de la direction de BonLook. « Tessa est la partenaire idéale pour BonLook : son style, ses valeurs et son éthique de travail qui lui ont permis d'atteindre des sommets inégalés dans son domaine s'alignent parfaitement avec notre marque. Nous sommes fiers de ce partenariat, des nouvelles montures, et nous avons très hâte que les clientes de BonLook puissent découvrir cette collaboration ».

Cette collection en édition limitée de deux montures sera offerte dans trois couleurs uniques. Le tout est inspiré par le style unique de Tessa, son esthétique et bien sûr, son parcours en tant qu'athlète canadienne d'exception.

« Mon objectif avec le design de cette collaboration est de refléter mon style assuré sur la glace et mon côté très féminin et sophistiqué dans la vie de tous les jours », a commenté Tessa Virtue. « Je suis excitée de travailler avec BonLook et de créer ces nouvelles montures qui non seulement me ressemblent, mais qui vont également plaire à une diversité de femmes ».

La collection exclusive Tessa Virtue X BonLook sera disponible en ligne au BonLook.com ainsi que dans les 16 boutiques BonLook à travers le Canada dès le 15 janvier 2018. Les montures solaires et optiques seront offertes à partir de 145$ incluant les lentilles de prescription simple vision. Pour vous inscrire à la liste d'attente, veuillez visiter le https://efr-ca.bonlook.com/tessa-virtue?domain_change=1

À propos de BonLook

L'entreprise montréalaise BonLook a été créée afin d'offrir une expérience d'achat innovatrice en dessinant, concevant et distribuant des produits qui ont du style et une qualité sans faille. Depuis ses débuts en 2011, l'entreprise a pour objectif de rendre la lunette de prescription accessible afin d'en faire un accessoire mode incontournable au rapport qualité-prix sans égal. Aujourd'hui, Bonlook se définit comme étant l'ultime destination pour une garde-robe de montures tendance, pensées et dessinées à Montréal. Initialement lancée en 2011, l'entreprise compte maintenant 16 points de vente au Québec et en Ontario et planifie avoir 50 points de vente au Canada d'ici 2020. Pour plus de renseignements, visitez www.BonLook.com.