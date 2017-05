Bonne fête Canada! TELUS donnera un #MilliondHeures afin d'améliorer nos collectivités pour les années à venir, soit les #150avenir

Les Journées du bénévolat annuelles de TELUS 2017 donnent le coup d'envoi à un mouvement inspirant pour offrir un million d'heures de bénévolat au Canada; TELUS invite les Canadiens à s'engager à faire une heure de bénévolat dans leurs propres collectivités

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 mai 2017) - (TSX:T)(NYSE:TU) - Les membres de l'équipe TELUS de partout au Canada se lancent dans une aventure extraordinaire pour effectuer un #MilliondHeures de bénévolat à l'occasion du 150e anniversaire du Canada. La poursuite de cet objectif ambitieux s'amorcera lors des Journées du bénévolat de TELUS annuelles, qui réunissent plus de 30 000 bénévoles à l'échelle mondiale. Dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS, qui en sont à leur 12e année, des milliers de bénévoles unissent leurs efforts pour contribuer à améliorer la santé et le dynamisme des collectivités. Qu'il s'agisse de nettoyer des rivages à Vancouver, de planter des arbres et d'aménager des jardins communautaires en banlieue de Calgary, de servir des repas dans des banques alimentaires du Grand Toronto, d'aider les collectivités touchées par les récentes inondations à Ottawa et au Québec ou d'embellir des espaces publics sur la côte est, l'engagement inébranlable des membres de l'équipe TELUS envers leurs collectivités fait partie des legs dont l'entreprise est la plus fière.

« La volonté remarquable de notre équipe, qui a à cœur de redonner avec générosité et solidarité, est l'une des principales caractéristiques de la culture primée de TELUS. En un peu plus d'une décennie, nous avons déjà effectué au-delà d'un million de jours de bénévolat pour donner vie à notre philosophie Nous donnons où nous vivons, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Je suis toujours inspiré par la passion de notre équipe et les efforts exceptionnels qu'elle déploie pour créer des collectivités saines, durables et solidaires partout au Canada et dans le monde. Cette année, notre objectif ambitieux est d'offrir un million d'heures de bénévolat supplémentaires. Je ne connais pas de meilleur moyen de célébrer le 150e anniversaire de notre pays que de contribuer à créer un futur meilleur dont profiteront tous les Canadiens au cours des 150 prochaines années. »

À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, TELUS met tous les Canadiens au défi de se joindre au mouvement et de poser un geste concret pour que la générosité soit à l'honneur pendant les années à venir, soit les #150avenir. Pour participer, les Canadiens sont invités à s'engager à offrir une heure de bénévolat dans leurs propres collectivités et à inciter les autres à en faire de même en utilisant #MilliondHeures dans les médias sociaux. Les Canadiens peuvent faire connaître leur engagement en se rendant sur telus.com/milliondheures.

Au fil des ans, les membres de l'équipe TELUS ont été encouragés à faire du bénévolat pour appuyer les causes qui leur tiennent à cœur. Depuis 2000, TELUS a versé près de 500 millions de dollars dans les collectivités et y a effectué plus de 7,7 millions d'heures de bénévolat. En plus d'une décennie, les bénévoles de TELUS ont contribué à renforcer les collectivités canadiennes par divers moyens :

Tri de plus de 1,6 million de livres de denrées pour les familles dans le besoin dans des banques alimentaires

Collecte de plus de 12 000 sacs de déchets pour accroître la propreté dans les collectivités

Préparation de plus de 100 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires essentielles pour aider les enfants défavorisés à commencer l'année du bon pied

Mise en terre de près de 70 000 arbres et plants dans des parcs et des jardins partout au Canada pour améliorer l'environnement

Service de plus de 120 000 repas aux personnes qui en ont le plus besoin

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS envers les collectivités et sa philosophie Nous donnons où nous vivons, veuillez visiter telus.com/communautaire

