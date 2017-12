Bonne nouvelle pour les patients atteints du SCI

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 déc. 2017) - FODY Food Co. (« FODY »), chef de file nord-américain de la fabrication, du développement et de la commercialisation de produits réduits FODMAP pour les millions de personnes souffrant du syndrome de côlon irritable (SCI), a annoncé aujourd'hui la collecte de 2,25 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de titres de série A, mené par Avrio Capital (« Avrio »), investisseur de premier plan au Canada en capital privé axé sur les produits alimentaires. Aki Georgacacos, directeur général d'Avrio, se joindra à Jonathan Ross Goodman, cofondateur et ancien chef de la direction de la société cotée en bourse Laboratoires Paladin inc. et fondateur et chef de la direction de la société cotée en bourse Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD), à titre d'investisseur principal et membre du conseil d'administration.

Cet apport en liquidités appuiera la société FODY, établie à Montréal, et accélérera sa présence en matière de distribution américaine et canadienne tant en ligne qu'au détail, tout en développant de nouveaux produits si recherchés par les quelque 15 % d'Américains atteints d'une forme de SCI.

Steven J. Singer, cofondateur de la société Glutino Inc. (« Glutino ») qui a connu un succès retentissant, et fondateur et chef de la direction de FODY, entrevoit de nombreuses similarités entre les deux sociétés. « La vocation de Glutino était de venir en aide aux millions de personnes atteintes de la maladie cœliaque qui doivent gérer leur régime sans gluten afin de se sentir mieux, a déclaré M. Singer. Le régime réduit FODMAP, qui implique l'élimination de certains aliments comme l'ail et le miel, s'avère prouvé médicalement par la réduction du déclenchement de symptômes inconfortables liés au SCI. L'alimentation représente, pour plus de 45 millions de Nord-Américains vivant avec le SCI, une source constante de stress. Nous sommes enthousiastes d'offrir une large gamme d'aliments réduits FODMAP savoureux et certifiés, afin de procurer une délicieuse amélioration de la vie des patients. »

L'investissement FODY d'Avrio s'aligne parfaitement à son portefeuille de placements dans les secteurs de l'agriculture, l'alimentation et la technologie alimentaire. « L'adoption du régime réduit FODMAP par les quelque 15 % de notre population aux prises avec le SCI est à ses débuts. À titre de chef de file du marché nord-américain, FODY est bien positionné pour venir en aide à des millions de personnes, », a déclaré M. Georgacacos.

À propos de FODY Food Co.

FODY Food Co. (www.fodyfoods.com) est une société œuvrant dans le domaine des aliments réduits FODMAP et visant à aider les personnes souffrant de SCI à se sentir mieux. Grâce à son offre d'une grande variété de catégories, la société est engagée à créer un guichet unique pour les personnes suivant un régime réduit FODMAP.

À propos d'Avrio Capital Inc.

Le groupe d'entités Avrio a été fondé en 2002 afin d'identifier les sociétés novatrices des secteurs alimentaire et agricole et d'y investir pour procurer des solutions aux défis mondiaux des domaines de la santé, du mieux-être et de la durabilité. À titre de pionnière internationale de l'investissement en agriculture et technologie alimentaire, l'équipe s'avère un investisseur actif dans ce cadre depuis près de 15 ans, avec le parachèvement de plus de cinquante placements depuis sa création. Avrio est un investisseur hautement engagé, collaborant étroitement avec les sociétés de portefeuille afin de fournir l'appui et les ressources nécessaires à la mutation de sociétés émergentes en chefs de file internationaux.