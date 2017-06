Bowmore Exploration change de nom et devient Osisko Metals Incorporated

Osisko Metals concentrera ses activités sur l'exploration et l'exploitation de mines de zinc et autres métaux de base Nouveau symbole boursier TSX-V : OM Regroupement d'actions trois en une

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - Bowmore Exploration Ltd. (la « Société ») (TSX VENTURE:BOW) (FRANCFORT:OB5) a le plaisir d'annoncer qu'elle change de nom et s'appellera dorénavant Osisko Metals Incorporated (« Osisko Metals »), marquant ainsi la création d'une nouvelle entreprise d'exploration et d'exploitation de mines de métaux de base au sein du groupe d'entreprises Osisko. Osisko Metals se concentrera sur l'Est du Canada à moyen terme, et notamment sur l'exploitation de mines de zinc. Depuis janvier 2017, la Société a acquis et jalonné de vastes terrains couvrant plusieurs cibles clés pour le zinc et le zinc-plomb dans le camp minier de Bathurst au Nouveau-Brunswick et dans plusieurs régions de la province de Québec (voir les communiqués du 7 mars, du 20 avril et du 25 mai 2017).

En parallèle, la Société procédera à un regroupement de trois actions en une (3 en 1) (le « regroupement ») afin de mieux préparer sa croissance future. Après le regroupement d'actions, il y aura 29 580 320 actions émises et 32 913 098 actions en circulation d'Osisko Metals, sur une base entièrement diluée. Les initiés de la Société et quatre actionnaires principaux, qui possèdent collectivement plus de 60 % de l'ensemble des actions ordinaires émises, ont apporté leur soutien à ce regroupement. Les actions post-regroupement de la Société commenceront à être négociées sous le nom d'Osisko Metals et le nouveau symbole TSX V:OM lorsque la Bourse de croissance TSX aura donné son aval au changement de nom et au regroupement.

Le conseil d'administration de Bowmore a également le plaisir d'annoncer la nomination de M. Jeff Hussey au poste de président et chef de la direction d'Osisko Metals. Géologue professionnel ayant plus de 30 ans d'expérience dans l'exploration des métaux de base et le développement de mines à ciel ouvert et souterraines, M. Hussey a notamment passé 20 ans chez Noranda Inc. et Xstrata Inc. à superviser l'exploration et l'exploitation de la mine Brunswick n° 12 et de la mine de cuivre de Murdochville en Gaspésie. Il a été membre de l'équipe de lancement de la mine Antamina au Pérou et a fait partie de l'équipe d'optimisation des processus de la mine Raglan dans le nord du Québec. Plus récemment, il a travaillé pour la société Champion Iron au développement de projets de minerai de fer dans la région de la Côte-Nord au Québec.

M. Paul Dumas, président actuel de Bowmore, reste chez Osisko Metals et sera vice-président à la direction, Finances et chef de la direction financière.

Le nouveau président d'Osisko Metals, M. Jeff Hussey, a déclaré : « Le changement de nom et le regroupement d'actions marquent un nouveau début pour la croissance de la Société dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation des métaux de base, et plus particulièrement sur le marché du zinc en pleine expansion. Par cette restructuration, nous créons un nouveau véhicule pour les métaux de base qui comptera sur l'appui solide du groupe Osisko. Les fermetures de mines importantes au cours des dernières années ont amplifié la pénurie de zinc, alors que des projets d'infrastructures d'envergure mondiale alimentent la demande pour les métaux de base. C'est pourquoi nous croyons que le moment est bien choisi pour la création d'Osisko Metals et que la nouvelle Société sera très bien placée pour tirer parti de cette occasion de marché en expansion. »

À propos de BOWMORE EXPLORATION LTD.

Sous son nouveau nom, Osisko Metals Incorporated, la Société a l'intention de devenir l'un des chefs de file canadiens de l'exploration et de l'exploitation des métaux de base, en particulier le zinc au Canada. En 2017, la Société a acquis une participation majoritaire dans Brunswick Belt, dans le Camp minier de Bathurst (« CMB »), importante région de production de zinc, de plomb et d'argent. Au Québec, la Société a fait l'acquisition de 42 000 hectares qui couvrent 12 propriétés pour l'exploration préliminaire ciblant le zinc dont l'avancement se fera de façon sélective en 2017. Redevances aurifères Osisko Ltée (TSX:OR)(NYSE:OR) est un actionnaire important de la Société et détient une participation d'environ 20,5 %.

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations en date du présent communiqué. Les renseignements contenus dans le présent communiqué concernant les projets d'exploration et d'exploitation de ressources naturelles, dont les nouveaux résultats des programmes de forage, l'importance des résultats d'analyse, la minéralisation potentielle, y compris la découverte de nouvelles zones minéralisées, le potentiel de prolonger la minéralisation dans n'importe quelle direction, la capacité de réaliser toute activité d'exploration proposée et les résultats de ces activités, y compris la continuité ou l'extension de toute minéralisation, ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs.

Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction de la Société au moment où elles ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si la loi l'exige.