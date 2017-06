BrainChip Holdings Ltd. et Safran annoncent leur collaboration dans le cadre du développement d'un système d'inspection par vision industrielle pour la production de harnais

ALISO VIEJO, CA--(Marketwired - Jun 14, 2017) - BrainChip Holdings Ltd. ( ASX : BRN), l'un des principaux fournisseurs de solutions de vision basées sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, et Safran Electrical & Power, leader mondial des systèmes électriques aéronautiques, ont annoncé leur collaboration sur le développement d'un système d'inspection par vision industrielle afin d'aider à contrôler la bonne insertion des contacts dans les connecteurs. Ce système exploitera la technologie de réseau neurones de BrainChip, associée à la réalité augmentée, pour réaliser ces opérations d'inspection en temps réel lors de l'assemblage des harnais électriques.

« Nous ciblons principalement trois marchés : les jeux, la surveillance civile et la vision industrielle. Le développement de ce système d'inspection aux côtés d'un leader mondial de la fabrication de systèmes électriques tel que Safran Electrical & Power confirme notre expertise en matière de vision industrielle », déclare Louis DiNardo, Président de BrainChip.

« La brique technologique de BrainChip représente un moyen innovant au service de nos activités de production de harnais. Cette technologie puissante de traitement d'images permet de vérifier l'endroit où le fil est inséré et permettra d'améliorer nettement le niveau de qualité. Elle participe à la digitalisation de la production dans le cadre de notre projet "Usine du Futur" », ajoute Sébastien Jaulerry, Directeur Général de la division EWIS Eurasia de Safran Electrical & Power.

Pour en savoir plus sur les technologies de Safran issues de l'innovation collaborative, rendez-vous au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, qui se tiendra du 19 au 25 juin à Paris : Stand Safran - Hall 2A - N° 228-252

À propos de BrainChip Holdings Ltd ( ASX : BRN)

BrainChip Holdings Ltd est l'un des principaux fournisseur de solutions logicielles et matérielles accélérées pour les applications avancées d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. La Société a développé une technologie disruptive de Spiking Neural Networking Processor (SNAP) captable d'apprendre automatiquement et d'associer des informations à l'instar du cerveau humain. Cette implémentation propriétaire de réseau de neurones impulsionnels est rapide, entièrement numérique, et économe en énergie. La société propose des solutions logicielles et matérielles qui répondent aux exigences de haute performance de la surveillance civile, des jeux, de la reconnaissance faciale et des systèmes d'inspection visuelle.

A propos de Safran

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Electrical & Power est l'un des leaders mondiaux des systèmes électriques aéronautiques, numéro 1 sur le câblage et numéro 2 sur la génération. Acteur clé dans le domaine de l'avion plus électrique, la société compte plus de 13 000 collaborateurs répartis dans 12 pays.

Pour plus d'informations: www.safran-group.com et www.safran-electrical-power.com / Suivez @Safran et @SafranElectric sur Twitter