BRP accueille un nouveau membre au sein de son comité de direction

BRP (TSX:DOO) accueille un nouveau membre au sein de son comité de direction à la suite d'une réorganisation de sa structure de gestion de produits.

À compter d'aujourd'hui, M. Bernard Guy sera le vice-président principal, Stratégie globale des produits. Relevant de José Boisjoli, président et chef de la direction, M. Guy dirigera l'orientation des produits pour tous les véhicules BRP de marque Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo et Can-Am.

« Nous continuons de nous concentrer sur nos priorités stratégiques pour soutenir notre croissance et renforcer notre position de chef de file dans l'industrie des sports motorisés, dit M. Boisjoli. Dans le but de maximiser notre influence sur le marché, j'ai créé la nouvelle fonction de Stratégie globale des produits afin de mieux gérer notre portefeuille de produits à l'échelle mondiale, miser sur la synergie entre nos plateformes et nos gammes de produits et augmenter notre rendement sur l'investissement. »

M. Guy travaille pour la société depuis 30 ans et il a occupé plusieurs rôles dans plusieurs secteurs de l'entreprise, dont l'ingénierie, le développement des affaires, la planification de produits, ainsi que les ventes et le marketing. Depuis 2014, il était vice-président directeur général régional responsable de tous les secteurs d'affaires des véhicules de sport motorisé de BRP en Amérique du Nord.

« Je suis heureux d'accueillir Bernard au comité de direction, a ajouté M. Boisjoli, et je sais qu'il apportera un solide point de vue stratégique et commercial dans la prise de décisions futures en ce qui a trait à l'orientation des produits et à la gestion du portefeuille de produits à l'échelle mondiale en vue d'obtenir les meilleurs retours sur nos investissements en capital. »

