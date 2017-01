BRP élargit ses options de financement de détail aux E.-U.

- Nouveau partenaire Services de détail Citi fournira des services de financement par crédit renouvelable - Nouveau partenaire Roadrunner Financial fournira des services de financement à risque et à court terme - Sheffield continuera d'offrir des prêts à tempérament

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 9 jan. 2017) - BRP (TSX:DOO) élargit ses options de financement de détail aux É.-U. grâce à la signature d'accords à long terme avec Services de détail Citi (NYSE:C) et Roadrunner Financial, en plus de l'accord qui le lie actuellement à Sheffield Financial.

« Ensemble, Citi, Roadrunner et Sheffield offrent des services gratuits de financement de détail, donnant ainsi aux consommateurs encore plus d'options lorsqu'ils achètent des produits de BRP, » a affirmé Bernard Guy, vice-président régional, Ventes, Amérique du Nord. « Nous pensons que ces accords permettront d'améliorer les propositions de valeur que nous offrons à nos concessionnaires d'Amérique du Nord et permettront davantage de soutenir la croissance des concessionnaires aussi bien que celle de BRP. »

Citi offrira aux consommateurs des programmes de financement par crédit renouvelable par l'intermédiaire des concessionnaires de BRP pour financer l'achat de véhicules récréatifs et d'autres produits et services connexes de BRP. Roadrunner, pour sa part, fournira des services de financement à risque et à court terme, tandis que Sheffield continuera à offrir des prêts à tempérament.

« Nous attendons avec impatience le début d'une nouvelle grande relation avec BRP, et nous réjouissons de l'opportunité que nous avons de soutenir sa croissance et son positionnement en tant que chef de file dans le secteur » a laissé entendre Craig Vallorano, responsable de Services de détail Citi. « Nous continuons à mettre l'accent sur les solutions de financement efficaces destinées à des marques phares, comme BRP, qui offrent à leurs clients des produits de haute qualité à un excellent rapport qualité-prix. »

« Roadrunner Financial est fière de ce partenariat avec un chef de file et innovateur du marché tel que BRP. Nous sommes très contents d'offrir la rapidité et la facilité de notre programme de financement aux concessionnaires de BRP et à leurs clients, » a dit Mark Davidson, vice-président exécutif, Développement des affaires à Roadrunner Financial.

Ces nouvelles options de financement de détail seront offertes aux concessionnaires de BRP à compter d'aujourd'hui.

