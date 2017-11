BRP établit un siège social pour son marché nord-américain au Texas afin d'accélérer sa croissance

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 16 nov. 2017) - Dans le but d'accélérer sa croissance, BRP (TSX:DOO), chef de file mondial des sports motorisés, établira un siège social pour son marché nord-américain à Plano, en banlieue de Dallas, au Texas dès le début de l'année prochaine.

« Nous transformons notre modèle d'affaires afin de nous rapprocher de notre plus important marché, a déclaré Sandy Scullion, vice-président principal et directeur général, Commercialisation et Services mondiaux de BRP. BRP et ses marques performent extrêmement bien sur le marché présentement et nous souhaitons en profiter pour accélérer cet élan. »

Le nouveau siège jouera un rôle clé pour plusieurs fonctions en Amérique du Nord, notamment en matière de ventes, marketing, services aux concessionnaires, finance et de ressources humaines. « Nous allons rassembler des gestionnaires et des employés de différents départements au Texas afin de créer des équipes multidisciplinaires. Nous apportons des changements importants à notre modèle de mise en marché en proposant une unité d'affaires entièrement dédiée à l'Amérique du Nord, nous permettant de mieux soutenir nos clients et concessionnaires », a affirmé Sandy Scullion.

Le Texas est une région tout indiquée pour établir le nouveau siège nord-américain de BRP. Situé en plein centre des États-Unis, l'État est situé dans une région élargie qui est un marché de première importance pour l'entreprise. BRP est déjà bien implantée aux États-Unis avec son site de fabrication de moteurs hors-bord Evinrude au Wisconsin.

Les concessionnaires canadiens bénéficieront également de cette nouvelle structure en profitant d'un meilleur service tout en préservant leurs relations avec les représentants de BRP au Canada, où se situe le siège social mondial de l'entreprise.

