BRP Inc. annonce la clôture du reclassement

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) -

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES

BRP Inc. (TSX:DOO) a annoncé aujourd'hui la clôture du reclassement par voie de prise ferme annoncé auparavant aux termes duquel Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc. (collectivement, le groupe Beaudier), Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. (Bain), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et d'autres actionnaires vendeurs (collectivement, les actionnaires vendeurs) ont vendu un total de 10 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de BRP (les actions à droit de vote subalterne) au prix de 43,35 $ l'action, pour un produit brut global de 433 500 000 $ revenant aux actionnaires vendeurs.

Actionnaire vendeur Nbre d'actions à droit de vote subalterne vendues Le groupe Beaudier 5 218 391 Bain 3 435 945 CDPQ 764 518 Autres actionnaires 581 146

La Société n'a reçu aucun produit du reclassement.

Après le reclassement :

Actionnaire Nbre d'actions à droit de vote multiple % des actions émises et en circulation % des droits de vote Le groupe Beaudier 32 851 066 31,8 % 47,2 % Bain 25 288 578 24,5 % 36,3 % CDPQ 4 812 828 4,7 % 6,9 %

Les actions à droit de vote subalterne étaient offertes par un syndicat de placement mené par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., agissant comme teneurs de livres conjoints. Le syndicat compte aussi Marchés mondiaux CIBC inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc. et Robert W. Baird & Co. Incorporated.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société là où pareille offre, sollicitation ou vente est interdite. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits ou sauf conformément à une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et d'autres lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Son portefeuille comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules Can-Am hors route et Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes à travers le monde.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.