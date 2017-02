BRP introduit une technologie novatrice dans l'industrie avec sa nouvelle gamme Ski-Doo 2018 ainsi qu'un nouveau modèle Can-Am

RENO, NEVADA--(Marketwired - 16 fév. 2017) -

BRP (TSX:DOO) a dévoilé sa nouvelle gamme Ski-Doo 2018 et le nouveau véhicule côte à côte Can-Am Maverick X3 MAX hier soir en présence de plusieurs centaines de ses concessionnaires. Un des points saillants a été l'introduction de la technologie de démarrage de moteur SHOT, une première de l'industrie, faite par les animateurs de l'émission « Mythbusters » de la chaîne Discovery Channel, Adam Savage et Jamie Hyneman.

SHOT est un système de démarrage ultraléger avec le moteur E-TEC qui introduit dans l'industrie la technologie de l'ultracondensateur. Ce système produit une charge électrique sans batterie, démarreur ou couronne dentée pour démarrer le moteur. Le système sera grandement apprécié par les motoneigistes de montagne qui pourront conserver leur énergie en n'ayant plus à tirer sur la corde pour démarrer leur motoneige. Il représente aussi une réduction de poids, car SHOT n'ajoute que 0,9 kg (2 lb) et pèse environ 9,1 kg (20 lb) de moins qu'un démarreur électrique conventionnel.

« Avec SHOT, nous introduisons encore une fois sur le marché et dans l'industrie une nouvelle invention qui a été créée par nos équipes d'ingénierie au Canada et en Autriche. Je suis convaincu que SHOT deviendra une nouvelleréférence dans l'industrie de la motoneige », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction chez BRP.

Avec sa gamme Ski-Doo 2018, la plateforme primée REV Gen4 avec le moteur Rotax 850 E-TEC est maintenant disponible sur plus de la moitié des modèles Ski-Doo 2018, incluant le Summit, Freeride et Renegade Backcountry ainsi que les modèles X-RS les plus performants des motoneiges MXZ et Renegade.

Le Can-Am Maverick X3 MAX

BRP a dévoilé un nouveau modèle vedette pour quatre personnes avec le véhicule côte à côte Maverick X3 MAX, poursuivant ses efforts pour redéfinir le segment de marché du super sport. À l'instar du véhicule à deux places Maverick X3, le révolutionnaire Maverick X3 MAX combine allure audacieuse, maniabilité précise et puissance exceptionnelle; auxquelles s'ajoutent un confort et une maîtrise supérieurs pour un usage multipassager.

« Avec les lancements du Can-Am Defender en septembre 2015, du Defender MAX en mars 2016 et du véhicule Can-Am Maverick X3 en septembre 2016, le Can-Am Maverick X3 MAX est le quatrième véhicule qui démontre notre engagement à lancer un nouveau véhicule côte à côte tous les six mois jusqu'en 2020 », a ajouté Boisjoli.

Pour de plus amples détails sur la gamme de motoneiges Ski-Doo 2018, cliquez ici.

Pour de plus amples détails sur le véhicule hors route Can-Am Maverick X3 MAX 2017, cliquez ici.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Son portefeuille comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Can-Am Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de plus de 3,8 milliards de dollars provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 7 900 personnes à travers le monde.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, SHOT, Freeride, Renegade, Summit, MXZ, X-RS, Maverick, X3, MAX, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

