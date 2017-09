BRP lance une toute nouvelle expérience de karting grâce à son premier groupe propulseur électrique Rotax

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 29 sept. 2017) -

BRP (TSX:DOO) étend sa gamme de moteurs à combustion interne Rotax aux groupes propulseurs électriques. Les nouveaux moteurs Rotax THUNDeR de BRP proposeront aux consommateurs tous les avantages que procure l'électrification, notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre et du bruit, ainsi que les mêmes performances et la même convivialité qui ont fait la renommée de la marque Rotax.

« BRP est déterminée à offrir aux consommateurs des expériences d'avant-garde, a affirmé José Boisjoli, président et chef de la direction. Grâce au lancement d'un kart électrique à émission zéro peu bruyant, BRP occupe une place de choix pour façonner et saisir un nouveau marché. Les innovations continues en matière d'électrification et les nouvelles exigences des consommateurs nous permettent d'étendre la performance et l'expérience exaltante inscrite dans l'ADN de nos moteurs Rotax renommés à nos nouveaux groupes propulseurs électriques. »

Parmi les principales caractéristiques du nouveau groupe propulseur, citons :

Batterie lithium-ion haute performance d'une capacité de 2,5 kWh

Performance de pointe de 20 kW et 46 Nm

Accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes

Vitesse de pointe de 130 km/h

« Ce nouveau groupe propulseur électrique est tout à fait novateur, et nous sommes très heureux de faire nos premiers pas dans le monde de l'électrification, a déclaré Thomas Uhr, directeur général de BRP-Rotax et vice-président, Motorisation chez BRP. Le monde du sport motorisé étant en constante évolution, et nous nous devons d'adapter nos activités d'affaires pour suivre les tendances émergentes. Notre nouveau groupe propulseur complémentera l'engouement que suscite déjà la course, et nous sommes très heureux de faire usage d'une nouvelle technologie pour offrir une expérience de sport motorisé de haut niveau et différente. »

Le groupe propulseur électrique Rotax sera distribué par l'entremise de RIC TECH, une coentreprise formée de la filiale BRP-Rotax et d'un partenaire italien, SMRE SPA.

