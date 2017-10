BTB annonce un placement par voie de prise ferme de parts de fiducie pour 22 millions $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 oct. 2017) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

Fonds de placement immobilier BTB (TSX:BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc. et incluant Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Raymond James Ltée, Scotia Capitaux Inc., Echelon Wealth Partners Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. et Eight Capital en vue d'un placement public de 4 836 000 parts de fiducie (les « Parts »), sur la base d'une prise ferme, au prix de 4,55 $ la Part pour un produit brut total d'environ 22 millions de dollars, le tout sujet aux approbations réglementaires. Le Fonds a convenu d'octroyer aux preneurs fermes une option de surallocation du placement leur permettant d'acquérir jusqu'à un maximum de 725 400 parts additionnelles au même prix que le placement, pouvant être levé en tout ou en partie jusqu'à 30 jours après la clôture du placement.

Le produit net du placement (après déduction des frais des preneurs fermes et des dépenses estimées du placement) sera utilisé pour rembourser une portion de l'encours de la facilité de crédit d'acquisition et pour les besoins généraux du Fonds, incluant l'acquisition future d'un Immeuble Commercial (ci-après défini).

Le Fonds déposera, le ou autour du 6 octobre 2017, auprès des commissions en valeurs mobilières et autres organismes de réglementation de chacune des provinces du Canada, un prospectus simplifié provisoire relativement à l'émission des Parts. La clôture du placement est prévue le ou vers le 23 octobre 2017.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans toute juridiction où l'offre, la sollicitation ou la vente est interdite. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis et sa version modifiée et ne peuvent être placés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'un tel enregistrement.

Acquisition d'un Immeuble Commercial

Le Fonds finalise sa revue diligente pour acquérir un immeuble commercial (l'« Immeuble Commercial ») situé dans la région de la ville de Québec d'une valeur de 35,9 millions de dollars excluant les frais de transaction, représentant un taux de capitalisation de 6,9%. Il est prévu qu'environ 23,3 millions de dollars du prix d'achat sera financé à l'aide d'un prêt hypothécaire sur la propriété, le solde étant financé par une portion du produit du placement. La clôture de l'acquisition est prévue d'ici la fin octobre 2017, sous réserve de revue diligente confirmatoire et d'autres conditions de clôture usuelles.

À propos de Fonds de placement immobilier BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. Aujourd'hui, BTB est propriétaire de 70 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,1 millions de pieds carrés. La valeur des actifs de BTB est de plus de 675 M$. Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous- entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué incluent notamment la prévision que le placement se clôturera le ou vers le 23 octobre 2017 et que l'acquisition de l'Immeuble Commercial se clôturera vers la fin du mois d'octobre 2017. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigé par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.