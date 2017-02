Cadeau à la communauté Open Source pour la Saint-Valentin : la sortie de Percona Server pour MongoDB 3.4

Les nouvelles versions de Percona Server pour MongoDB, Percona Monitoring and Management (PMM) ainsi que Percona Toolkit garantissent une base de données robuste et sécurisée adaptée à l'évolution des besoins en entreprise.

RALEIGH, CAROLINE DU NORD--(Marketwired - Feb 14, 2017) - Percona, la société qui offre des solutions et services de classe entreprise pour MySQL® et MongoDB® a annoncé aujourd'hui la sortie simultanée de nouvelles versions de produits permettant à n'importe quel organisme de créer un environnement de base de données robuste et sécurisé, adapté à l'évolution des besoins en entreprise. Percona Server pour MongoDB 3.4, Percona Monitoring and Management 1.1, et Percona Toolkit 3.0 offrent plus de fonctionnalités et des optimisations pour les environnements de base de données MongoDB® et MySQL®.

Lorsque ces produits sont utilisés simultanément, les entreprises bénéficient d'un vrai gain de coût et d'agilité fournis par les logiciels libres. Cette solution offre toutes les caractéristiques de la dernière version de MongoDB Community 3.4, mais aussi des fonctionnalités supplémentaires de type Entreprise et un plus grand choix de moteurs de stockage. Grâce à un meilleur aperçu de l'environnement de base de données, cette solution fournit des options de contrôle améliorées afin de permettre d'optimiser un plus large éventail de Workload de façon plus fiable et plus sécurisée. La solution sera GA la semaine du 20 février.

La sortie simultanée par la société Percona de Percona Server pour MongoDB, Percona Monitoring and Management et Percona Toolkit donnent aux entreprises la capacité de mieux modeler, surveiller, gérer et optimiser les bases de données pour répondre aux demandes de performances, de croissance et de flexibilité. Avec beaucoup de fonctionnalités des Éditions Entreprise déjà incluses, Percona Server pour MongoDB offre une base de données plus robuste sans coût supplémentaire. Percona Monitoring and Management fournit aux administrateurs une plus grande visibilité de l'environnement de base de données, ce qui leur permet de résoudre les problèmes plus rapidement, d'augmenter les performances grâce à une optimisation ciblée et de mieux gérer les ressources. Percona Toolkit effectue une variété de tâches MySQL, MongoDB et de tâches du système qui sont trop difficiles ou complexes à effectuer manuellement.

Nouvelles fonctionnalités et résumé des avantages

Percona Server pour MongoDB 3.4

Inclut toutes les caractéristiques de MongoDB Community Édition 3.4, en mode open source, entièrement compatible et un vrai drop-in replacement

L'authentification enfichable avec LDAP est incluse afin de fournir un service centralisé d'authentification de type Entreprise

Open-source auditing pour obtenir plus d'informations sur l'utilisateur et procéder à des actions dans la base de données, avec la possibilité d'expurger des informations sensibles (telles que les noms d'utilisateur et les adresses IP) des log files

Hot backups pour le moteur WiredTiger protègent contre la perte de données dans le cas d'un crash ou d'un disaster, sans impact sur les performances

Deux options de moteur de stockage non pris en charge par MongoDB Community Édition 3.4: MongoRocks, le RocksDB-est un moteur de stockage puissant, conçu pour ceux qui exigent de lourds Worloads comme nécessaires dans les applications de types IoT, on-premises ou dans le Cloud. Percona Memory Engine est idéal pour in-memory computing et pour d'autres applications qui exigent des charges dont la période de latence est très faible



Percona Monitoring and Management 1.1

Support pour MongoDB et Percona Server pour MongoDB

Graphiques pour WiredTiger, MongoRocks et Percona Memory Engine

Percona Toolkit 3.0

Deux nouveaux outils pour MongoDB: : pt-mongodb-summary (l'équivalent de pt-mysql-summary) fournit un aperçu rapide de MongoDB et Percona Serveur pour MongoDB. pt-mongodb-query-digest (l'équivalent de pt-query-digest for MySQL) propose un query review pour troubleshooting.



Déclarations

Peter Zaitsev, Co-fondateur et PDG de Percona

«Nous aimons les utilisateurs MongoDB, et nous le montrons avec une solution puissante MongoDB qui comprend un serveur, un logiciel de surveillance et de gestion ainsi que des outils d'optimisation afin que votre environnement de base de données soit suffisamment robuste et puisse gérer différents workloads. Chaque solution offre un certain nombre d'améliorations importantes; cependant, ensemble, elles permettent aux entreprises de tirer le meilleur parti des logiciels libres au niveau du coût et de l'agilité et pour plus d'environnements de charge de bases de données - avec la fiabilité et la sécurité de type Entreprise, et la capacité d'adaptation à l'évolution des besoins de l'entreprise».

Au sujet de Percona

Avec plus de 3,000 clients dans le monde entier, Percona est la seule compagnie qui fournit des solutions de classe Entreprise pour MySQL et MongoDB aussi bien sur les plateformes traditionnelles que celles dans le cloud. La compagnie fournit Logiciels, Support, Consulting et Services à certaines des marques Internet les plus larges et renommées telles que Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Groupon, et la BBC, et également à de nombreuses PME désireuses d'optimiser les performances des applications tout en rationalisant l'efficacité des bases de données. Bien établis en tant que leaders d'opinion, les experts de Percona rédigent le contenu du Percona Data Performance Blog. Les conférences Percona Live attirent les participants et les conférenciers de renom du monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® et Fractal Tree® sont des marques déposées de Percona LLC ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées et non déposées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.