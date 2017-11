CAE conclut l'acquisition des parts d'AirAsia de l'Asian Aviation Centre of Excellence (AACE)

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 nov. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition des parts d'AirAsia de l'Asian Aviation Centre of Excellence (AACE) pour 100 millions $ US (y compris une contrepartie conditionnelle). Toutes les conditions nécessaires ont été satisfaites et toutes les approbations réglementaires requises ont été obtenues. L'accord de vente et d'achat a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 24 août 2017.

L'acquisition permet à CAE d'accroître son empreinte dans le marché croissant de l'aviation en Asie-Pacifique, et elle renforce sa position de partenaire mondial de choix en matière formation. Les 150 employés des trois centres de formation d'AACE situés à Kuala Lumpur, en Malaisie, à Singapore et à Hô Chi Minh-Ville, au Viêt-nam, deviennent employés de CAE en date d'aujourd'hui.

« Alors que nous concluons cette transaction et débutons cette nouvelle phase de notre relation, j'aimerais à nouveau remercier AirAsia pour leur confiance en CAE, a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'AACE à CAE. Ensemble, nous continuerons de nous appuyer sur l'expérience de formation de classe mondiale à laquelle s'attendent nos clients. Nous sommes impatients de continuer à façonner l'avenir de la formation avec vous ».

CAE demeure le partenaire de choix exclusif du groupe AirAsia en matière de formation, et elle continue d'offrir à long terme une formation aux pilotes, l'équipage de cabine, les ingénieurs et les techniciens de maintenance, et le personnel des services au sol de la compagnie aérienne et de ses sociétés affiliées. L'accord de formation prolongé représente des commandes reçues supplémentaires d'une valeur de plus de 350 millions $ CA qui s'ajoutent au carnet de CAE.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations énoncées dans ce communiqué sont des déclarations de nature prospective. Cela inclut, sans s'y limiter, toute déclaration liée aux résultats préliminaires, à l'orientation, aux stratégies, aux attentes, aux opérations planifiées ou aux futures actions, et toute autre déclaration qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs contiennent normalement des verbes au futur ou au conditionnel comme anticiper, croire, prévoir, s'attendre à et envisager. Les déclarations prospectives, de par leur nature, sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents, et sont fondées sur diverses hypothèses, tant générales que spécifiques, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement pour diverses raisons, y compris celles énoncées dans les registres de divulgation publique de CAE archivés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières. Ainsi, nous ne pouvons pas garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous avisons de ne pas vous fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date de la publication du présent communiqué et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.