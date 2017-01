CAE décroche des contrats de services d'entraînement d'une valeur de plus de 1 milliard $ CA avec la U.S. Army et l'Aviation royale du Canada

- Services d'entraînement en vol à long terme sur appareils à voilure tournante pour l'U.S. Army - Modification et prolongation jusqu'en 2023 du programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC) pour l'Aviation royale du Canada

MONTREAL, CANADA--(Marketwired - 12 jan. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé deux contrats de services d'entraînement à long terme avec la U.S. Army l'Aviation royale du Canada (ARC) d'une valeur totale de plus de 1 milliard $ CA, y compris les options.

Le contrat avec la U.S. Army porte sur la prestation de services de soutien aux instructeurs en classe, sur simulateur et en vol pour une durée d'un an, avec huit options d'un an chacune, jusqu'en 2026. L'entraînement est donné à l'USAACE (U.S. Army's Aviation Center of Excellence) à Fort Rucker, en Alabama. Le contrat avec l'ARC a pour objet la modification et la prolongation jusqu'en 2023 du programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada dans le cadre duquel CAE assure une formation au sol et sur simulateur et soutient l'entraînement en vol des pilotes militaires à Moose Jaw et à Cold Lake, au Canada. De plus, CAE ajoutera également de nouvelles capacités et effectuera une série de mises à niveau sur le système d'entraînement NFTC et les appareils au cours des prochaines années. La période d'exploitation ainsi modifiée du contrat sur le programme d'entraînement en vol comprend une option d'un an visant à prolonger le contrat jusqu'en 2024.

« Nous sommes honorés que l'Aviation royale canadienne ait prolongé son contrat avec CAE, et que la U.S. Army ait choisi CAE, une fois de plus, comme partenaire de formation pour soutenir l'instruction nécessaire à ses nouveaux pilotes d'hélicoptère. Ceci fait suite au contrat que CAE a obtenu pour la formation sur appareils à voilure fixe à l'intention des pilotes de l'armée », a déclaré Gene Colabatistto, président de groupe, Défense et sécurité à CAE. « Ces contrats témoignent de la stratégie efficace de CAE qui consiste à mettre l'accent sur les services d'entraînement à long terme qui tirent profit de notre expertise en matière d'intégration de systèmes de formation et qui aident nos clients du secteur de la défense à améliorer leur sécurité, leur efficacité et leur état de préparation. »

Des soumissionnaires non retenus ont contesté l'attribution du contrat avec l'U.S. Army, ce qui se produit couramment dans le cadre des approvisionnements du U.S. Department of Defence. CAE s'attend à ce que l'attribution du contrat soit confirmée, car les contestations sont rarement couronnées de succès.

