CAE dévoile officiellement son premier rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes de ligne, une vision sur 10 ans, au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris

PARIS LE BOURGET, FRANCE--(Marketwired - 20 juin 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - Aujourd'hui, CAE présente au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace Paris-Le Bourget 2017 son premier rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes de ligne, fournissant à l'industrie de l'aviation des renseignements clés sur le besoin futur en pilotes professionnels d'avions commerciaux. Cette vision des 10 prochaines années est fondée sur des variables, des tendances et des facteurs essentiels et elle vise à répondre au besoin de pilotes de ligne dans le monde entier.

Le rapport fait état du besoin mondial de 255 000 nouveaux pilotes de ligne au cours des 10 prochaines années afin de maintenir la croissance de l'industrie du transport aérien commercial et de compenser les départs à la retraite. Il souligne également le besoin de former 180 000 premiers officiers en vue d'occuper le poste de commandant de bord, un nombre supérieur à tous ceux des décennies antérieures. Le document répartit les nombres par région et présente une analyse approfondie des besoins en formation de l'industrie de l'aviation.

« En tant que chef de file mondial en formation, nous sommes très fiers de présenter au marché notre premier rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes de ligne, qui fournira aux compagnies aériennes une vision sur les besoins à venir et les occasions de perfectionnement des pilotes professionnels, a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. Je crois que l'on peut dire que la majorité des pilotes actuels ont été en contact avec CAE à un certain moment de leur carrière, que ce soit dans l'une de nos académies, de nos centres de formation, au cours d'une affectation de vol, ou dans l'un de nos simulateurs de vol. À ce titre, nous avons une connaissance approfondie du processus de perfectionnement des pilotes et notre expérience de placement et de formation de pilotes pour les compagnies aériennes de diverses régions nous permettent d'occuper une position unique pour comprendre ces renseignements. »

« L'industrie de l'aviation aura besoin de 70 nouveaux pilotes avec une qualification de type par jour au cours des 10 prochaines années afin de répondre à la demande mondiale, a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation de l'aviation civile à CAE. Cette demande record mettra à l'épreuve les canaux de recrutement de pilotes et les programmes de perfectionnement actuels. Des parcours professionnels et des systèmes de formation de pilotes nouveaux et novateurs seront requis pour répondre aux besoins de l'industrie en matière de pilotes ainsi qu'aux normes de sécurité, de compétences et d'efficacité en constante évolution. Nous sommes très fiers de partager ce premier rapport exhaustif avec l'industrie et de continuer à façonner le futur de la formation des pilotes avec nos partenaires et collègues dans le secteur de l'aviation.

Le rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes de ligne peut être téléchargé au http://www.cae.com/aviation-civile/

