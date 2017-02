CAE publie ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2017

- Produits des activités ordinaires de 682,7 millions $, en hausse de 11 % par rapport aux 616,3 millions $ l'an dernier - RPA des activités poursuivies de 0,25 $ (0,26 $ avant les éléments particuliers(1)) vs 0,21 $ (0,22 $ avant les éléments particuliers) l'an dernier - Prises de commandes de 989,4 millions $ pour un carnet de commandes(2) record de 7,4 milliards $

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 14 fév. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE publie aujourd'hui ses résultats et annonce des produits des activités ordinaires de 682,7 millions $ au troisième trimestre de l'exercice 2017 comparativement à 616,3 millions $ l'an dernier. Le résultat net des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres s'est élevé à 67,6 millions $ (0,25 $ par action) au troisième trimestre, comparativement à 57,9 millions $ (0,21 $ par action) l'an dernier. Le résultat net avant les éléments particuliers(3) était de 69,6 millions $ (0,26 $ par action) au troisième trimestre, comparativement à 59,4 millions $ (0,22 $ par action) l'an dernier.

« Notre solide performance au troisième trimestre est menée par notre secteur Civil, qui a enregistré une forte croissance et un niveau élevé de commandes, ainsi qu'un taux d'utilisation plus élevé dans nos centres de formation », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « En plus de la forte progression dans le secteur Civil, je suis heureux de voir que notre stratégie dans le secteur Défense, qui consiste à privilégier des programmes complets en tant qu'intégrateur de systèmes de formation, porte fruit. Comme en témoigne la vision de CAE d'être reconnue mondialement comme le partenaire de choix en formation, les commandes du secteur Défense, y compris les options, se sont élevées à plus de 1 milliard $ ce trimestre. Et pour CAE dans son ensemble, nous avons atteint un nouveau record avec un carnet de commandes de 7,4 milliards $, ce qui augmente encore davantage la quantité déjà considérable d'activités récurrentes au sein de l'entreprise. »

Sommaire des résultats consolidés

(montants en millions) T3-2017 T2-2017 T1-2017 T4-2016 T3-2016 Produits des activités ordinaires $ 682,7 635,5 651,6 722,5 616,3 Résultat opérationnel sectoriel total(4) $ 101,4 85,8 92,1 116,6 86,6 Résultat opérationnel(5) $ 98,6 76,2 89,0 99,8 84,6 En % des produits des activités ordinaires % 14,4 12,0 13,7 13,8 13,7 Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition (montant net après impôt) $ 2,0 7,2 2,2 11,6 1,5 Résultat net $ 69,3 48,9 69,3 59,7 56,9 Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société : Activités poursuivies $ 67,6 48,3 68,7 61,2 57,9 Activités abandonnées $ 0,2 0,1 (0,1 ) (2,4 ) (0,2 ) Résultat net avant les éléments particuliers $ 69,6 55,5 70,9 72,8 59,4 Carnet de commandes total $ 7 393,1 6 535,0 6 527,6 6 372,6 6 367,2

Solutions de formation pour l'aviation civile (Civil)

Les produits des activités ordinaires du secteur Civil se chiffrent à 412,8 millions $ au troisième trimestre, en hausse de 23 % comparativement à la même période l'an dernier, et le résultat opérationnel sectoriel est de 71,4 millions $ (17,3 % des produits des activités ordinaires), en hausse de 29 % par rapport au troisième trimestre l'an dernier. Le troisième trimestre inclut l'incidence d'un changement au niveau de la comptabilisation des produits des activités ordinaires découlant de la standardisation de certains types de simulateurs d'avions commerciaux. Les produits des activités ordinaires et le résultat opérationnel sectoriel du secteur Civil, si ajustés(6)(7) en fonction de l'incidence de ce changement, auraient été de 418,8 millions $ et de 73,4 millions $ respectivement. Le taux d'utilisation(8) de nos centres de formation civile est de 76 % ce trimestre.

Au cours du trimestre, le secteur Civil a signé une série de contrats portant sur des solutions de formation d'une valeur de 362,7 millions $, y compris les services de formation destinés aux compagnies aériennes et à des clients du secteur de l'aviation d'affaires, ainsi que la vente de 12 simulateurs de vol (FFS) à des transporteurs, notamment Southwest Airlines et Xiamen Airlines de la Chine. Après la clôture du trimestre, le secteur Civil a vendu six autres FFS, ce qui porte à 39 le nombre de simulateurs de vol dont CAE a annoncé la vente depuis le début de l'exercice 2017. Le secteur Civil a également signé de nouveaux accords de service à long terme avec des clients, dont Jetstar Airways Japan pour le placement de membres d'équipe et Jet Airways pour la formation des pilotes sur Boeing 737NG.

Le ratio des commandes/ventes(9) du secteur Civil s'est établi à 0,88 ce trimestre et à 1,14 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes du secteur Civil se chiffre à 3,3 milliards $ à la fin du trimestre.

Sommaire des résultats - Solutions de formation pour l'aviation civile

(en millions, sauf les marges opérationnelles, les unités NES et les FFS déployés) T3-2017 T2-2017 T1-2017 T4-2016 T3-2016 Produits des activités ordinaires $ 412,8 354,7 371,6 393,0 334,7 Résultat opérationnel sectoriel $ 71,4 54,2 63,8 75,0 55,3 Marges opérationnelles % 17,3 15,3 17,2 19,1 16,5 Carnet de commandes total $ 3 253,5 3 337,6 3 221,6 3 078,6 3 085,6 Unités NES(10) 209 210 209 205 205 FFS déployés 269 269 269 261 258

Défense et sécurité (Défense)

Les produits des activités ordinaires du secteur Défense se chiffrent à 243,7 millions $ au troisième trimestre, en baisse de 4 % par rapport à la même période l'an dernier, et le résultat opérationnel sectoriel est de 30,0 millions $ (12,3 % des produits des activités ordinaires), en hausse de 1 % comparativement à 29,7 millions $ (11,7 % des produits des activités ordinaires) au troisième trimestre l'an dernier.

Le secteur Défense a enregistré des commandes de 600,5 millions $ ce trimestre et a reçu un autre 656,6 millions $ en options de contrat. Parmi les principaux contrats, notons un contrat de la part d'un nouveau client, Babcock France, portant sur la fourniture de simulateurs de vol pour la Force aérienne française. Du côté des commandes sur des plateformes ayant une longue durée de vie, notons Airbus Defence & Space pour un FFS de l'avion de transport C295 et des services de soutien à l'entraînement et de mises à niveau des simulateurs sur l'hélicoptère MH-60 Seahawk tant pour la U.S. Navy que la Royal Australian Navy. En matière d'intégration de système de formation, le secteur Défense a reçu un contrat visant à prolonger le programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC) pour l'Aviation royale canadienne. Le secteur a également remporté un contrat à long terme visant à former et à certifier les nouveaux pilotes d'hélicoptères de la U.S. Army dans le cadre du programme IERW (Initial Entry Rotary-Wing). Après la clôture du trimestre, le secteur Défense a remporté un contrat octroyé par Airbus pour une solution complète d'entraînement sur le C295W dans le cadre du programme canadien d'aéronefs de recherche et de sauvetage à voilure fixe, dont la valeur prévue, y compris les options, est de plus de 300 millions $ sur 26 ans.

Les commandes d'une valeur de 600,5 millions $ du secteur Défense ce trimestre représentent un ratio des commandes/ventes de 2,46. Pour les 12 derniers mois, il a été de 1,41. Le carnet de commandes du secteur Défense, y compris les options et l'intérêt de CAE dans les coentreprises, a atteint un montant record de 4,1 milliards $ à la fin du trimestre, comparativement à 3,3 milliards $ l'an dernier.

Sommaire des résultats - Défense et sécurité

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T3-2017 T2-2017 T1-2017 T4-2016 T3-2016 Produits des activités ordinaires $ 243,7 253,2 257,3 293,7 253,3 Résultat opérationnel sectoriel $ 30,0 29,0 28,4 38,1 29,7 Marges opérationnelles % 12,3 11,5 11,0 13,0 11,7 Carnet de commandes total $ 4 139,6 3 197,4 3 306,0 3 294,0 3 281,6

Santé

Les produits des activités ordinaires du secteur Santé se chiffrent à 26,2 millions $ au troisième trimestre, comparativement à 28,3 millions $ à la même période l'an dernier, et le résultat opérationnel sectoriel a été de néant ce trimestre, comparativement à 1,6 million $ au troisième trimestre l'an dernier.

Au cours du trimestre, le secteur Santé a remporté des contrats dont un portant sur des simulateurs et des solutions de gestion de centres de formation pour le réseau de cégeps (établissements d'enseignement supérieur préuniversitaire) du Québec. CAE Santé a également tenu ses premiers congrès Human Patient Simulation Network (HPSN) en Chine et en Inde afin d'élargir sa clientèle mondiale. Et plus récemment, au congrès International Meeting on Simulation in Healthcare à Orlando, CAE Santé a annoncé le lancement de CAE VimedixAR, un simulateur de formation à l'échographie qui intègre les HoloLens de Microsoft. CAE Santé sera la première entreprise à commercialiser une application de réalité mixte intégrant les HoloLens de Microsoft sur le marché de la simulation médicale et sera l'un des seuls revendeurs autorisés des HoloLens de Microsoft dans le monde.

Sommaire des résultats - Santé

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T3-2017 T2-2017 T1-2017 T4-2016 T3-2016 Produits des activités ordinaires $ 26,2 27,6 22,7 35,8 28,3 Résultat opérationnel sectoriel $ - 2,6 (0,1 ) 3,5 1,6 Marges opérationnelles % - 9,4 - 9,8 5,7

Autres points saillants financiers

Les éléments particuliers de 2,0 millions $ (montant net après impôt) ce trimestre tiennent compte des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition liés à l'acquisition de Lockheed Martin Commercial Flight Training (LMCFT).

Les flux de trésorerie disponibles(11) provenant des activités poursuivies s'élèvent à 124,7 millions $ ce trimestre, comparativement à 194,4 millions $ à la même période l'an dernier. Depuis le début de l'exercice, les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 167,5 millions $, comparativement à 234,9 millions $ à la même période l'an dernier.

La charge d'impôt sur le résultat s'est établie à 11,0 millions $ ce trimestre, ce qui correspond à un taux d'imposition effectif de 14 %, comparativement à 13 % au troisième trimestre l'an dernier. L'augmentation du taux d'imposition ce trimestre par rapport à l'exercice précédent s'explique essentiellement par les incitatifs fiscaux accordés par le gouvernement des États-Unis l'an dernier. Le taux d'imposition ce trimestre a été touché par le règlement d'un contrôle fiscal au Canada et un changement dans la composition des bénéfices provenant de différentes juridictions. Abstraction faite de l'incidence du règlement, le taux d'imposition ce trimestre aurait été de 16 %.

Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et à la maintenance(12) ont totalisé 35,8 millions $ ce trimestre.

La dette nette(13) a clôturé le troisième trimestre à 853,8 millions $, pour un ratio de la dette nette sur le capital(14) de 29,7 %, comparativement à une dette nette de 922,7 millions $ et à un ratio de la dette nette sur le capital de 32,1 % à la fin du dernier trimestre.

Le rendement du capital utilisé(15) (RCU) a atteint 11,0 % au troisième trimestre, comparativement à 10,7 % au dernier trimestre.

CAE versera un dividende de 8 ¢ par action le 31 mars 2017 aux actionnaires qui seront inscrits au registre le 15 mars 2017.

Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2016, CAE a racheté et annulé 307 900 actions ordinaires aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCN), à un prix moyen pondéré de 19,12 $ l'action ordinaire, pour une contrepartie totale de 5,9 millions $. Le 14 février 2017, CAE a reçu l'approbation de son conseil d'administration concernant le renouvellement de l'offre publique OPRCN visant à racheter au plus 5 366 756 actions ordinaires émises et en circulation (soit environ 2 % de ses actions en circulation) au cours de la période s'échelonnant du 23 février 2017 au 22 février 2018.

Perspectives révisées de la direction pour l'exercice 2017

CAE prévoit toujours enregistrer une croissance des revenus et du résultat opérationnel dans tous les secteurs au cours de l'exercice 2017. Cette croissance proviendra principalement du secteur Civil, qui devrait atteindre un taux annuel plus élevé d'utilisation de ses centres de formation et une croissance du résultat opérationnel légèrement au-dessus de 10 %. CAE continue de prévoir une croissance modeste dans le secteur Défense et anticipe maintenant une croissance moins élevée que prévu dans son secteur Santé, qui devait se situer dans les deux chiffres par rapport à l'exercice précédent. CAE s'attend à ce que le niveau des dépenses d'investissement en immobilisations au cours de l'exercice 2017 demeure relativement stable par rapport à l'exercice précédent (117,8 millions $), à l'exception de l'ajout d'environ 100 millions $ en investissement en capital pour le programme d'entraînement en vol sur appareils à voilure fixe de la U.S. Army. L'entraînement dans le cadre de ce programme commencera au cours du quatrième trimestre. Les attentes de la direction sont fondées sur les conditions du marché qui sont positives et sur l'accueil réservé par les clients à l'égard des solutions de formation de CAE ainsi que sur les importantes hypothèses formulées dans ce communiqué, dans le rapport de gestion du troisième trimestre et dans le rapport de gestion de l'exercice 2016 de CAE.

Nomination au conseil d'administration de CAE

CAE est heureuse d'annoncer que François Olivier s'est joint au conseil d'administration le 14 février 2017. M. Olivier est président et chef de la direction de TC Transcontinental depuis 2008 où il a effectué une transformation et une consolidation dans l'industrie de l'impression et des médias. Il dirige maintenant la stratégie de diversification de TC Transcontinental, ce qui stimule la croissance de sa division de l'emballage souple. Son sens aigu des affaires et son expérience en planification stratégique font de lui un excellent ajout au conseil d'administration de CAE. M. Olivier possède un baccalauréat en sciences de l'Université McGill et il est diplômé du Program for Management Development à la Harvard Business School.

Incidence de la standardisation de certains types de simulateurs sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires

Le programme d'amélioration des processus de CAE entraîne la standardisation de certains types de simulateurs d'avions commerciaux. Pour les simulateurs standardisés, la méthode de comptabilisation en fonction de l'avancement des travaux n'est plus utilisée et ainsi, l'entreprise comptabilise les revenus une fois ces simulateurs terminés, et ce, depuis le début de l'exercice 2017. Pour faciliter la comparaison des résultats, la direction a fourni l'incidence trimestrielle de ce changement sur les produits des activités ordinaires du groupe Civil (Produits des activités ordinaires ajustés(6) - Civil), le résultat opérationnel sectoriel du groupe Civil (Résultat opérationnel sectoriel ajusté(7) - Civil), et le résultat par action (Résultat par action avant les éléments particuliers et ajusté en fonction de l'incidence de la standardisation des simulateurs sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires(16)).

Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Nous calculons l'incidence du changement sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires découlant de la standardisation de certains types de simulateurs en ajustant la comptabilisation des produits des activités ordinaires - Civil, le résultat opérationnel sectoriel - Civil et le résultat par action une fois ces simulateurs terminés comparativement aux mêmes données qui auraient autrement été comptabilisées selon la méthode de l'avancement des travaux.

Incidence sur les produits des activités ordinaires et le résultat opérationnel sectoriel - Civil









(montants en millions) T3-2017 Incidence de la standardisation des simulateurs sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires T3-2017

ajusté T3-2016 Civil Produits des activités ordinaires $ 412,8 6,0 418,8 334,7 Résultat opérationnel sectoriel $ 71,4 2,0 73,4 55,3

Incidence sur le résultat par action T3-2017 T3-2016 RPA des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société $ 0,25 0,21 Éléments particuliers* $ 0,01 0,01 RPA avant les éléments particuliers $ 0,26 0,22 Incidence de la standardisation des simulateurs sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires $ 0,01 - RPA avant les éléments particuliers et ajusté en fonction de l'incidence de la standardisation des simulateurs sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires $ 0,27 0,22

* Les éléments particuliers incluent les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, après impôt, et les éléments fiscaux non récurrents.

Information détaillée

Nous recommandons fortement aux lecteurs de consulter le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés intérimaires de CAE qui sont disponibles sur notre site Web à www.cae.com/investisseurs pour obtenir un exposé plus complet de nos résultats sectoriels.

Les états financiers consolidés intérimaires et le rapport de gestion de CAE pour le trimestre clos le 31 décembre 2016 ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières sur SEDAR (www.sedar.com) et sont disponibles sur notre site Web (www.cae.com). Ces documents ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont disponibles sur son site Web (www.sec.gov).

Conférence téléphonique sur les résultats du T3 de l'EX17

Marc Parent, président et chef de la direction de CAE; Sonya Branco, vice-présidente, Finances, et chef de la direction financière; et Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, tiendront une conférence téléphonique qui sera axée sur les résultats aujourd'hui à 13 h (HE). La conférence est destinée aux analystes, aux investisseurs institutionnels et aux médias. Le numéro à composer pour entendre cette téléconférence est le + 1-877-586-3392 ou +1-416-981-9024. Une diffusion audio en direct sera accessible au public sur le site Web de CAE à www.cae.com.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec 8 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde.

Mise en garde concernant les contraintes liées au communiqué sommaire des résultats

Ce communiqué sommaire des résultats renferme des renseignements limités qui visent à aider le lecteur à évaluer le rendement de CAE, mais ces renseignements ne devraient pas être utilisés par les lecteurs qui ne connaissent pas CAE et ne devraient en aucun cas remplacer les états financiers, les notes annexes aux états financiers et le rapport de gestion de CAE.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations énoncées dans ce communiqué sont des déclarations de nature prospective. Cela inclut, sans s'y limiter, toute déclaration liée à notre orientation financière pour l'exercice 2017 (y compris les produits des activités ordinaires, les investissements en capital et les marges) et toute autre déclaration qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs contiennent normalement des verbes au futur ou au conditionnel comme anticiper, croire, prévoir, s'attendre à et envisager. Toutes ces déclarations sont des déclarations prospectives au sens des dispositions d'exonération des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières et au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives, de par leur nature, sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents, et sont fondées sur diverses hypothèses, tant générales que spécifiques, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes formulées dans les énoncés prospectifs et que nos perspectives, objectifs, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Ainsi, nous ne pouvons pas garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous avisons de ne pas vous fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 14 février 2017 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Sauf indication contraire, ces déclarations ne tiennent pas compte de l'incidence potentielle d'éventuels éléments exceptionnels non récurrents ou autres, ni des cessions, monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 14 février 2017. Les répercussions financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues de façon significative ou de la même façon que nous présentons les risques connus qui touchent notre entreprise. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué visent à aider les investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers prévus pour l'exercice 2017 et à obtenir une meilleure compréhension de notre environnement opérationnel prévu. Les lecteurs sont avisés que ces renseignements peuvent ne pas convenir à d'autres fins. La valeur des investissements en capital prévus qui devraient être effectués par CAE au cours de l'exercice 2017 laisse croire qu'ils le seront conformément à notre plan annuel actuel. Toutefois, nous ne pouvons assurer que de tels niveaux d'investissement seront maintenus de sorte que la valeur des investissements en capital actuels effectués par CAE durant cette période pourrait différer considérablement de nos attentes actuelles.

Importantes hypothèses

Un certain nombre d'hypothèses économiques, opérationnelles, financières et du marché ont été formulées par CAE dans l'élaboration de ses énoncés prospectifs pour l'exercice 2017 qui figurent dans ce communiqué, y compris, mais sans se limiter à certaines hypothèses économiques et du marché comme : croissance économique modeste et taux d'intérêt qui demeurent inchangés au cours de l'exercice 2017; un niveau soutenu de concurrence dans les marchés Civil, Défense et Santé; aucun changement des réglementations qui touchent notre entreprise ayant des conséquences importantes financières, opérationnelles ou concurrentielles; et un marché de la défense relativement stable.

Hypothèses concernant nos activités

Un certain nombre d'hypothèses concernant les activités de CAE ont également été formulées dans l'élaboration de ses énoncés prospectifs pour l'exercice 2017 qui figurent dans ce communiqué, y compris, mais sans se limiter aux facteurs suivants : gains de productivité et d'efficacité en vue de réduire les coûts de fabrication et les temps de cycle de CAE; conservation de la part de marché de CAE dans le secteur de la vente de simulateurs civils en raison de la concurrence au niveau des prix provenant des nouveaux arrivants dans le marché; et niveau d'utilisation plus élevé du réseau de centres de formation civile.

Les hypothèses suivantes, bien qu'elles soient jugées raisonnables par CAE le 14 février 2017, peuvent s'avérer inexactes. Ainsi, nos résultats actuels peuvent différer considérablement des attentes établies dans ce communiqué.

Risques importants

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations soient inexactes et que les résultats ou événements actuels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans nos énoncés prospectifs, y compris notre orientation financière pour l'exercice 2017, sont mentionnés dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2016 déposé par CAE auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à www.sedar.com) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à www.sec.gov). Le rapport de gestion de l'exercice 2016 est également disponible à www.cae.com. L'élaboration de nos énoncés prospectifs, y compris notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'exercice 2017, dépend essentiellement du rendement de notre entreprise qui est assujetti à plusieurs risques. Ainsi, les lecteurs sont informés que les risques divulgués pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos énoncés prospectifs. Nous devons souligner le fait que la liste des facteurs de risque n'est pas exhaustive et d'autres facteurs pourraient également avoir des répercussions défavorables sur nos résultats.

Mesures hors PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué comprend des mesures hors PCGR et d'autres mesures financières. Les mesures hors PCGR fournissent une information complémentaire utile et peuvent ne pas avoir une signification normalisée établie conformément aux PCGR. Le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux PCGR, de les substituer à celles-ci ou de les comparer aux mesures similaires qu'utilisent d'autres sociétés. La direction croit que la présentation de certaines mesures hors PCGR fournit aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances tout en leur fournissant des renseignements additionnels sur nos résultats financiers et opérationnels.

(1) Le résultat par action avant les éléments particuliers est une mesure hors PCGR qui est obtenue en éliminant l'incidence des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition et des éléments fiscaux non récurrents du résultat par action dilué des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société. L'incidence par action correspond aux coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition après impôt et aux éléments fiscaux non récurrents, divisés par le nombre moyen dilué d'actions. Nous calculons cette mesure parce que nous estimons qu'elle est un meilleur indicateur de notre performance opérationnelle par action et facilite la comparaison d'une période à l'autre.

(2) Le carnet de commandes total est une mesure hors PCGR qui inclut les commandes engagées, le carnet de commandes des coentreprises et les commandes non financées. Les commandes engagées sont les commandes que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées. Le carnet de commandes des coentreprises est constitué de commandes engagées qui représentent la valeur prévue de notre quote-part des commandes reçues par nos coentreprises, mais qui n'ont pas encore été exécutées. Les commandes non financées sont des commandes fermes du secteur Défense et sécurité que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées et pour lesquelles l'autorisation de financement n'a pas encore été obtenue. Nous tenons compte des options négociées non exercées dont la probabilité d'exercice est, à notre avis, élevée, mais pas des contrats à exécution indéterminée et à quantité indéterminée.

(3) Le résultat net avant les éléments particuliers est une mesure hors PCGR que nous utilisons comme mesure de rechange de nos résultats opérationnels. Il correspond à notre résultat net des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société majoré des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition après impôt et des éléments fiscaux non récurrents. Nous calculons cette mesure parce que nous estimons qu'elle est un meilleur indicateur de notre performance opérationnelle et facilite la comparaison d'une période à l'autre.

(4) Le résultat opérationnel sectoriel total est une mesure hors PCGR qui correspond à la somme de la principale valeur considérée pour mesurer le résultat financier individuel des secteurs opérationnels. Le résultat opérationnel sectoriel donne une indication de la rentabilité individuelle des secteurs puisqu'il exclut l'incidence des éléments qui ne se rapportent pas directement à leur performance. Le résultat opérationnel sectoriel total correspond au résultat opérationnel, abstraction faite de l'incidence des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition.

(5) Le résultat opérationnel est une mesure hors PCGR qui nous indique quel résultat nous avons obtenu avant la prise en compte des effets de certaines décisions financières, structures fiscales et activités abandonnées. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'il permet de comparer plus facilement nos résultats avec ceux de périodes antérieures et avec ceux d'entreprises et de secteurs d'activité où la structure de capital et la réglementation fiscale sont différentes des nôtres.

(6) Les produits des activités ordinaires ajustés - Civil sont une mesure hors PCGR que nous présentons pour faciliter la comparaison des résultats qui tiennent compte de l'incidence du changement au niveau de la comptabilisation des produits des activités ordinaires découlant de la standardisation de certains types de simulateurs. Nous arrivons à ce calcul en prenant nos produits des activités - Civil et en procédant à un ajustement en fonction de l'incidence de la comptabilisation des produits des activités ordinaires une fois ces simulateurs terminés comparativement aux produits des activités ordinaires qui auraient autrement été comptabilisés selon la méthode de l'avancement des travaux.

(7) Le résultat opérationnel sectoriel ajusté - Civil est une mesure hors PCGR que nous présentons pour faciliter la comparaison des résultats qui tiennent compte de l'incidence du changement au niveau de la comptabilisation des produits des activités ordinaires découlant de la standardisation de certains types de simulateurs. Nous arrivons à ce calcul en prenant notre résultat opérationnel sectoriel - Civil et en procédant à un ajustement en fonction de l'incidence de comptabilisation du résultat opérationnel sectoriel une fois ces simulateurs terminés comparativement au résultat opérationnel sectoriel qui aurait autrement été comptabilisé selon la méthode de l'avancement des travaux.

(8) Le taux d'utilisation est une mesure opérationnelle que nous utilisons pour évaluer la performance de notre réseau de simulateurs pour la formation civile. Il correspond au nombre d'heures de formation vendues sur nos simulateurs pour la période, divisé par la capacité de formation pratique disponible pour cette même période.

(9) Le ratio valeur comptable des commandes/ventes correspond au total des commandes divisé par le total des produits des activités ordinaires de la période.

(10) Le nombre équivalent de simulateurs (NES) est une mesure opérationnelle qui nous indique le nombre moyen de simulateurs de vol qui étaient en état de dégager des résultats au cours de la période.

(11) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure hors PCGR qui nous indique les sommes dont nous disposons pour investir dans les occasions de croissance, rembourser notre dette et nous acquitter de nos obligations courantes. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité. Ils correspondent aux flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies, dont sont soustraits les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance, les autres actifs sans lien avec la croissance et les dividendes versés et auxquels sont ajoutés le produit de la cession d'immobilisations corporelles, les dividendes reçus des participations mises en équivalence et le produit des participations mises en équivalence, déduction faite des paiements.

(12) Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance sont une mesure hors PCGR que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour maintenir les niveaux courants d'activité économique. Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance sont une mesure hors PCGR que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour accroître les niveaux courants d'activité économique.

(13) La dette nette est une mesure hors PCGR qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte les actifs liquides tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

(14) Le ratio de la dette nette sur le capital total représente la dette nette, divisée par la somme du total des capitaux propres et de la dette nette.

(15) Le rendement du capital utilisé (RCU) est une mesure hors PCGR que nous utilisons pour évaluer la rentabilité de notre capital investi. Nous calculons ce ratio sur une période de quatre trimestres consécutifs en divisant le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société, en excluant les charges financières nettes, après impôt, par le montant moyen du capital utilisé.

(16) Le résultat par action avant les éléments particuliers et ajusté en fonction de l'incidence de la standardisation des simulateurs sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires est une mesure hors PCGR qui est obtenue en éliminant l'incidence des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, des éléments fiscaux non récurrents et de la standardisation de certains types de simulateurs sur le résultat par action dilué des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société. L'incidence par action correspond aux coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition après impôt, aux éléments fiscaux non récurrents ainsi qu'à la comptabilisation du résultat net une fois ces simulateurs terminés comparativement au résultat net qui aurait autrement été comptabilisé selon la méthode de l'avancement des travaux, divisés par le nombre moyen dilué d'actions. Nous calculons cette mesure parce que nous estimons qu'elle facilite la comparaison d'une période à l'autre.

Pour un rapprochement détaillé de ces mesures ainsi que d'autres mesures hors PCGR et autres mesures financières surveillées par CAE, veuillez vous reporter au rapport de gestion de CAE déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

État consolidé de la situation financière

31 décembre 31 mars (montants en millions de dollars canadiens) 2016 2016 Actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 416,8 $ 485,6 $ Créances clients et autres débiteurs 511,3 500,0 Contrats en cours : actifs 311,5 339,1 Stocks 420,1 278,3 Acomptes 63,4 86,3 Impôt sur le résultat à recouvrer 29,4 34,5 Actifs financiers dérivés 23,8 24,2 Actifs détenus en vue de la vente 1,3 1,6 Total de l'actif courant 1 777,6 $ 1 749,6 $ Immobilisations corporelles 1 555,3 1 473,1 Immobilisations incorporelles 937,1 929,2 Participations mises en équivalence 370,5 345,1 Actifs d'impôt différé 44,7 46,8 Actifs financiers dérivés 18,9 19,8 Autres actifs 466,4 433,1 Total de l'actif 5 170,5 $ 4 996,7 $ Passif et capitaux propres Dettes fournisseurs et charges à payer 801,1 $ 832,8 $ Provisions 33,7 30,0 Impôt sur le résultat à payer 8,0 11,3 Contrats en cours : passifs 225,6 174,7 Partie courante de la dette à long terme 51,7 119,3 Passifs financiers dérivés 20,6 24,7 Passifs détenus en vue de la vente 0,2 0,1 Total du passif courant 1 140,9 $ 1 192,9 $ Provisions 29,6 10,2 Dette à long terme 1 218,9 1 153,6 Obligations relatives aux redevances 134,4 135,3 Obligations au titre des avantages du personnel 167,2 168,0 Profits différés et autres passifs non courants 218,2 172,7 Passifs d'impôt différé 231,2 213,1 Passifs financiers dérivés 4,6 10,6 Total du passif 3 145,0 $ 3 056,4 $ Capitaux propres Capital-actions 613,0 $ 601,7 $ Surplus d'apport 19,4 18,3 Cumul des autres éléments du résultat global 192,9 220,7 Résultats non distribués 1 142,1 1 048,0 Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 1 967,4 $ 1 888,7 $ Participations ne donnant pas le contrôle 58,1 51,6 Total des capitaux propres 2 025,5 $ 1 940,3 $ Total du passif et des capitaux propres 5 170,5 $ 4 996,7 $

État consolidé du résultat net

Périodes de neuf Trimestres clos les mois closes les 31 décembre 31 décembre (montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2016 2015 2016 2015 Activités poursuivies Produits des activités ordinaires 682,7 $ 616,3 $ 1 969,8 $ 1 790,1 $ Coût des ventes 483,4 447,8 1 393,6 1 304,8 Marge brute 199,3 $ 168,5 $ 576,2 $ 485,3 $ Frais de recherche et de développement 28,8 20,0 79,7 61,1 Frais de vente, généraux et d'administration 90,0 81,5 254,9 222,6 Autres profits - montant net (6,8 ) (6,7 ) (0,4 ) (13,4 ) Quote-part après impôt du résultat net des participations mises en équivalence (14,1 ) (12,9 ) (37,3 ) (32,8 ) Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition 2,8 2,0 15,5 12,1 Résultat opérationnel 98,6 $ 84,6 $ 263,8 $ 235,7 $ Produits financiers (2,2 ) (2,4 ) (7,3 ) (6,7 ) Charges financières 20,7 21,4 63,4 63,5 Charges financières - montant net 18,5 $ 19,0 $ 56,1 $ 56,8 $ Résultat avant impôt sur le résultat 80,1 $ 65,6 $ 207,7 $ 178,9 $ Charge d'impôt sur le résultat 11,0 8,5 20,4 1,1 Résultat des activités poursuivies 69,1 $ 57,1 $ 187,3 $ 177,8 $ Activités abandonnées Résultat des activités abandonnées 0,2 (0,2 ) 0,2 (7,2 ) Résultat net 69,3 $ 56,9 $ 187,5 $ 170,6 $ Attribuable aux : Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 67,8 $ 57,7 $ 184,8 $ 170,9 $ Participations ne donnant pas le contrôle 1,5 (0,8 ) 2,7 (0,3 ) 69,3 $ 56,9 $ 187,5 $ 170,6 $ Résultat par action des activités poursuivies et abandonnées attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société De base et dilué - activités poursuivies 0,25 $ 0,21 $ 0,69 $ 0,67 $ De base et dilué - activités abandonnées - - - (0,03 ) 0,25 $ 0,21 $ 0,69 $ 0,64 $

État consolidé du résultat global

Périodes de neuf Trimestres clos les mois closes les 31 décembre 31 décembre (montants en millions de dollars canadiens) 2016 2015 2016 2015 Résultat net 69,3 $ 56,9 $ 187,5 $ 170,6 $ Éléments pouvant être reclassés en résultat net Différences de conversion Différence de conversion nette liée aux états financiers des établissements à l'étranger (1,8 ) $ 49,8 $ (9,6 ) $ 176,7 $ Montant net des pertes sur certaines dettes à long terme libellées en monnaies étrangères et désignées à titre de couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger (11,9 ) (19,3 ) (17,4 ) (50,0 ) Reclassements au résultat net ou à l'actif non financier désigné (0,5 ) - (1,8 ) (16,1 ) Impôt sur le résultat (1,5 ) (2,0 ) 1,0 (6,2 ) (15,7 ) $ 28,5 $ (27,8 ) $ 104,4 $ Variation nette des couvertures de flux de trésorerie Partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (1,0 ) $ (16,6 ) $ 0,8 $ (53,4 ) $ Reclassements au résultat net 0,2 16,3 8,5 38,6 Impôt sur le résultat 0,3 - (2,4 ) 4,0 (0,5 ) $ (0,3 ) $ 6,9 $ (10,8 ) $ Variation nette des instruments financiers disponibles à la vente Variation nette de la juste valeur de l'actif financier disponible à la vente (0,1 ) $ - $ (0,2 ) $ 0,1 $ (0,1 ) $ - $ (0,2 ) $ 0,1 $ Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence (5,1 ) $ 12,3 $ (6,8 ) $ 22,2 $ (5,1 ) $ 12,3 $ (6,8 ) $ 22,2 $ Éléments ne pouvant jamais être reclassés en résultat net Réévaluations des régimes à prestations définies Réévaluations des régimes à prestations définies 70,4 $ (4,3 ) $ 7,9 $ 21,2 $ Impôt sur le résultat (18,9 ) 1,2 (2,1 ) (5,9 ) 51,5 $ (3,1 ) $ 5,8 $ 15,3 $ Autres éléments du résultat global 30,1 $ 37,4 $ (22,1 ) $ 131,2 $ Total du résultat global 99,4 $ 94,3 $ 165,4 $ 301,8 $ Attribuable aux : Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 97,6 $ 96,5 $ 162,8 $ 297,9 $ Participations ne donnant pas le contrôle 1,8 (2,2 ) 2,6 3,9 99,4 $ 94,3 $ 165,4 $ 301,8 $ Total du résultat global attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société : Activités poursuivies 97,4 $ 96,7 $ 162,6 $ 309,7 $ Activités abandonnées 0,2 (0,2 ) 0,2 (11,8 ) 97,6 $ 96,5 $ 162,8 $ 297,9 $

État consolidé des variations des capitaux propres

Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société Actions ordinaires Période de neuf mois close le 31 décembre 2016 (montants en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) Nombre

d'actions Valeur

attribuée Surplus

d'apport Cumul

des

autres

éléments

du

résultat

global Résultats

non

distribués

Total Participations

ne

donnant

pas le

contrôle Total

des

capitaux

propres Soldes à l'ouverture de la période 269 634 816 601,7 $ 18,3 $ 220,7 $ 1 048,0 $ 1 888,7 $ 51,6 $ 1 940,3 $ Résultat net - - $ - $ - $ 184,8 $ 184,8 $ 2,7 $ 187,5 $ Autres éléments du résultat global : Différences de conversion - - - (27,7 ) - (27,7 ) (0,1 ) (27,8 ) Variation nette des couvertures de flux de trésorerie - - - 6,9 - 6,9 - 6,9 Variation nette des instruments financiers disponibles à la vente - - - (0,2 ) - (0,2 ) - (0,2 ) Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence - - - (6,8 ) - (6,8 ) - (6,8 ) Réévaluations des régimes à prestations définies - - - - 5,8 5,8 - 5,8 Total du résultat global - - $ - $ (27,8 ) $ 190,6 $ 162,8 $ 2,6 $ 165,4 $ Options sur actions exercées 918 110 11,3 - - - 11,3 - 11,3 Achat facultatif au comptant 1 991 - - - - - - - Actions ordinaires rachetées et annulées (2 332 300 ) (5,3 ) - - (33,4 ) (38,7 ) - (38,7 ) Transfert sur exercice d'options sur actions - 2,3 (2,3 ) - - - - - Paiements fondés sur des actions - - 3,4 - - 3,4 - 3,4 Accroissement des participations ne donnant pas le contrôle - - - - - - 3,9 3,9 Dividendes en actions 171 329 3,0 - - (3,0 ) - - - Dividendes en trésorerie - - - - (60,1 ) (60,1 ) - (60,1 ) Soldes à la clôture de la période 268 393 946 613,0 $ 19,4 $ 192,9 $ 1 142,1 $ 1 967,4 $ 58,1 $ 2 025,5 $

Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société Actions ordinaires Période de neuf mois close le 31 décembre 2015 (montants en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) Nombre

d'actions Valeur

attribuée Surplus

d'apport Cumul

des

autres

éléments

du

résultat

global Résultats

non

distribués

Total Participations

ne

donnant

pas le

contrôle Total

des

capitaux

propres Soldes à l'ouverture de la période 266 903 070 559,0 $ 19,1 $ 177,3 $ 879,8 $ 1 635,2 $ 51,2 $ 1 686,4 $ Résultat net - - $ - $ - $ 170,9 $ 170,9 $ (0,3 ) $ 170,6 $ Autres éléments du résultat global : Différences de conversion - - - 100,2 - 100,2 4,2 104,4 Variation nette des couvertures de flux de trésorerie - - - (10,8 ) - (10,8 ) - (10,8 ) Variation nette des instruments financiers disponibles à la vente - - - 0,1 - 0,1 - 0,1 Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence - - - 22,2 - 22,2 - 22,2 Réévaluations des régimes à prestations définies - - - - 15,3 15,3 - 15,3 Total du résultat global - - $ - $ 111,7 $ 186,2 $ 297,9 $ 3,9 $ 301,8 $ Options sur actions exercées 1 490 180 14,1 - - - 14,1 - 14,1 Achat facultatif au comptant 3 664 - - - - - - - Transfert sur exercice d'options sur actions - 4,1 (4,1 ) - - - - - Paiements fondés sur des actions - - 3,1 - - 3,1 - 3,1 Dividendes en actions 1 523 301 22,5 - - (22,5 ) - - - Dividendes en trésorerie - - - - (37,4 ) (37,4 ) - (37,4 ) Soldes à la clôture de la période 269 920 215 599,7 $ 18,1 $ 289,0 $ 1 006,1 $ 1 912,9 $ 55,1 $ 1 968,0 $

Le solde des résultats non distribués et du cumul des autres éléments du résultat global au 31 décembre 2016 s'est élevé à 1 335,0 millions $ (1 295,1 millions $ en 2015).

Tableau consolidé des flux de trésorerie