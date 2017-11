CAE publie ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018

- Montant du produit des activités ordinaires : 646,0 millions $ comparativement à 635,5 millions $ l'année précédente - Résultat par action des activités poursuivies : 0,24 $ (0,22 $ avant le gain lié au ZFTC) comparativement à 0,18 $ (0,21 $ avant les éléments particuliers(1)) l'année précédente - Prises de commandes de 931,4 millions $ pour un carnet de commandes(2) de 6,7 milliards $ - Michael E. Roach nommé membre du conseil d'administration de CAE

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 10 nov. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE publie aujourd'hui ses résultats et annonce des produits des activités ordinaires de 646,0 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2018, comparativement à 635,5 millions $ au deuxième trimestre de l'an dernier. Le résultat net des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres se chiffre à 65,2 millions $ (0,24 $ par action) au deuxième trimestre comparativement à 48,3 millions $ (0,18 $ par action) l'an dernier. Abstraction faite du gain réalisé à la cession du Zhuhai Flight Training Centre (ZFTC), le résultat net au deuxième trimestre aurait été de 58,2 millions $ (0,22 $ par action).

Le résultat opérationnel sectoriel total s'élevait à 109,3 millions $ (95,0 millions $ avant le gain lié au ZFTC) au deuxième trimestre comparativement à 85,8 millions $ au deuxième trimestre l'an dernier. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Nos résultats opérationnels pour le trimestre continuent d'appuyer nos perspectives pour l'exercice complet, a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. Le haut niveau d'activités que nous connaissons actuellement contribue à renforcer notre confiance. Au cours du trimestre, nous avons maintenu d'excellents résultats dans le secteur Civil, et les secteurs Défense et Santé connaissent un élan positif. Les commandes totales pour le trimestre ont atteint 931 millions $, dont plus de la moitié proviennent de nos clients du secteur Défense. Dans l'ensemble, l'environnement demeure favorable pour CAE et nous nous attendons à continuer de gagner notre juste part de marché dans un vaste éventail d'occasions d'affaires. »

Sommaire des résultats consolidés

(montants en millions) T2-2018 T1-2018 T4-2017 T3-2017 T2-2017 Produits des activités ordinaires $ 646,0 698,9 734,7 682,7 635,5 Résultat opérationnel sectoriel total(3) $ 109,3 97,8 120,9 101,4 85,8 Résultat opérationnel(4) $ 109,3 97,8 100,9 98,6 76,2 En pourcentage des produits des activités ordinaires

% 16,9 14,0 13,7 14,4 12,0 Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition (montant net après impôt) $ - - 15,0 2,0 7,2 Résultat net $ 67,0 65,4 69,1 69,3 48,9 Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société : Activités poursuivies $ 65,2 63,8 67,4 67,6 48,3 Activités abandonnées $ - - (0,7) 0,2 0,1 Résultat net avant les éléments particuliers(5) $ 65,2 63,8 82,4 69,6 55,5 Carnet de commandes total $ 6 713,6 7 326,2 7 530,2 7 393,1 6 535,0

Solutions de formation pour l'aviation civile (Civil)

Les produits des activités ordinaires du secteur Civil se chiffrent à 349,0 millions $ au deuxième trimestre, en baisse de 2 % comparativement au même trimestre l'an dernier. Le résultat opérationnel sectoriel est de 77,1 millions $ (22,1 % des produits des activités ordinaires) au deuxième trimestre, ce qui comprend le gain lié à la cession du ZFTC. Abstraction faite de ce gain, le résultat opérationnel sectoriel aurait été de 62,8 millions $ (18,0 % des produits des activités ordinaires), une hausse de 16 % comparativement au deuxième trimestre l'an dernier. Le taux d'utilisation(6) des centres de formation du secteur Civil au deuxième trimestre est de 70 %.

Au cours du trimestre, le secteur Civil a signé des contrats portant sur des solutions de formation pour des commandes reçues(2) d'une valeur de 387,6 millions $, y compris des contrats de formation à long terme avec Iberia Airlines, Brussels Airlines et Endeavor Air. Au cours de ce même trimestre, le secteur Civil a vendu 11 simulateurs de vol (FFS), dont un FFS Boeing 777X à Lufthansa Aviation Training, un FFS Airbus A320NEO et un FFS Boeing 737MAX à Korean Air, et un FFS Boeing 737MAX à Fiji Airways. Le secteur Civil a vendu 19 FFS au cours du premier semestre de l'exercice financier.

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes(2) du secteur Civil est de 1,11 pour le trimestre et de 1,03 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes du secteur Civil se chiffre à 3,1 milliards $ à la fin du trimestre.

Sommaire des résultats - Solutions de formation pour l'aviation civile

(en millions, sauf les marges opérationnelles, les unités NES et les FFS déployés) T2-2018 T1-2018 T4-2017 T3-2017 T2-2017 Produits des activités ordinaires $ 349,0 411,8 417,8 412,8 354,7 Résultat opérationnel sectoriel $ 77,1 73,1 83,8 71,4 54,2 Marges opérationnelles % 22,1 17,8 20,1 17,3 15,3 Carnet de commandes total $ 3 106,6 3 225,0 3 288,9 3 253,5 3 337,6 Unités NES(7) 199 209 210 209 210 FFS déployés 249 269 269 269 269

Défense et sécurité (Défense)

Les produits des activités ordinaires du secteur Défense se chiffrent à 268,7 millions $, une hausse de 6 % comparativement au deuxième trimestre de l'exercice précédent et le résultat opérationnel sectoriel est de 30,0 millions $ (11,2 % produits des activités ordinaires), une hausse de 3 % comparativement au deuxième trimestre l'an dernier.

Au cours du trimestre, les commandes reçues de la Défense se chiffrent à 515,5 millions $, y compris les commandes pour les dispositifs d'entraînement aux systèmes d'armes C-130J pour la U.S. Air Force et la Garde nationale aérienne. Mettant en lumière le caractère récurrent des services de CAE, le secteur Défense a signé un contrat avec le ministère de la Défense du Royaume-Uni pour la prolongation des services d'entraînement des équipages au centre de formation des équipages d'hélicoptères moyens de soutien (MSHATF) de CAE. Le secteur Défense a également reçu des commandes pour la prolongation des services d'entraînement des équipages du T-44C de la U.S. Navy et des contrats de la U.S. Air Force pour la prolongation des services d'entraînement des équipages du KC-135. Les derniers contrats comprennent également des mises à niveau et de modifications des dispositifs d'entraînement existants du KC-135 de la Force aérienne. Dans le domaine des avions télépilotés, le secteur Défense a reçu un contrat pour la prolongation des services d'entraînement des équipages d'avions MQ-1 Predator et MQ-9 Reaper et pour l'élaboration de didacticiels.

Le ratio de commandes/ventes du secteur Défense est de 1,92 pour le trimestre et de 1,53 pour les 12 derniers mois (excluant les options de contrat). Le carnet de commandes du secteur Défense, incluant les options et la quote-part de CAE dans les coentreprises, s'élève à 3,6 milliards $ à la fin du trimestre.

Sommaire des résultats - Défense et sécurité

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T2-2018 T1-2018 T4-2017 T3-2017 T2-2017 Produits des activités ordinaires $ 268,7 263,2 282,7 243,7 253,2 Résultat opérationnel sectoriel $ 30,0 26,3 33,0 30,0 29,0 Marges opérationnelles % 11,2 10,0 11,7 12,3 11,5 Carnet de commandes total $ 3 607,0 4 101,2 4 241,3 4 139,6 3 197,4

Santé

Les produits des activités ordinaires pour le secteur Santé se chiffrent à 28,3 millions $ au deuxième trimestre, comparativement à 27,6 millions $ au même trimestre l'an dernier, et le résultat opérationnel sectoriel est de 2,2 millions $, comparativement à 2,6 millions $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

CAE Santé a commencé les livraisons de CAE Juno, son mannequin destiné à l'enseignement de compétences cliniques qui répond aux exigences de la formation de base en soins infirmiers, qui représente le plus grand segment du marché de la formation en soins de santé. La réponse des clients à l'égard des nouveaux produits du secteur Santé a été favorable et a reçu des éloges, qui témoignent du leadership d'opinion de CAE dans le domaine de la simulation de soins de santé. Anesthesia SimSTAT, une plateforme de formation utilisant la simulation sur écran élaborée avec l'American Society of Anesthesiologists (ASA), a remporté le prix .orgCommunity Innovation 2017. De plus, CAE Santé a remporté le prix Unity Impact pour son simulateur d'échographie CAE VimedixAR, qui intègre des hologrammes interactifs en temps réel de l'anatomie humaine à l'environnement réel. Il s'agit de la première application de réalité mixte intégrant les HoloLens de Microsoft sur le marché de la simulation médicale.

Sommaire des résultats - Santé

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T2-2018 T1-2018 T4-2017 T3-2017 T2-2017 Produits des activités ordinaires $ 28,3 23,9 34,2 26,2 27,6 Résultat opérationnel sectoriel $ 2,2 (1,6) 4,1 - 2,6 Marges opérationnelles % 7,8 - 12,0 - 9,4

Autres points saillants financiers

Les flux de trésorerie disponibles(8) provenant des activités poursuivies se chiffrent à 63,5 millions $ pour le trimestre comparativement à 27,3 millions $ au deuxième trimestre l'an dernier. La hausse des flux de trésorerie disponibles est essentiellement attribuable à la baisse de l'investissement dans le fonds de roulement hors trésorerie et à la hausse de trésorerie liée aux activités opérationnelles poursuivies.

Pour ce trimestre, l'impôt sur le résultat s'est chiffré à 24,8 millions $, ce qui représente un taux d'imposition effectif de 27 %, comparativement à 16 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation du taux d'imposition est principalement attribuable à la cession du ZFTC et à une incidence défavorable des contrôles fiscaux au Canada ce trimestre. Excluant l'incidence de la cession du ZFTC, le taux d'imposition au deuxième trimestre aurait été de 23 %.

Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et à la maintenance(9) ont totalisé 24,4 millions $ ce trimestre.

À la fin du trimestre, la dette nette(10) était de 669,8 millions $ et le ratio de la dette nette sur le capital total(11) était de 24,1 %. À la clôture du trimestre précédent, la dette nette était de 804,3 millions $ et le ratio de la dette nette sur le capital total était de 27,5 %.

Le rendement du capital utilisé(12) était de 11,2 %, comparativement à 10,7 % au dernier trimestre.

CAE versera un dividende de neuf cents par action le 29 décembre 2017 aux actionnaires qui seront inscrits au registre le 15 décembre 2017.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2017, CAE a racheté et annulé 954 100 actions ordinaires aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCN), à un prix moyen pondéré de 20,84 $ l'action ordinaire, pour une contrepartie totale de 19,9 millions $.

Perspectives inchangées de la direction pour l'exercice 2018

CAE prévoit une croissance soutenue pour l'exercice financier 2018. Dans le secteur Civil, la Société prévoit générer une croissance du résultat opérationnel légèrement au-dessus des deux chiffres en continuant d'améliorer sa pénétration du marché de la formation avec ses solutions novatrices et en conservant sa position de chef de file dans les ventes de simulateurs de vol. Dans le secteur Défense, la Société prévoit un taux de croissance à un chiffre entre la partie médiane et supérieure de la fourchette, alors qu'elle commence à mettre en œuvre les programmes récemment remportés faisant partie du carnet de commandes et qu'elle continue de gagner sa juste part d'occasions dans un marché de la défense plus fort. CAE s'attend à ce que le secteur Santé reprenne sa croissance cette année grâce à la hausse des ventes provenant de ses occasions d'affaires et du lancement de nouveaux produits, qui, selon les prévisions, entraîneront une croissance à long terme à deux chiffres. La Société prévoit une intensité du capital plus faible pour l'exercice 2018 avec des dépenses en immobilisations qui seront de l'ordre de 150 millions $ (222,9 millions $ pour l'exercice 2017), en raison des occasions fondées sur le marché pour le rendement croissant des investissements. Les attentes de la direction sont fondées sur les conditions du marché qui sont positives et sur l'accueil réservé par les clients à l'égard des solutions de formation de CAE, ainsi que sur les importantes hypothèses formulées dans ce communiqué, dans le rapport de gestion trimestriel et dans le rapport de gestion de l'exercice 2017 de CAE.

Nomination au conseil d'administration de CAE

CAE est heureuse d'annoncer que Michael E. Roach s'est joint au conseil d'administration le 10 novembre 2017. M. Roach a été président et chef de la direction de CGI de 2006 à 2016, où il a mené avec succès une stratégie de croissance permettant à l'entreprise de devenir l'une des plus importantes sociétés de service en technologie de l'information et en processus d'entreprise au monde. En 2014, M. Roach a reçu le titre du chef de la direction le plus innovateur de l'année par le magazine Canadian Business. Les années d'expérience de M. Roach à diriger une entreprise de solutions mondiales avec un portefeuille exhaustif de services font de lui un atout inestimable au sein du conseil d'administration de CAE. M. Roach est titulaire d'un baccalauréat en économie et en science politique, ainsi que d'un doctorat honorifique en administration des affaires de Laurentian University, à Sudbury en Ontario.

Information détaillée

Nous recommandons fortement aux lecteurs de consulter le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés intérimaires de CAE qui sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.cae.com/investisseurs ou ici pour obtenir un exposé plus complet de nos résultats sectoriels.

Les états financiers intérimaires consolidés et le rapport de gestion de CAE pour le trimestre clos le 30 septembre 2017 ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières sur SEDAR (www.sedar.com) et sont disponibles sur notre site Web (www.cae.com). Ces documents ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont disponibles sur son site Web (www.sec.gov). Les détenteurs de titres de CAE peuvent également demander à recevoir sans frais un exemplaire papier des états financiers consolidés et du rapport de gestion de l'entreprise en communiquant avec le service des relations avec les investisseurs (investor.relations@cae.com).

Conférence téléphonique sur les résultats du T2 de l'EX18

Marc Parent, président et chef de la direction de CAE; Sonya Branco, vice-présidente, Finances, et chef de la direction financière; et Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, tiendront une conférence téléphonique qui sera axée sur les résultats aujourd'hui à 13 h (HE). La conférence est destinée aux analystes, aux investisseurs institutionnels et aux médias. Le numéro à composer pour entendre cette téléconférence est le + 1-877-586-3392 ou + 1-416-981-9024. Une diffusion audio en direct sera accessible au public sur le site Web de CAE au www.cae.com.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde.

Mise en garde concernant les contraintes liées au communiqué sommaire des résultats

Ce communiqué sommaire des résultats renferme des renseignements limités qui visent à aider le lecteur à évaluer le rendement de CAE, mais ces renseignements ne devraient pas être utilisés par les lecteurs qui ne connaissent pas CAE et ne devraient en aucun cas remplacer les états financiers, les notes annexes aux états financiers et le rapport de gestion de CAE.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations énoncées dans ce communiqué sont des déclarations de nature prospective. Cela inclut, sans s'y limiter, toute déclaration liée à notre orientation financière pour l'exercice 2018 (y compris les produits des activités ordinaires, les investissements en capital et les marges) et toute autre déclaration qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs contiennent normalement des verbes au futur ou au conditionnel comme anticiper, croire, prévoir, s'attendre à et envisager. Toutes ces déclarations sont des déclarations prospectives au sens des dispositions d'exonération des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières et au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives, de par leur nature, sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents, et sont fondées sur diverses hypothèses, tant générales que spécifiques, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes formulées dans les énoncés prospectifs et que nos perspectives, objectifs, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Ainsi, nous ne pouvons pas garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous avisons de ne pas vous fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 10 novembre 2017 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Sauf indication contraire, ces déclarations ne tiennent pas compte de l'incidence potentielle d'éventuels éléments exceptionnels non récurrents ou autres, ni des cessions, monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 10 novembre 2017. Les répercussions financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues de façon significative ou de la même façon que nous présentons les risques connus qui touchent notre entreprise.

Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué visent à aider les investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers prévus pour l'exercice 2018 et à obtenir une meilleure compréhension de notre environnement opérationnel prévu. Les lecteurs sont avisés que ces renseignements peuvent ne pas convenir à d'autres fins. La valeur des investissements en capital prévus qui devraient être effectués par CAE au cours de l'exercice 2018 laisse croire qu'ils le seront conformément à notre plan annuel actuel. Toutefois, nous ne pouvons assurer que de tels niveaux d'investissement seront maintenus de sorte que la valeur des investissements en capital actuels effectués par CAE durant cette période pourrait différer considérablement de nos attentes actuelles.

Importantes hypothèses

Un certain nombre d'hypothèses économiques, opérationnelles, financières et du marché ont été formulées par CAE dans l'élaboration de ses énoncés prospectifs pour l'exercice 2018 qui figurent dans ce communiqué, y compris, mais sans se limiter à certaines hypothèses économiques et du marché comme : croissance économique modeste et taux d'intérêt qui demeurent inchangés au cours de l'exercice 2018; un niveau soutenu de concurrence dans les marchés Civil, Défense et Santé; aucun changement des réglementations qui touchent notre entreprise ayant des conséquences importantes financières, opérationnelles ou concurrentielles; et un marché de la défense plus positif.

Hypothèses concernant nos activités

Un certain nombre d'hypothèses concernant les activités de CAE ont également été formulées dans l'élaboration de ses énoncés prospectifs pour l'exercice 2018 qui figurent dans ce communiqué, y compris, mais sans se limiter aux facteurs suivants : gains de productivité et d'efficacité en vue de réduire les coûts de fabrication et les temps de cycle de CAE; conservation de la part de marché de CAE dans le secteur de la vente de simulateurs civils en raison de la concurrence au niveau des prix provenant des nouveaux arrivants dans le marché; et niveau d'utilisation plus élevé du réseau de centres de formation civile.

Les hypothèses suivantes, bien qu'elles soient jugées raisonnables par CAE le 10 novembre 2017, peuvent s'avérer inexactes. Ainsi, nos résultats actuels peuvent différer considérablement des attentes établies dans ce communiqué.

Risques importants

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations soient inexactes et que les résultats ou événements actuels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans nos énoncés prospectifs, y compris notre orientation financière pour l'exercice 2018, sont mentionnés dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2017 déposé par CAE auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à www.sedar.com) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à www.sec.gov). Le rapport de gestion de l'exercice 2017 est également disponible à www.cae.com. L'élaboration de nos énoncés prospectifs, y compris notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'exercice 2018, dépend essentiellement du rendement de notre entreprise qui est assujetti à plusieurs risques. Ainsi, les lecteurs sont informés que les risques divulgués pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos énoncés prospectifs. Nous devons souligner le fait que la liste des facteurs de risque n'est pas exhaustive et d'autres facteurs pourraient également avoir des répercussions défavorables sur nos résultats.

Mesures hors PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué comprend des mesures hors PCGR et d'autres mesures financières. Les mesures hors PCGR fournissent une information complémentaire utile et peuvent ne pas avoir une signification normalisée établie conformément aux PCGR. Le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux PCGR, de les substituer à celles-ci ou de les comparer aux mesures similaires qu'utilisent d'autres sociétés. La direction croit que la présentation de certaines mesures hors PCGR fournit aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances tout en leur fournissant des renseignements additionnels sur nos résultats financiers et opérationnels.

(1) Le résultat par action avant les éléments particuliers est une mesure hors PCGR qui est obtenue en éliminant l'incidence des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition et des éléments fiscaux non récurrents du résultat par action dilué des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société. L'incidence par action correspond aux coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition après impôt et aux éléments fiscaux non récurrents, divisés par le nombre moyen dilué d'actions. Nous calculons cette mesure parce que nous estimons qu'elle est un meilleur indicateur de notre performance opérationnelle par action et facilite la comparaison d'une période à l'autre.

(2) Prises de commandes et carnet de commandes

Les prises de commandes sont une mesure financière hors PCGR qui nous indique à combien se montent en principe les commandes que nous avons reçues :

Pour le secteur Solutions de formation pour l'aviation civile, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat, et prenons en compte la valeur des produits des activités ordinaires attendus. Les produits des activités ordinaires futurs provenant des clients avec des contrats de formation à court terme et à long terme sont inclus dès que nous avons de la part de ces clients leur engagement à nous payer les honoraires de formation, ou lorsque nous pouvons raisonnablement compter sur la génération des produits des activités ordinaires;

Pour le secteur Défense et sécurité, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat. Les contrats du secteur Défense et sécurité sont généralement réalisés sur une longue période, mais certains d'entre eux doivent être renouvelés chaque année. Pour ce secteur, nous n'inscrivons un élément d'un contrat dans les prises de commandes que lorsque le client en a obtenu l'autorisation et le financement;

Pour le secteur Santé, les prises de commande sont habituellement converties en produits des activités ordinaires dans les 12 mois; par conséquent, nous présumons que le montant des prises de commandes correspond aux produits des activités ordinaires.

Le ratio de commandes/ventes correspond au total des commandes divisé par le total des produits des activités ordinaires d'une période donnée.

Les commandes engagées sont une mesure financière hors PCGR qui nous indique à combien se montent les commandes que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées. Elles correspondent à la somme des prises de commandes de la période et du solde des commandes engagées à la fin de l'exercice précédent, moins les produits des activités ordinaires comptabilisés pour la période, plus ou moins les ajustements du carnet de commandes. Si le montant d'une commande déjà comptabilisé pour un exercice antérieur est modifié, le carnet de commandes est ajusté.

Le carnet de commandes des coentreprises est constitué de commandes engagées qui représentent la valeur prévue de notre quote-part des commandes reçues par nos coentreprises, mais qui n'ont pas encore été exécutées. Le carnet de commandes des coentreprises est établi sur la même base que pour les commandes engagées, tel qu'elle est décrite ci-dessus.

Les commandes non financées sont une mesure hors PCGR qui représente les commandes fermes du secteur Défense et sécurité que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées et pour lesquelles l'autorisation de financement n'a pas encore été obtenue. Nous tenons compte des options négociées non exercées dont la probabilité d'exercice est, à notre avis, élevée, mais pas des contrats à exécution indéterminée et à quantité indéterminée. Lorsqu'une option est exercée, elle est sortie des commandes non financées et est inscrite dans les prises de commandes de la période au cours de laquelle elle est exercée.

Le carnet de commandes total comprend les commandes engagées, le carnet de commandes des coentreprises et les commandes non financées.

(3) Le résultat opérationnel sectoriel total est une mesure hors PCGR qui correspond à la somme de la principale valeur considérée pour mesurer le résultat financier individuel des secteurs opérationnels. Le résultat opérationnel sectoriel donne une indication de la rentabilité individuelle des secteurs puisqu'il exclut l'incidence des éléments qui ne se rapportent pas directement à leur performance. Le résultat opérationnel sectoriel total correspond au résultat opérationnel, abstraction faite de l'incidence des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition.

(4) Le résultat opérationnel est une mesure additionnelle conforme aux PCGR qui nous indique quel résultat nous avons obtenu avant la prise en compte des effets de certaines décisions financières, structures fiscales et activités abandonnées. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'il permet de comparer plus facilement nos résultats avec ceux de périodes antérieures et avec ceux d'entreprises et de secteurs d'activité où la structure de capital et la réglementation fiscale sont différentes des nôtres.

(5) Le résultat net avant les éléments particuliers est une mesure hors PCGR que nous utilisons comme mesure de rechange de nos résultats opérationnels. Il correspond à notre résultat net des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société majoré des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition après impôt et des éléments fiscaux non récurrents. Nous calculons cette mesure parce que nous estimons qu'elle est un meilleur indicateur de notre performance opérationnelle et facilite la comparaison d'une période à l'autre.

(6) Le taux d'utilisation est l'une des mesures opérationnelles que nous utilisons pour évaluer la performance de notre réseau de simulateurs du secteur Solutions de formation pour l'aviation civile. Bien que ce taux n'ait pas de lien direct avec les produits des activités ordinaires comptabilisés, nous l'utilisons parallèlement à d'autres mesures, puisque nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un indicateur de notre rendement opérationnel. Il correspond au nombre d'heures de formation vendues sur nos simulateurs pour la période, divisé par la capacité de formation pratique disponible pour cette même période.

(7) Le nombre équivalent de simulateurs (NES) est une mesure opérationnelle qui nous indique le nombre moyen de simulateurs de vol qui étaient en état de dégager des résultats au cours de la période.

(8) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure hors PCGR qui nous indique les sommes dont nous disposons pour investir dans les occasions de croissance, rembourser notre dette et nous acquitter de nos obligations courantes. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité. Ils correspondent aux flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies, dont sont soustraits les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance, les autres actifs sans lien avec la croissance et les dividendes versés et auxquels sont ajoutés le produit de la cession d'immobilisations corporelles, les dividendes reçus des participations mises en équivalence et le produit des participations mises en équivalence, déduction faite des paiements.

(9) Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance sont une mesure hors PCGR que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour maintenir les niveaux courants d'activité économique. Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance sont une mesure hors PCGR que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour accroître les niveaux courants d'activité économique.

(10) La dette nette est une mesure hors PCGR qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte les actifs liquides tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

(11) Le ratio de la dette nette sur le capital total représente la dette nette, divisée par la somme du total des capitaux propres et de la dette nette.

(12) Le rendement du capital utilisé (RCU) est une mesure hors PCGR que nous utilisons pour évaluer la rentabilité de notre capital investi. Nous calculons ce ratio sur une période de quatre trimestres consécutifs en divisant le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société, en excluant les charges financières nettes, après impôt, par le montant moyen du capital utilisé.

Pour un rapprochement détaillé de ces mesures ainsi que d'autres mesures hors PCGR et autres mesures financières surveillées par CAE, veuillez vous reporter au rapport de gestion de CAE déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

État consolidé de la situation financière 30 septembre 31 mars (montants en millions de dollars canadiens) 2017 2017 Actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 541,0 $ 504,7 $ Créances clients et autres débiteurs 516,4 548,4 Contrats en cours : actifs 341,3 337,5 Stocks 386,8 416,3 Acomptes 61,2 63,8 Impôt sur le résultat à recouvrer 32,7 25,6 Actifs financiers dérivés 30,8 23,4 Total de l'actif courant 1 910,2 $ 1 919,7 $ Immobilisations corporelles 1 581,4 1 582,6 Immobilisations incorporelles 915,9 944,0 Participations mises en équivalence 262,0 378,4 Actifs d'impôt différé 41,8 42,8 Actifs financiers dérivés 16,9 16,0 Autres actifs 464,4 471,3 Total de l'actif 5 192,6 $ 5 354,8 $ Passif et capitaux propres Dettes fournisseurs et charges à payer 561,7 $ 695,2 $ Provisions 35,3 43,2 Impôt sur le résultat à payer 10,8 9,6 Produits différés 320,5 266,6 Contrats en cours : passifs 148,4 191,9 Partie courante de la dette à long terme 47,0 51,9 Passifs financiers dérivés 9,8 15,5 Total du passif courant 1 133,5 $ 1 273,9 $ Provisions 37,1 39,1 Dette à long terme 1 163,8 1 203,5 Obligations relatives aux redevances 134,6 138,5 Obligations au titre des avantages du personnel 162,7 157,7 Profits différés et autres passifs non courants 212,3 217,8 Passifs d'impôt différé 233,7 238,6 Passifs financiers dérivés 3,2 4,7 Total du passif 3 080,9 $ 3 273,8 $ Capitaux propres Capital-actions 627,9 $ 615,4 $ Surplus d'apport 21,0 19,4 Cumul des autres éléments du résultat global 145,7 193,7 Résultats non distribués 1 255,7 1 192,3 Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 2 050,3 $ 2 020,8 $ Participations ne donnant pas le contrôle 61,4 60,2 Total des capitaux propres 2 111,7 $ 2 081,0 $ Total du passif et des capitaux propres 5 192,6 $ 5 354,8 $

État consolidé du résultat net Trimestres clos les Semestres clos les 30 septembre 30 septembre (montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2017 2016 2017 2016 Activités poursuivies Produits des activités ordinaires 646,0 $ 635,5 $ 1 344,9 $ 1 287,1 $ Coût des ventes 458,0 448,6 944,2 910,2 Marge brute 188,0 $ 186,9 $ 400,7 $ 376,9 $ Frais de recherche et de développement 30,0 25,9 62,3 50,9 Frais de vente, généraux et d'administration 75,1 84,3 169,9 164,9 Autres (profits) pertes - montant net (18,3 ) 3,7 (18,0 ) 6,4 Quote-part après impôt du résultat net des participations mises en équivalence (8,1 ) (12,8 ) (20,6 ) (23,2 ) Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition - 9,6 - 12,7 Résultat opérationnel 109,3 $ 76,2 $ 207,1 $ 165,2 $ Produits financiers (3,3 ) (2,8 ) (6,5 ) (5,1 ) Charges financières 20,8 20,7 41,8 42,7 Charges financières - montant net 17,5 $ 17,9 $ 35,3 $ 37,6 $ Résultat avant impôt sur le résultat 91,8 $ 58,3 $ 171,8 $ 127,6 $ Charge d'impôt sur le résultat 24,8 9,5 39,4 9,4 Résultat des activités poursuivies 67,0 $ 48,8 $ 132,4 $ 118,2 $ Activités abandonnées Résultat des activités abandonnées - 0,1 - - Résultat net 67,0 $ 48,9 $ 132,4 $ 118,2 $ Attribuable aux : Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 65,2 $ 48,4 $ 129,0 $ 117,0 $ Participations ne donnant pas le contrôle 1,8 0,5 3,4 1,2 67,0 $ 48,9 $ 132,4 $ 118,2 $ Résultat par action des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société De base et dilué 0,24 $ 0,18 $ 0,48 $ 0,43 $

État consolidé du résultat global Trimestres clos les Semestres clos les 30 septembre 30 septembre (montants en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2017 2016 Résultat net 67,0 $ 48,9 $ 132,4 $ 118,2 $ Éléments pouvant être reclassés en résultat net Différences de conversion Différence de conversion nette liée aux états financiers des établissements à l'étranger (53,9 ) $ 25,0 $ (60,2 ) $ (7,8 ) $ Montant net des gains (pertes) sur certaines dettes à long terme libellées en monnaies étrangères et désignées à titre de couvertures d'investissements net dans des établissements à l'étranger 19,2 (4,2 ) 31,4 (5,5 ) Reclassement au résultat net (0,5 ) (0,2 ) (1,2 ) (1,3 ) Impôt sur le résultat 2,5 (0,1 ) 3,8 2,5 (32,7 ) $ 20,5 $ (26,2 ) $ (12,1 ) $ Variation nette des couvertures de flux de trésorerie Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés à titre de couvertures de flux de trésorerie 16,1 $ (4,4 ) $ 23,7 $ 1,8 $ Reclassement au résultat net (12,9 ) 5,8 (12,0 ) 8,3 Impôt sur le résultat (0,9 ) (0,4 ) (3,2 ) (2,7 ) 2,3 $ 1,0 $ 8,5 $ 7,4 $ Variation nette des instruments financiers disponibles à la vente Variation nette de la juste valeur de l'actif financier disponible à la vente - $ - $ - $ (0,1 ) $ - $ - $ - $ (0,1 ) $ Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence (11,0 ) $ 3,7 $ (13,7 ) $ (1,7 ) $ Reclassement au résultat net (18,8 ) - (18,8 ) - (29,8 ) $ 3,7 $ (32,5 ) $ (1,7 ) $ Éléments ne pouvant jamais être reclassés en résultat net Réévaluations des régimes à prestations définies Réévaluations des régimes à prestations définies 27,5 $ (2,1 ) $ 0,3 $ (62,5 ) $ Impôt sur le résultat (7,3 ) 0,6 (0,1 ) 16,8 20,2 $ (1,5 ) $ 0,2 $ (45,7 ) $ Autres éléments du résultat global (40,0 ) $ 23,7 $ (50,0 ) $ (52,2 ) $ Total du résultat global 27,0 $ 72,6 $ 82,4 $ 66,0 $ Attribuable aux : Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 26,3 $ 71,9 $ 81,2 $ 65,2 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,7 0,7 1,2 0,8 27,0 $ 72,6 $ 82,4 $ 66,0 $ Total du résultat global attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société : Activités poursuivies 26,3 $ 71,8 $ 81,2 $ 65,2 $ Activités abandonnées - 0,1 - - 26,3 $ 71,9 $ 81,2 $ 65,2 $

État consolidé des variations des capitaux propres

Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société Actions ordinaires Semestre clos le 30 septembre 2017

(montants en millions de dollars

canadiens, sauf les nombres d'actions)

Nombre

d'actions

Valeur

attribuée

Surplus

d'apport Cumul

des

autres

éléments

du

résultat

global

Résultats

non

distribués



Total Participations

ne donnant

pas le

contrôle Total

des

capitaux

propres Soldes à l'ouverture de la période 268 397 224 615,4 $ 19,4 $ 193,7 $ 1 192,3 $ 2 020,8 $ 60,2 $ 2 081,0 $ Résultat net - - $ - $ - $ 129,0 $ 129,0 $ 3,4 $ 132,4 $ Autres éléments du résultat global : Différences de conversion - - - (24,0 ) - (24,0 ) (2,2 ) (26,2 ) Variation nette des couvertures de flux de trésorerie - - - 8,5 - 8,5 - 8,5 Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence (32,5 ) (32,5 ) (32,5 ) Réévaluations des régimes à prestations définies - - - - 0,2 0,2 - 0,2 - - - - Total du résultat global - - $ - $ (48,0 ) $ 129,2 $ 81,2 $ 1,2 $ 82,4 $ Options sur actions exercées 902 400 11,4 - - - 11,4 - 11,4 Achat facultatif au comptant 1 082 - - - - - - - Actions ordinaires rachetées et annulées (1 077 400 ) (2,5 ) - - (20,1 ) (22,6 ) - (22,6 ) Transfert sur exercice d'options sur actions - 2,1 (2,1 ) - - - - - Paiements fondés sur des actions - - 3,7 - - 3,7 - 3,7 Dividendes en actions 69 245 1,5 - - (1,5 ) - - - Dividendes en trésorerie - - - - (44,2 ) (44,2 ) - (44,2 ) Soldes à la clôture de la période 268 292 551 627,9 $ 21,0 $ 145,7 $ 1 255,7 $ 2 050,3 $ 61,4 $ 2 111,7 $ Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société Actions ordinaires Semestre clos le 30 septembre 2016

(montants en millions de dollars

canadiens, sauf les nombres d'actions)

Nombre

d'actions

Valeur

attribuée

Surplus

d'apport Cumul

des

autres

éléments

du

résultat

global

Résultats

non

distribués



Total Participations

ne donnant

pas le

contrôle Total

des

capitaux

propres Soldes à l'ouverture de la période 269 634 816 601,7 $ 18,3 $ 220,7 $ 1 048,0 $ 1 888,7 $ 51,6 $ 1 940,3 $ Résultat net - - $ - $ - $ 117,0 $ 117,0 $ 1,2 $ 118,2 $ Autres éléments du résultat global : Différences de conversion - - - (11,7 ) - (11,7 ) (0,4 ) (12,1 ) Variation nette des couvertures de flux de trésorerie - - - 7,4 - 7,4 - 7,4 Variation nette des instruments financiers disponibles à la vente - - - (0,1 ) (0,1 ) (0,1 ) Quote-part des autres éléments du résultat global liés aux participations mises en équivalence - - - (1,7 ) - (1,7 ) - (1,7 ) Réévaluations des régimes à prestations définies - - - - (45,7 ) (45,7 ) - (45,7 ) - - - - - - - - - - Total du résultat global - - $ - $ (6,1 ) $ 71,3 $ 65,2 $ 0,8 $ 66,0 $ Options sur actions exercées 860 460 10,5 - - - 10,5 - 10,5 Achat facultatif au comptant 1 637 - - - - - - - Actions ordinaires rachetées et annulées (2 024 400 ) (4,6 ) - - (28,2 ) (32,8 ) - (32,8 ) Transfert sur exercice d'options sur actions - 2,2 (2,2 ) - - - - - Paiements fondés sur des actions - - 2,9 - - 2,9 - 2,9 Accroissement des participations ne donnant pas le contrôle - - - - - - 3,9 3,9 Dividendes en actions 138 084 2,4 - - (2,4 ) - - - Dividendes en trésorerie - - - - (39,3 ) (39,3 ) - (39,3 ) Soldes à la clôture de la période 268 610 597 612,2 $ 19,0 $ 214,6 $ 1 049,4 $ 1 895,2 $ 56,3 $ 1 951,5 $

Le solde des résultats non distribués et du cumul des autres éléments du résultat global au 30 septembre 2017 s'est élevé à 1 401,4 millions $ (1 264,0 millions $ en 2016).