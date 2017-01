CAE remporte des contrats militaires sur des plateformes clés d'une valeur de plus de 175 millions $ CA

- Système d'entraînement au sol destiné à la Force aérienne française pour Babcock France - Simulateur de vol C295 pour Airbus Defence & Space - Services de soutien à l'entraînement et mises à niveau du simulateur MH-60 Seahawk pour la U.S. Navy et la Royal Australian Navy

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 17 jan. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté des contrats militaires sur une série de plateformes d'une valeur de plus de 175 millions $ CA portant sur la fourniture de nouveaux produits de simulation, de mises à niveau de simulateurs et de services de soutien à l'entraînement pour des clients militaires du monde entier.

Parmi les principaux contrats remportés au cours du troisième trimestre de l'exercice 2017 de CAE, notons celui avec Babcock France visant à appuyer l'entraînement des pilotes de la Force aérienne française; la commande d'un nouveau simulateur de vol C295 pour Airbus Defence & Space qui sera destiné à son centre d'entraînement à Séville (Espagne), et les mises à niveau de simulateurs ainsi que les services de soutien à l'entraînement sur le MH-60 Seahawk tant pour la United States Navy que la Royal Australian Navy.

« Le contrat avec Babcock France est un gain stratégique en Europe qui fournira à la Force aérienne française une solution d'entraînement modernisée pour ses futurs pilotes d'avions de chasse », a déclaré Gene Colabatistto, président de groupe, Défense et sécurité à CAE. « Nous sommes un partenaire de longue date d'Airbus sur le plan de l'entraînement dans le cadre du programme C295 et nous sommes heureux de poursuivre l'entraînement requis sur cette plateforme, qui inclut maintenant l'Aviation royale canadienne à la suite de la sélection par le Canada du C295 pour son programme d'aéronefs de recherche et de sauvetage à voilure fixe. Les forces armées et les fabricants d'équipement d'origine du monde entier continuent de reconnaître le savoir-faire et l'expérience de CAE en tant qu'intégrateur de systèmes de formation sur des plateformes ayant une longue durée de vie, et cela continue à nous fournir de bonnes occasions d'affaires partout dans le monde. »

À propos de CAE

