CAE Santé annonce la première solution de simulation d'échographie de réalité mixte qui intègre les HoloLens de Microsoft

À la veille de l'International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) à Orlando (Floride), la plus importante conférence dans le domaine de la simulation médicale, CAE Santé a annoncé le lancement de CAE VimedixAR, un simulateur de formation à l'échographie qui intègre les HoloLens de Microsoft, le premier ordinateur holographique autonome au monde. CAE Santé sera la première entreprise à commercialiser une application intégrant les HoloLens de Microsoft sur le marché de la simulation médicale.

VimedixAR fournit une expérience inégalée de formation axée sur la simulation qui permet aux professionnels en formation d'interagir et de se déplacer librement dans un environnement de formation clinique qui est enrichi d'hologrammes. Pour la première fois, les étudiants seront en mesure d'examiner l'anatomie en 3D à l'intérieur du simulateur Vimedix. À mesure que les professionnels en formation s'exercent à examiner un cœur, des poumons ou un abdomen animé, ils observeront en temps réel la façon dont le faisceau ultrasonore découpe l'anatomie afin de générer une image échographique.

Les professionnels en formation peuvent élever l'hologramme VimedixAR au-dessus du corps afin de mieux comprendre l'anatomie humaine et la façon dont ses structures circulatoires, respiratoires et squelettiques sont intégrées. L'hologramme du cœur, par exemple, peut être isolé et agrandi; il peut effectuer une rotation, et tout cela, au niveau des yeux. Si un professionnel en formation a du mal à comprendre un concept, il sera en mesure de se déplacer autour de l'hologramme afin d'avoir une perspective différente.

« Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère dans le domaine de la simulation médicale, a déclaré le Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. La réalité augmentée et virtuelle peut accélérer l'apprentissage et fournir des expériences communes de formation dans un environnement clinique plus immersif. Notre équipe d'ingénieurs ne fait que commencer à explorer les possibilités des HoloLens de Microsoft, et nous espérons les fournir en tant que principale technologie de formation à nos partenaires de l'industrie. »

L'équipe de CAE Santé a déjà commencé à élaborer avec les fabricants d'équipements médicaux des prototypes qui intègrent les HoloLens de Microsoft, ce qui devrait accélérer la formation professionnelle sur les nouvelles technologies. Grâce aux images virtuelles de l'anatomie humaine de CAE Santé et aux HoloLens de Microsoft, les médecins seront en mesure de s'exercer à positionner des dispositifs ou des implants cardiaques plus rapidement et avec une plus grande précision avant d'effectuer la procédure sur des patients réels.

« À Microsoft, notre objectif avec les HoloLens et la réalité mixte consiste à aider les clients à visualiser du contenu 3D et à interagir avec celui-ci de manière à offrir de nouvelles possibilités en matière de création, de collaboration et de consommation de l'information, a déclaré Lorraine Bardeen, directrice générale, Microsoft HoloLens et Windows Experiences. Il est très inspirant de voir la façon dont CAE intègre les HoloLens dans sa gamme de simulateurs médicaux, et nous sommes emballés par les possibilités de la réalité mixte à révolutionner l'avenir de la formation médicale grâce à l'utilisation de l'informatique holographique. »

Le module VimedixAR doté des HoloLens de Microsoft sera disponible en prévente, de même qu'en ligne et durant la conférence IMSH. Pour plus de renseignements, visitez caehealthcare.com/hololens

À propos de CAE Santé

CAE Santé fournit des outils d'apprentissage de pointe aux étudiants et aux professionnels de la santé, ce qui leur permet de s'exercer sans risque à l'aide d'une plateforme de simulation avant de mettre en application leurs aptitudes sur des patients réels. La gamme complète de solutions de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la simulation de l'échographie, les programmes, la plateforme audiovisuelle de gestion de centres LearningSpace et les simulateurs de patients (nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l'heure actuelle, près de 9 000 simulateurs et solutions audiovisuelles de CAE Santé sont utilisés dans le monde par des écoles de médecine, des écoles de soins infirmiers, des hôpitaux, des forces de défense et d'autres entités. www.cae.com/sante

À propos de CAE

CAE (NYSE:CAE)(TSX:CAE) est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec 8 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

