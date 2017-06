CAE Santé présente le mannequin de compétences cliniques CAE Juno à la conférence INACSL sur la simulation de soins infirmiers

WASHINGTON, DC et MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 21 juin 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) -

À la veille de la conférence annuelle de la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL) à Washington, D.C., CAE Santé annonce l'entrée en scène de CAE Juno, le nouveau mannequin de compétences cliniques conçu pour les programmes de soins infirmiers. Les heures en clinique à traiter de vrais patients étant de moins en moins nombreuses, CAE Juno permettra d'offrir une formation efficace fondée sur la simulation afin de préparer les étudiants en soins infirmiers et les équipes interdisciplinaires aux environnements de santé d'aujourd'hui.

Le U.S. National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) a publié, en 2014, une étude pluriannuelle sur l'efficacité de la simulation éducative dans les programmes de soins infirmiers visant à obtenir une préautorisation d'exercer. Entre autres, l'étude démontrait que les étudiants en soins infirmiers qui passaient jusqu'à 50 % de leurs heures cliniques dans un environnement de simulation de qualité supérieure et conforme aux normes de l'INACSL quant aux meilleures pratiques de simulation, lorsqu'ils étaient encadrés par des animateurs formés, étaient aussi bien préparés à l'exercice de leur profession que les étudiants qui ont acquis la totalité de leur expérience dans un environnement clinique habituel. (Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter https://www.ncsbn.org/685.htm.) CAE Juno est conçu pour combler le fossé entre la salle de classe et le milieu hospitalier.

« CAE Juno complète notre famille de simulateurs de patients de haute fidélité et il aide les étudiants en soins infirmiers à maîtriser les compétences cliniques fondamentales avant d'interagir avec de vrais patients ou de participer à des simulations dans le cadre d'équipes interdisciplinaires, a souligné le Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. Grâce à CAE Juno, un mannequin abordable fort de l'expertise de simulation de CAE, nous pouvons offrir la simulation de CAE à des étudiants et professionnels de la santé. »

CAE Juno a été mis au point en tenant compte des conseils de cliniciens et d'enseignants des soins de santé afin que le simulateur soit facile à utiliser et à entretenir dans un dynamique environnement de laboratoire technique. Entièrement sans fil et sans attache, Juno peut facilement se convertir d'un mannequin féminin à un mannequin masculin, ce qui permet une économie d'argent et d'espace. Grâce à son nouveau progiciel basé sur une tablette et à ses dix simulations d'expérience clinique élaborées par l'Académie de CAE Santé, CAE Juno est doté d'un contenu d'apprentissage fondé sur des données probantes que les instructeurs peuvent intégrer immédiatement à leurs programmes de soins infirmiers.

Vous pouvez commander CAE Juno à la conférence INACSL, à la conférence HPSN (Human Patient Simulator Network) de 2017 au Royaume-Uni et auprès de l'équipe des ventes mondiales de CAE et le recevoir à temps pour les cours de soins infirmiers du semestre d'automne. Pour de plus amples renseignements, visitez le https://caehealthcare.com/fr/juno.

À propos de CAE Santé

CAE Santé fournit des outils d'apprentissage de pointe aux étudiants et aux professionnels de la santé, ce qui leur permet de s'exercer sans risque à l'aide d'une plateforme de simulation avant de mettre en application leurs aptitudes sur des patients réels. La gamme complète de solutions de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la simulation de l'échographie, les programmes, la plateforme audiovisuelle de gestion de centres LearningSpace et les simulateurs de patients (nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l'heure actuelle, près de 12 500 simulateurs et solutions audiovisuelles de CAE Santé sont utilisés dans le monde par des écoles de médecine, des écoles de soins infirmiers, des hôpitaux, des forces de défense et d'autres entités. www.cae.com/sante

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

