CAE signe une série de contrats de formation en aviation d'affaires et commerciale d'une valeur d'environ 85 millions $ CA

PARIS, FRANCE--(Marketwired - 20 juin 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace 2017 la signature d'une série de contrats pour des solutions de formation en aviation avec des exploitants aériens et des compagnies aériennes d'importance à l'échelle mondiale, dont Ethiopian Airlines, Air India et Japan Airlines. Ces accords, d'une valeur d'environ 85 millions $ CA, couvrent la formation de pilotes de ligne et de personnel de cabine, le recrutement de personnel d'équipage, des programmes de formation de pilotes pour l'aviation d'affaires ainsi que la vente de 4 simulateurs de vol (FFS).

Ils comprennent ce qui suit :

Contrats de formation de pilotes de ligne et de personnel de cabine et accords de formation de pilotes d'aviation d'affaires, démontrant la nature récurrente de l'offre de CAE

Ethiopian Airlines en Afrique : accord de 5 ans pour commercialiser des capacités de formation de pilotes sur les Boeing 737NG, 757, 767, 777, 787 et le Bombardier Q400

MHS Aviation en Europe : nouveau contrat de deux ans pour la formation de pilotes en aviation d'affaires

JetSMART en Amérique du Sud : contrat exclusif de 5 ans pour la formation de pilotes sur Airbus A320

Des accords exclusifs pour la formation de pilotes sur Airbus A320, A330 et le Boeing 737NG pour des compagnies aériennes d'Asie dont l'identité demeure confidentielle.

Un contrat exclusif de deux ans pour la formation de pilotes et de personnel de cabine sur Airbus A320 ainsi que le recrutement de personnel d'équipage pour une compagnie aérienne d'Europe dont l'identité demeure confidentielle.

Équipement de formation novateur, services de mise à jour et vente de quatre simulateurs de vol

Un simulateur de vol ATR72-600 vendu à Air India (Inde)

Un simulateur de vol A350 vendu à Japan Airlines (Japon)

Deux simulateurs de vol, dont un Boeing 747 et un pour avions d'affaires, vendus à des clients d'Amérique du Nord dont l'identité demeure confidentielle

« Ces contrats proviennent de toutes les régions du monde et soulignent l'étendue des solutions de formation en aviation de CAE, a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation de l'aviation civile à CAE. « Nous sommes fiers que nos clients, nouveaux et existants, continuent de choisir CAE en tant que partenaire pour répondre à leurs besoins croissants en formation et en recrutement de personnel d'équipage. »

Les quatre simulateurs de vol (FFS) vendus représentent les quatre premières ventes de FFS de l'exercice 2018. La valeur des FFS est conforme aux prix catalogue, qui incluent la valeur des données, pièces et équipement (DP&E) propres aux aéronefs du constructeur OEM. Dans le cas de ces contrats, certains clients fournissent une partie du contenu du constructeur OEM.

Plus de détails concernant les contrats figurent dans la fiche de renseignements pour la presse spécialisée qui accompagne ce communiqué.

