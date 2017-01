CAE signe une série de contrats de formation pour l'aviation d'affaires et l'aviation commerciale d'une valeur supérieure à 250 millions $ CA

Fiche de renseignements pour la presse spécialisée

Jetstar Airways - Australie : Programme de formation initiale des pilotes

Jetstar Airways (Australie), en partenariat avec la Swinburne University of Technology, a relancé son programme de formation des élèves-pilotes et a une fois de plus choisi CAE comme partenaire de choix en formation pour la sélection, l'évaluation et la prestation du programme de formation des élèves-pilotes de Jetstar. Dès la première moitié de 2017, 12 élèves-pilotes entreprendront un programme intensif de 18 mois comprenant des études à temps plein (Swinburne Associate Degree of Aviation), et des études théoriques liées à la licence de pilote ainsi que l'entraînement en vol à l'école de pilotage de CAE à Melbourne. Le programme de formation permettra aux étudiants d'obtenir une licence de pilote professionnel (CPL) avec qualification au vol aux instruments sur avion multimoteur et une licence ATPL « frozen ». Une fois qu'ils auront terminé la formation, les candidats sélectionnés seront embauchés par Jetstar Airways.

Depuis 2010, CAE offre le programme de formation des élèves-pilotes de Jetstar, par l'intermédiaire de son école de pilotage de Melbourne, où plus de 80 élèves-pilotes ayant achevé le programme volent désormais avec Jetstar. L'école de pilotage de Melbourne offre également l'entraînement en vol aux étudiants au baccalauréat en aviation de la Swinburne University of Technology, ainsi qu'aux élèves-pilotes internationaux de China Eastern Airlines.

Jetstar Airways - Japon : Nouveau contrat de service de placement de membres d'équipage

Jetstar Airways (Japon) a retenu CAE pour la prestation de services de placement de membres d'équipage, en vertu d'un accord de cinq ans. CAE fournira des services de placement, par l'intermédiaire de CAE Parc Aviation, afin de répondre au besoin croissant du transporteur en pilotes expérimentés, dans la région. La relation entre le groupe Jetstar et CAE dure depuis 14 ans; CAE fournit des programmes de formation d'élève-pilote à commandant de bord et des services de placement de membres d'équipage aux filiales du transporteur de la région de l'Asie-Pacifique, y compris l'Australie, le Vietnam et le Japon.

Jet Airways : Formation des pilotes de Boeing 737NG

Jet Airways, deuxième plus grand transporteur de l'Inde, a retenu CAE pour la prestation de services de formation des pilotes afin de répondre aux besoins croissants du transporteur en matière de formation. En vertu de l'accord exclusif de cinq ans, CAE fournira la formation des pilotes de Boeing 737NG aux pilotes du transporteur, au centre de formation de CAE à Bengaluru (Inde). Les pilotes commenceront leur formation au cours de la première moitié de 2017.

CAE fournit déjà des services de soutien à la maintenance à son centre de formation de Bengaluru sur les simulateurs de vol du transporteur construits par CAE, y compris un Airbus A330, deux Boeing 737NG et un Boeing 777-300ER.

Smart Aviation : Formation des pilotes d'avions d'affaires et formation à la maintenance

Smart Aviation a retenu Emirates-CAE Flight Training (ECFT), coentreprise entre Emirates et CAE, pour la prestation de la formation des pilotes et des techniciens à la maintenance sur différents types d'aéronefs. Ils s'entraîneront aux centres de formation de CAE à Dubaï (Émirats arabes unis), à Dallas (Texax) et à Morristown (New Jersey, États-Unis), au cours des 12 prochains mois.

Redstar : Formation pendant trois ans des pilotes d'avions d'affaires

Redstar Aviation a sélectionné CAE pour la prestation d'un nouveau programme de formation sur l'appareil Learjet 45. Les pilotes s'entraîneront aux centres de formation de CAE à Burgess Hill (Royaume-Uni) et à Dallas (Texas) au cours des trois prochaines années.

Shanghai Eastern Flight Training Centre : Cinq simulateurs de vol

Shanghai Eastern Flight Training Co. (SEFTC), la filiale de China Eastern Airlines pour la formation, a commandé cinq FFS de Série CAE 7000XR équipés du système visuel innovateur CAE Tropos-6000XR - un Airbus A320NEO, un Airbus A350, deux Boeing 737MAX et un Boeing 787 - ainsi que quatre dispositifs d'entraînement au vol de Série CAE 400XR. Les dispositifs de formation seront livrés aux installations de SEFTC à Shanghai et à Kunming, et le premier FFS sera prêt pour la formation à partir de la deuxième moitié de l'année 2017. SEFTC et CAE entretiennent une relation depuis plus d'une décennie; le premier simulateur construit par CAE a été acheté en 2003. Avec cette commande, SEFTC exploitera et aura commandé 32 simulateurs de vol construits par CAE. En 2015, CAE et China Eastern ont également conclu un accord de coentreprise; les deux sont propriétaires de l'école de pilotage de CAE à Melbourne (Australie). Au cours des deux dernières années, plus de 175 élèves-pilotes de China Eastern se sont entraînés à la CAE Oxford Aviation Academy à Melbourne.

Xiamen Airlines : Trois simulateurs de vol

Xiamen Airlines a retenu CAE pour la fourniture de trois FFS de Série CAE 7000XR - un Boeing 737-800, un Boeing 737-8MAX et un Boeing 787-9. Les FFS seront équipés du système visuel innovateur CAE Tropos-6000XR qui offre un réalisme sans précédent. Les dispositifs de formation seront livrés au centre de formation de Xiamen Airlines, à Xiamen, et le premier FFS sera prêt pour la formation dès l'automne 2017. La relation entre Xiamen Airlines et CAE dure depuis huit ans; CAE fournit des programmes de formation d'élève-pilote à commandant de bord ainsi que des dispositifs de formation innovateurs. Avec cette commande, Xiamen Airlines exploitera sept simulateurs de vol construits par CAE.

Korean Air : Un simulateur de vol

Korean Air, le transporteur national de la République de Corée, a signé un nouveau contrat avec CAE portant sur la fourniture d'un simulateur de vol Boeing 787. Le FFS de Série CAE 7000XR sera livré au centre de formation du transporteur à Séoul (Corée du Sud) et sera prêt pour la formation dans la deuxième moitié de 2018. Korean Air et CAE entretiennent une relation qui dure depuis plus de 30 ans. Avec cette commande, le transporteur exploitera et aura 9 FFS construits par CAE en commande.

Sriwijaya Air : Un simulateur de vol

Sriwijaya Air, le troisième plus important transporteur en Indonésie, a sélectionné CAE pour la fourniture d'un FFS Boeing 737NG. Le FFS de Série CAE 7000XR sera équipé du système visuel innovateur CAE Tropos-6000XR qui offre un réalisme sans précédent. Le FFS sera livré au centre de formation du transporteur à Jakarta et sera prêt pour la formation à l'été 2017. Il s'agit du premier simulateur de vol construit par CAE et acheté par Sriwijaya Air.

Southwest Airlines : Série de dispositifs de formation