CAE USA célèbre l'inauguration du centre de formation à Dothan en Alabama

Les pilotes de la U.S. Army ont officiellement commencé à s'entraîner au nouveau centre de formation CAE Dothan

CAE USA célèbre aujourd'hui l'inauguration de son nouveau centre de formation à l'aéroport régional de Dothan en Alabama. Des photos de l'événement sont disponibles à www.cae.com/photos.

L'entreprise a également annoncé que le centre avait accueilli son premier contingent officiel de pilotes de la U.S. Army à la mi-février, y compris le tout premier groupe à suivre la formation IEFW (Initial Entry Fixed-Wing) créée conjointement par CAE et la U.S. Army. Ce centre à la fine pointe de la technologie a été principalement conçu pour répondre aux exigences du programme d'entraînement sur appareils à voilure fixe de la U.S. Army, lequel devrait accueillir annuellement plus de 600 pilotes d'avions de la U.S. Army et la U.S. Air Force.

Le major-général William K. Gayler, commandant général, U.S. Army Aviation Center Of Excellence (USAACE) et Fort Rucker; Martha Roby, représentante des États-Unis (Alabama); Robert Bentley, gouverneur de l'Alabama; Mike Schmitz, maire de la ville de Dothan; Bryan « Doug » Brown, général à la retraite de la U.S. Army et président du conseil d'administration de CAE USA; et Marc Parent, président et chef de la direction de CAE ont assisté à la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée aujourd'hui. D'autres représentants des administrations municipale, étatique et fédérale ainsi que des représentants de petites entreprises partenaires et fournisseurs et des clients de la U.S. Army et de la U.S. Air Force étaient aussi présents.

« Quand on regarde ce qu'on demande à nos soldats et à leurs familles, et que nous les déployons et mettons leur vie en jeu, nous avons le devoir de leur fournir le meilleur entraînement possible, et le meilleur équipement pour nous assurer qu'ils soient prêts pour leurs missions », a déclaré le major-général William K. Gayler, commandant général, U.S. Army Aviation Center Of Excellence (USAACE) et Fort Rucker. C'est exactement ce que vous allez voir quand vous allez entrer dans le centre de formation de Dothan – cela représente notre engagement envers notre nation et nos soldats. »

CAE assure désormais la gestion du programme afin de fournir toute la formation requise, c'est-à-dire les cours suivants :

Cours IEFW C-12, comportant l'instruction en classe, la formation sur simulateur et l'entraînement en vol, dont le rétablissement en cas de perte de contrôle;

Cours de qualification à l'intention des pilotes C-12, y compris l'instruction en classe, la formation sur simulateur et l'entraînement en vol, dont le rétablissement en cas de perte de contrôle;

Cours destiné aux pilotes-instructeurs C-12, y compris l'instruction en classe, la formation sur simulateur et l'entraînement en vol, dont le rétablissement en cas de perte de contrôle;

Cours de perfectionnement à l'intention des pilotes C-12, y compris l'instruction en classe et la formation sur simulateur.

« La grande ouverture du Centre de formation de CAE à Dothan marque non seulement la fin d'un projet extraordinaire qui a permis de construire ce centre et de mettre au point un programme de formation complet en moins de 12 mois, mais elle marque aussi quelque chose de plus important encore : le début d'un nouveau partenariat qui permettra d'offrir un programme de formation moderne, souple et rentable spécifiquement conçu pour les pilotes d'appareils à voilure fixe », a affirmé Ray Duquette, président et directeur général, CAE USA. « Je tiens à remercier sincèrement la U.S. Army, les représentants officiels des diverses administrations, nos partenaires de l'industrie et tous les employés de CAE de nous donner l'occasion d'offrir une formation qui, au final, contribuera à accroître la sécurité, l'efficacité et l'état de préparation de nos clients. »

« Je suis fière de souhaiter à CAE la bienvenue dans le Wiregrass », a déclaré Martha Roby, représentante des États-Unis pour l'Alabama. « Cela représente un investissement majeur dans notre région et témoigne de la vigueur de notre industrie aéronautique et aérospatiale florissante. Je suis reconnaissante envers nos dirigeants et nos responsables locaux du développement économique des efforts qu'ils ont déployés pour concrétiser ce projet. »

« Je suis honoré de participer à la grande ouverture du centre de formation CAE à Dothan », a déclaré Robert Bentley, gouverneur de l'Alabama. « Le secteur aéronautique en Alabama prend de l'expansion et CAE sera un atout important pour les pilotes de la U.S. Army et de la U.S. Air Force qui s'entraînent à Fort Rucker et à l'USAACE. Ce centre de formation jouera un rôle important dans la croissance soutenue du secteur Wiregrass et dans la réussite de Fort Rucker. »

Contexte - Programme d'entraînement sur appareils à voilure fixe de la U.S. Army

Le programme d'entraînement sur appareils à voilure fixe de la U.S. Army doit fournir la formation nécessaire aux pilotes d'hélicoptères expérimentés qui souhaitent désormais piloter l'un des quelque 350 appareils à voilure fixe de la U.S. Army. La U.S. Army et CAE ont mis au point le nouveau programme d'entraînement IEFW pour permettre aux nouveaux militaires de commencer leur formation professionnelle sur des appareils à voilure fixe beaucoup plus tôt que par le passé. De plus, le programme d'entraînement au vol sur appareils à voilure fixe de la U.S. Army permet également d'assurer la prestation de la formation périodique sur les appareils C-12/RC-12 Huron de la U.S. Army ainsi que de la formation annuelle des pilotes d'appareils C-12 Huron de la U.S. Air Force.

CAE a doté le centre de formation à Dothan d'une série de simulateurs et de dispositifs d'entraînement, dont deux simulateurs de vol C-12 King Air de Série CAE 7000XR et deux dispositifs intégrés d'entraînement aux procédures (IPT) C-12 King CAE Simfinity reconfigurables.

De plus, CAE a aussi conçu deux autres simulateurs de vol de Série CAE 7000XR, qui sont des plateformes principales. Ces simulateurs sont dotés de la conception révolutionnaire des postes de pilotage interchangeables de CAE, laquelle permet l'utilisation de postes de pilotage représentant ceux de différents types d'aéronef dans le simulateur de vol. CAE a mis au point quatre de ces postes de pilotage qui reproduisent diverses configurations des appareils C-12 utilisés par la U.S. Army et la U.S. Air Force. Lorsque deux de ces postes de pilotage sont installés sur la plateforme principale de simulation, les deux autres peuvent être connectés à une station d'accueil et utilisés comme dispositifs d'entraînement au vol équivalents au niveau 6.

Le programme complet d'entraînement sur appareils à voilure fixe de la U.S. Army comprend l'entraînement en vol fourni par CAE. Six nouveaux avions Grob G120TP appartenant à CAE serviront à assurer la transition des pilotes d'hélicoptères vers des avions et à former les nouveaux militaires à utiliser ce dernier type d'appareils. Les instructeurs de CAE utilisent une flotte de 10 appareils C-12U Huron dont l'entretien est effectué par la U.S Army qui en est propriétaire pour assurer la formation C-12 en vol.

Le centre de formation de CAE à l'aéroport régional de Dothan est doté de salles de classe ultramodernes, d'un environnement d'apprentissage doté d'un système de formation intégré et d'autres installations dernier cri, dont une cafétéria et centre de conditionnement physique.

À propos de CAE

La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la sécurité par l'intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu'en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de solutions de CAE.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec 8 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

