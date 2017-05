Cameco annonce des changements dans la direction et fait part de l'élection des administrateurs

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 12 mai 2017) -

TOUS LES MONTANTS SONT EXPRIMÉS EN $ CA (SAUF AVIS CONTRAIRE)

Cameco (TSX:CCO) (NYSE:CCJ) annonce la nomination de Brian Reilly en qualité de premier vice-président et de chef des opérations de Cameco et fait part de l'élection de 11 membres du conseil d'administration lors de la réunion annuelle qui s'est tenue le 11 mai 2017.

M. Reilly succédera à Bob Steane qui prend sa retraite le 30 juin 2017 après avoir passé 34 années chez Cameco. Brian Reilly rendra compte au président et chef de la direction, Tim Gitzel.

« Je tiens à remercier Bob pour sa contribution exceptionnelle à Cameco et je lui souhaite une excellente retraite, a déclaré M. Gitzel. Par ailleurs, je me réjouis d'accueillir Brian dans l'équipe de la haute direction de Cameco. »

M. Reilly a rejoint Cameco en 2011 à titre de directeur général de Cameco Australia Pty., une filiale en propriété exclusive qui supervise la mise en place de deux projets de mine et d'un programme d'exploration approfondie. Sous sa direction, Cameco Australia a fait de grandes avancées en vue de l'obtention de l'approbation réglementaire pour les projets miniers et a conclu une entente visant l'utilisation de terres aborigènes avec les propriétaires traditionnels du site de Kintyre, tout en nouant de solides relations avec les collectivités locales et les intervenants gouvernementaux. En mars 2017, M. Reilly a été nommé vice-président de Cameco pour les exploitations minières, la technologie et les projets.

Avant de rejoindre Cameco, M. Reilly a occupé les fonctions de président et chef de la direction de Titan Uranium Inc., une petite société d'exploration, et a travaillé pendant huit années chez AREVA où il a grimpé les échelons, passant de géologue de projet à la mine d'uranium de Cluff Lake à vice-président des ressources humaines et des relations industrielles. Il est titulaire d'une maîtrise en géologie de l'Université Brock à St. Catharines (Ontario) et d'un MBA de l'Université de la Saskatchewan.

Également lors de l'assemblée générale annuelle de Cameco, les actionnaires ont élu les membres du conseil d'administration Ian Bruce, Daniel Camus, John Clappison, Donald Deranger, Catherine Gignac, Tim Gitzel, Jim Gowans, Kathryn Jackson, Don Kayne, Anne McLellan et Neil McMillan. (Les résultats des votes sont présentés dans le tableau ci-dessous)

Résultats des votes pour les membres du conseil d'administration de Cameco Candidat Nbre de votes pour % de votes pour Abstentions % d'abstentions de vote Ian Bruce 119 699 603 88,34 % 15 797 572 11,66 % Daniel Camus 119 428 087 88,14 % 16 069 088 11,86 % John Clappison 130 301 787 96,17 % 5 195 388 3,83 % Donald Deranger 131 290 921 96,90 % 4 206 253 3,10 % Catherine Gignac 131 907 796 97,35 % 3 589 379 2,65 % Tim Gitzel 131 701 960 97,20 % 3 795 215 2,80 % Jim Gowans 127 924 104 94,41 % 7 573 071 5,59 % Kathryn Jackson 131 897 225 97,34 % 3 599 950 2,66 % Don Kayne 119 213 443 87,98 % 16 283 732 12,02 % Anne McLellan 119 565 192 88,24 % 15 931 982 11,76 % Neil McMillan 118 299 999 87,31 % 17 197 175 12,69 %

Profil de la société

Cameco, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde, est également un important fournisseur de services de conversion, et l'un des deux seuls fabricants de combustible approvisionnant le réacteur Candu au Canada. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves à teneur élevée au monde, ainsi que sur nos faibles coûts d'exploitation. Nos produits d'uranium servent à générer de l'électricité propre dans des centrales nucléaires du monde entier. Nous poursuivons également des travaux de prospection d'uranium sur l'ensemble du continent américain, en Australie et en Asie. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.