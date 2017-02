Canada 150 : Hommage au classique du cinéma québécois Tit-Coq par Bibliothèque et Archives Canada et Canada à l'écran

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, Bibliothèque et Archives Canada, en collaboration avec Canada à l'écran, vous invite ce soir à une projection du classique du cinéma québécois Tit-Coq, de Gratien Gélinas.

Le film sera précédé d'une discussion animée par le bibliothécaire et archiviste du Canada, M. Guy Berthiaume, en compagnie de l'auteure Anne-Marie Sicotte, petite-fille de feu M. Gélinas, cinéaste, créateur et légende du théâtre québécois.

Cette projection rétro de Tit-Coq sur pellicule 35 mm est la première d'une série de quatre mettant en vedette des classiques canadiens du 7e art, un projet réunissant Bibliothèque et Archives Canada et le programme Canada à l'écran.

Pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, Canada à l'écran projette gratuitement 150 œuvres cinématographiques qui ont contribué à façonner notre culture, notre identité et notre patrimoine. Ce projet est une réalisation conjointe du Festival international du film de Toronto (TIFF), de Bibliothèque et Archives Canada, de la Cinémathèque québécoise et de la Cinémathèque de Vancouver, avec l'appui des partenaires du TIFF, du gouvernement du Canada, de la Banque Royale du Canada et du gouvernement de l'Ontario.

Le public est invité à cette activité gratuite qui se tiendra ce soir à 18 h 00 à l'auditorium de Bibliothèque et Archives Canada, au 395, rue Wellington, à Ottawa. La deuxième projection, le 29 mars, mettra en vedette Le Déclin de l'empire américain.

« Bibliothèque et Archives Canada est très heureux de collaborer avec Canada à l'écran pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération et faire rayonner de grands classiques du cinéma qui ont contribué à façonner notre identité et notre histoire. Ce soir, nous sommes fiers de rendre hommage à un pionnier du cinéma québécois, Gratien Gélinas, en présentant son film Tit-Coq. À l'écran comme sur les planches, l'œuvre remarquable de M. Gélinas transcende la langue et les barrières géographiques. »

- M. Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

Canada à l'écran

Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) consiste à préserver le patrimoine documentaire pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada. De plus, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir, et il est la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.

