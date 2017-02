Canada 150 : le gouvernement du Canada investit dans le Festival d'été de Québec

Le Festival reçoit 280 000 dollars pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 280 000 dollars en appui au projet communautaire Ensemble_Together.ca du Festival d'été de Québec à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération. Cette aide, accordée par l'entremise du Fonds Canada 150, permettra aux festivaliers de vivre des expériences historique et culturelle uniques.

« Les organismes voués au patrimoine, aux arts et à la culture font partie intégrante de chaque communauté. En ce 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le Festival d'été de Québec, qui souligne la richesse de notre histoire et fait la promotion des arts et de la culture en misant sur notre diversité. L'année 2017 sera des plus mémorables, et la belle capitale ne sera pas en reste. Alors, allez-y, participez, célébrez et explorez! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravi que les festivaliers aient la chance de participer à des activités culturelles diversifiées qui favorisent le développement économique de notre ville. Je me réjouis également que le Festival d'été de Québec nous offre une occasion unique de nous réunir pour apprécier la richesse de notre histoire en ce 150e anniversaire de la Confédération. Soyez des nôtres pour célébrer ce jalon important! »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec

« Jumeler les 50 ans du FEQ au 150e anniversaire de la Confédération canadienne nous permet d'offrir à nos festivaliers une expérience enrichie et de mettre en place dès cette année notre Vision 2025. »

- M. Daniel Gélinas, directeur général, Festival d'été de Québec

Les faits en bref

Le Festival d'été de Québec est un organisme sans but lucratif constitué en personne morale dont le mandat est d'organiser un festival urbain à Québec.

Le projet Ensemble_Together.ca propose de créer un spectacle et des installations renvoyant le spectateur à l'imaginaire collectif des Canadiens. Les scénarios seront développés sur les thèmes de la diversité, de la réconciliation avec les peuples autochtones et de l'inclusion. Les époques, les cultures et les personnages se rencontreront et cohabiteront dans des lieux imaginés et réinventés du 7 au 16 juillet 2017.

Le Fonds Canada 150 a été établi en avril 2015. Il est doté d'un budget global de 200 millions de dollars. Il a pour but d'aider les Canadiens de partout au pays à prendre part aux célébrations du 150 e anniversaire de la Confédération aux échelles locale, régionale et nationale.

anniversaire de la Confédération aux échelles locale, régionale et nationale. Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour le 150e anniversaire de la Confédération sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse.

