Cannabis à des fins médicales : un partenariat unique pour la création d'un pôle scientifique et commercial voit le jour à Sherbrooke (Québec)

SHERBROOKE, QUEBEC--(Marketwired - 16 mai 2017) - Le Groupe DJB et Neptune Technologies & Bioressources (NASDAQ:NEPT)(TSX:NEPT), en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, sont fiers d'annoncer la création à Sherbrooke du Consortium Vallée Verte, un partenariat stratégique qui combine les forces et l'expertise respectives des trois partenaires pour créer des produits issus du cannabis à des fins exclusivement médicales et faire de la recherche-développement en la matière; une première dans l'industrie.

Sherbrooke Innopole, l'organisme de développement économique de la région, et la Ville de Sherbrooke ont participé activement à la création du Consortium Vallée Verte, conformément à leur mandat de favoriser le dynamisme des environnements économique et universitaire de la région.

Les partenaires, avec le soutien de Sherbrooke Innopole et de la Ville de Sherbrooke, entendent mettre en commun leurs expertises de recherche, de culture et d'extraction afin de créer un pôle de recherche-développement en cannabis médical qui sera reconnu non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale. Ils ne ménageront aucun effort pour respecter les réglementations très strictes de cette industrie et pour développer, commercialiser et promouvoir des produits sécuritaires, et ce, avec un constant souci éthique. Ils ont d'ailleurs déjà accompli beaucoup de travail sur les plans botanique, technologique et scientifique, pour favoriser l'efficacité et la qualité de la production, ainsi que pour supporter les études cliniques de l'Université de Sherbrooke.

Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, fait preuve d'enthousiasme à l'endroit du projet, qui met à profit les atouts de la ville : « Neptune est née dans les laboratoires de l'Université de Sherbrooke, il y a près de vingt ans, et même si l'entreprise fait maintenant des affaires partout dans le monde, elle demeure ancrée à Sherbrooke, tout comme le Groupe DJB, qui est implanté ici depuis sa fondation, en 1982. »

« Le regroupement d'institutions de recherche universitaires et d'entreprises établies au sein de la filière des Sciences de la vie est un atout stratégique indéniable, renchérit le maire. Il en résulte un écosystème propice à la collaboration et au développement de synergies. »

Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole, partage cet engouement : « La naissance de ce partenariat est un exemple parfait du mandat de Sherbrooke Innopole, soit de mettre en contact les intervenants du milieu universitaire et les gens d'affaires de la région afin de créer un carrefour scientifique et technologique pour la communauté sherbrookoise. Nous sommes heureux d'appuyer le Consortium Vallée Verte. »

« Les objectifs de développement du cannabis médical du Consortium Vallée Verte cadrent avec l'intérêt de plusieurs chercheurs de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke pour la prise en charge de la douleur chronique, indique son directeur, le Pr Éric Marsault. Ceci correspond aux infrastructures acquises récemment avec le soutien de la Fondation canadienne pour l'innovation ainsi que la Stratégie de recherche axée sur le patient dans l'étude de la douleur chronique. La collaboration avec le Consortium nous permettra d'étudier plusieurs questions de recherche importantes sur le rôle des cannabinoïdes dans la douleur pour ultimement offrir aux patients des alternatives efficaces et sécuritaires aux opioïdes, qui, malgré leurs limites, sont actuellement la norme. »

« Nos recherches cliniques visent à trouver des solutions menant à un traitement personnalisé et plus adéquat de la douleur, affirme le Pr Serge Marchand, responsable du laboratoire de recherche clinique en neurophysiologie de la douleur du Centre de recherche du CHUS. Le cannabis médical compte parmi les approches thérapeutiques qui méritent notre attention et dont nous devons mieux comprendre les mécanismes pour déterminer chez quels patients elles représentent une solution de rechange aux méthodes conventionnelles. Le Consortium Vallée Verte nous offre une occasion idéale de mobiliser les ressources nécessaires à l'accélération de ces recherches. »

« Le Groupe DJB est très fier de se joindre au Consortium Vallée Verte, qui devrait favoriser notre croissance et nous assurer un positionnement avantageux dans un marché effervescent, affirme le président de l'entreprise, Steven Blanchard. Bénéficiant de notre expertise dans le domaine agricole, où nous œuvrons depuis plus de 35 ans, nous avons récemment soumis, en collaboration avec une société affiliée, une demande de licence à Santé Canada pour pouvoir produire du cannabis à des fins médicales. Celle-ci a été faite dans le cadre du Consortium, mais elle vise également à assurer notre présence et notre croissance dans différents secteurs de pointe, notamment la recherche-développement en culture de plantes médicinales. »

« Chez Neptune, notre mission est d'offrir à notre clientèle mondiale, grâce à notre expertise scientifique et à nos innovations, les meilleurs produits de nutrition et solutions de bien-être, affirme Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune Technologies & Bioressources. Ce nouveau segment cadre bien avec notre mission. Étant donné l'excellence de nos employés et les capacités techniques de nos installations sherbrookoises à la fine pointe, et de l'ensemble de l'équipe de Neptune d'ailleurs, nous sentons que nos capacités sur les plans de la qualité, de la conformité, de l'extraction et des applications favoriseront notre réussite et celle du consortium. Nous avons soumis notre demande à Santé Canada récemment - première étape du processus estimé à environ 18 mois - et nous avons hâte de voir comment s'inscrira cette activité potentielle dans notre stratégie de développement et de diversification. »

À PROPOS DE GROUPE DJB

Depuis 1982, Groupe DJB distribue des produits hautement spécialisés à de nombreux clients partout en Amérique. Son service et son dynamisme font du Groupe DJB un partenaire incontournable dans les secteurs agricoles, électriques et environnementaux. Le siège social de Groupe DJB est situé à Sherbrooke, province de Québec.

À PROPOS DE l'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L'Université de Sherbrooke est le cœur d'un des trois pôles de recherche majeurs du Québec. Reconnue pour son sens de l'innovation, l'Université de Sherbrooke est un partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration avec les milieux industriels et sociaux.

À PROPOS DE SHERBROOKE INNOPOLE

Sherbrooke Innopole est une corporation paramunicipale qui s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire d'experts dédiée au développement économique de la Ville de Sherbrooke. Sherbrooke Innopole offre aux entreprises et aux établissements universitaires de la région de Sherbrooke, des services de financement et des services administratifs supérieurs à forte valeur ajoutée.

À PROPOS DE NEPTUNE

Neptune est une société axée sur les produits de nutrition qui crée des solutions de nutrition uniques et personnalisées et offre des ingrédients spécialisés et des marques de consommation. La Société met au point des solutions clé en main offertes sous diverses formes uniques. Neptune propose aussi de l'huile de krill de première qualité fabriquée dans ses installations de pointe, ainsi que toute une gamme d'autres ingrédients spécialisés, dont des huiles marines et des huiles de graines. Neptune vend son huile de krill de première qualité directement aux consommateurs du Canada et des États-Unis sous la marque OCEANO3MC en ligne au www.oceano3.com. La marque est également vendue sous forme de solution clé en main à divers distributeurs. Le siège social de la Société se trouve à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué ne portant pas sur des faits courants ou passés constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croire », « être d'avis », « prévoir », « avoir l'intention », « s'attendre à », « entendre » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans ce communiqué de presse comprend, mais sans s'y limiter, des informations ou des déclarations concernant notre capacité à développer, produire, fournir, promouvoir ou générer des revenus provenant de la vente de produits à base de cannabis à usage médical ainsi que les résultats de tout essai clinique associé à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et la « Mise en garde concernant l'information prospective » figurant à la notice annuelle la plus récente de Neptune (la « notice annuelle »), et le rapport annuel (S.E.C Form 40 F) le plus récent de Neptune disponibles sur SEDAR, à www.SEDAR.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunebiotech.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements ou à des événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf dans la mesure exigée par la loi. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.