Canoe EIT Income Fund dépose une version modifiée du prospectus provisoire relatif au placement de parts privilégiées

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 24 fév. 2017) -

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux fils de presse américains ni être diffusé aux États-Unis.

Canoe EIT Income Fund (le « Fonds ») (TSX:EIT.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il avait déposé une version modifiée du prospectus simplifié provisoire, pour laquelle il a obtenu un visa, relativement au placement éventuel, annoncé antérieurement, de parts privilégiées de série 1 rachetables au gré de l'émetteur à distributions cumulatives (les « parts privilégiées de série 1 »), au prix de 25,00 $ la part privilégiée de série 1 (le « placement »). Les parts privilégiées de série 1 seront placées dans le public à l'aide d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, qui comprend également BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Placements Manuvie incorporée. Il est actuellement prévu que les distributions en espèces privilégiées cumulatives trimestrielles sur les parts privilégiées de série 1 se situeront entre 4,6 % et 4,8 % par année.

Canoe Financial LP, gestionnaire du Fonds, estime que la réalisation réussie du placement fournira au Fonds des capitaux à taux fixe à plus long terme moyennant un coût de financement global intéressant. Les capitaux supplémentaires permettront de saisir des occasions de placement intéressantes, et devraient également assurer la durabilité du Fonds en augmentant la capacité de gain des parts. Les parts privilégiées de série 1 ont reçu la note provisoire de Pfd-2 (élevé) de Dominion Bond Rating Service Limited.

La distribution mensuelle régulière de 0,10 $ par part que le Fonds verse à ses porteurs de parts demeure inchangée. Le Fonds maintient la distribution mensuelle de 0,10 $ par part depuis août 2009 peu importe les conditions du marché.

L'option dont disposent les porteurs de parts du Fonds de faire racheter annuellement leurs parts demeure inchangée. Une fois qu'une date aura été établie pour le rachat annuel de 2017, le Fonds publiera un communiqué en annonçant les détails.

Une version modifiée du prospectus simplifié provisoire contenant une information importante au sujet des parts privilégiées de série 1 a été déposée auprès des commissions de valeurs mobilières ou des autorités analogues de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. La version modifiée du prospectus simplifié provisoire est susceptible d'être complétée ou modifiée. On peut se procurer un exemplaire de la version modifiée du prospectus simplifié provisoire auprès de son conseiller financier inscrit en communiquant avec lui ou auprès des représentants des preneurs fermes énumérés ci-dessus. Aucune souscription ou offre d'achat des parts privilégiées de série 1 ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif.

Les parts privilégiées de série 1 n'ont pas été ni ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sans être enregistrées ou sans une dispense applicable des exigences d'enregistrement prévues dans ces lois. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'une autorisation de placement soit accordée en vertu de la législation en valeurs mobilières de ce territoire.

À propos du Fonds

Le Fonds est l'un des fonds d'investissement à capital fixe diversifiés les plus importants du Canada et est inscrit à la TSX sous le symbole EIT.UN. Il est activement géré et investit dans un portefeuille diversifié de titres générant des revenus et une croissance du capital, principalement cotés à la TSX. Le Fonds est conçu pour maximiser les distributions et la valeur liquidative au profit de ses porteurs de parts. Il est géré par Robert Taylor, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de Canoe Financial LP.

À propos de Canoe Financial LP

Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe est l'une des sociétés indépendantes de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d'une valeur approximative de 4 G$ parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés, de fonds d'investissement à capital fixe et d'actions du secteur privé de l'énergie. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses activités à l'ensemble du Canada, établissant une forte présence à Toronto, mais comptant également des bureaux à Vancouver, à Winnipeg, à Ottawa et à Montréal. Pour en apprendre davantage sur Canoe Financial LP et ses produits de placement, visitez le www.canoefinancial.com.

Énoncés prospectifs : Certains énoncés compris dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de Canoe Financial LP concernant les résultats ou les événements futurs. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « éventuel », « continuer » et autres expressions similaires ou encore à l'emploi du futur et du conditionnel. En outre, les énoncés qui ont trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives, aux mesures ou aux projets futurs constituent également des énoncés prospectifs. Les prévisions à l'égard des marchés et les énoncés prospectifs sont subordonnés à un certain nombre de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les événements, l'activité et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les présents énoncés ou que ceux-ci laissent entendre. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes importants, et divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes traitées dans les énoncés prospectifs, notamment des modifications de la conjoncture économique et du marché en général et d'autres facteurs de risque. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur ce que Canoe Financial LP estime être des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont formulés en date des présentes, et nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour ou à les réviser pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles situations.

Le Fonds verse des distributions mensuelles d'un montant composé en totalité ou en partie du remboursement de capital de la valeur liquidative par part. Le remboursement de capital réduit le montant de votre investissement initial et peut entraîner le remboursement du montant total de votre investissement initial. Un remboursement de capital non réinvesti diminuera la valeur liquidative du Fonds, ce qui pourrait réduire la capacité de celui-ci à produire un revenu à l'avenir. Vous ne devriez pas tirer de conclusions à propos du rendement d'investissement du Fonds en vous fiant au montant de cette distribution.

Les fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire l'information déposée sur le Fonds accessible au www.sedar.com avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l'épargne visant la vente de titres ou comme une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Une telle offre ne peut être présentée qu'au moyen d'un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un investissement. Le présent communiqué n'est offert qu'à titre informatif. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.