Cartier ajoute une deuxième foreuse sur la propriété Mine Chimo

Ressources Cartier Inc.

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer qu'une deuxième foreuse a été mobilisée sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'Est de Val-d'Or. Cette foreuse servira à explorer l'extension vers la profondeur de la zone aurifère 5M (FIGURE). La Mine Chimo a produit 379 012 onces d'or (Source: MRNF, DV85-05 à 97-01). La majorité de la production provenait de la zone 5M.

Le programme actuel comprend 44 forages (TABLEAU) qui pourront recouper jusqu'à 177 reprises l'extension des zones aurifères connues et à 281 reprises les structures hôtes de ces mêmes zones aurifères. Une troisième foreuse sera ajoutée vers la fin de la présente année afin de réaliser le programme de forages profonds sous la zone 5M. Les résultats des forages en cours sont en attente.

« Le programme de forage Mine Chimo progresse conformément à l'échéancier planifié et les sondages ont recoupé les structures, altérations et minéralisations prévues », a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

Pour voir la figure associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : https://secure.arkys.com/administration/Customizations/RessourcesCartier/Media.ashx?MediaId=9ffaf57a-2879-40b7-84bc-c4cad806aa7d

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.