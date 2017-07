Cartier démarre une campagne de 25 000 m sur la propriété Mine Chimo

Ressources Cartier inc.

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 11 juillet 2017) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer le début d'une campagne de forage de 25 000 m sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'Est de Val-d'Or. Ce programme a pour objectif d'accroître les dimensions des zones aurifères connues et de mettre en valeur le potentiel de découverte de nouvelles zones aurifères.

Le programme est composé de deux phases : une première phase de 20 000 m, explorera les extensions latérales et profondes (250 à 650 m) de 24 zones aurifères alors qu'une deuxième phase de 5 000 m, explorera l'extension profonde de la zone aurifère principale 5M de l'ancienne Mine Chimo (1 050 à 1 550 m). Historiquement la Mine Chimo a produit 379 012 onces d'or (Source : MRNF, DV 85-05 à 97-01) dont les 2/3 des onces sont issues de la zone 5M. Au total, 44 forages (voir tableau) pourront recouper jusqu'à 177 reprises l'extension des zones aurifères connues et à 281 reprises les structures hôtes de ces mêmes zones aurifères.

Cette campagne, qui nécessitera trois foreuses, viendra compléter le programme automnal de 2016 qui totalisait 2 517 m et qui avait permis d'obtenir des résultats tels: 3,2 g/t Au sur 15,0 m incluant 9,9 g/t Au sur 4,0 m (CH16-06), 8,2 g/t Au sur 7,0 m incluant 17,7g/t Au sur 3,0 m (CH16-01), 88,6 g/t Au sur 1,0 m et 11,8 g/t Au sur 2,0 m (CH16-02).

« La propriété Mine Chimo chevauche la faille Larder Lake-Cadillac, une faille régionale majeure qui a déjà produit plus de 100 millions d'onces d'or », a commenté Philippe Cloutier, Président et chef de la direction.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

