Cartier et SOQUEM mobilisent deux foreuses pour un programme de 7 000 m de forage sur la propriété Fenton

Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer le début d'une campagne de 7 000 m de forage sur la propriété Fenton, située à 50 km au sud-ouest de Chapais. Deux foreuses seront utilisées pour ce programme afin d'explorer vers la profondeur l'extension de la minéralisation aurifère du gîte Fenton (FIGURE).

Le gîte Fenton a été foré jusqu'à une profondeur de 200 m. Les forages plus profonds visent à accroître les dimensions du gîte aurifère. Les forages réalisés à cette fin recouperont également la Zone Dyke (FIGURE), ce qui pourrait permettre par la même occasion de mettre en valeur des zones aurifères périphériques au gîte Fenton.

Les meilleurs résultats historiques provenant du gîte Fenton sont les suivants:

En rainure1 En Forage1 9,9 g/t Au / 13,5 m 7,7 g/t Au / 13,9 m inclus dans 4,8 g/t Au / 25,4 m 5,9 g/t Au / 16,5 m 8,0 g/t Au / 8,0 m inclus dans 2,3 g/t Au / 52,0 m 6,2 g/t Au / 12,0 m 6,4 g/t Au / 4,0 m inclus dans 2,0 g/t Au / 47,8 m 13,2 g/t Au / 4,3 m inclus dans 2,4 g/t Au / 24,7 m

Les longueurs sont exprimées en longueur de rainure et de forage. L'épaisseur vraie n'a pas été estimée. 1Cartier croit que l'information est fiable; cependant elle n'a pas fait de ré-analyse de carottes de forage. Du forage additionnel est requis afin de confirmer les résultats des sondages antérieurs.

Une estimation historique révèle 426 173 tonnes à 4,66 g/t Au correspondant à 63 885 oz Au dont 23 643 oz Au sont situées dans les 50 premiers mètres sous la surface. Cette estimation a été effectuée en 2000 par M. Denis Chénard, ing. de Datac Géo-Conseil Enrg. pour le compte de Exploration Boréale, à partir de 73 forages réalisés sur les trois zones principales du dépôt aurifère Fenton. Ce calcul a été effectué avec une teneur de coupure inférieure de 2,0 g/t Au et des épaisseurs vraies minimales de 1,0 m. La personne qualifiée n'a pas effectué le travail requis afin de classer les ressources, faisant l'objet de l'estimation, comme étant des ressources minérales à jour. L'émetteur ne considère pas les ressources faisant l'objet de l'estimation comme étant des ressources minérales à jour telle que défini par NI 43-101.

« La propriété Fenton se situe à moins de 50 km au nord du dépôt aurifère Windfall Lake et à 50 km à l'est de la Mine Bachelor » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction, ajoutant « Ce programme de forage vise à accroître le potentiel du projet dans un secteur déjà reconnu comme étant favorable ».

SOQUEM est le gérant du projet. Les intérêts de la propriété sont détenus à 100% par SOQUEM Ressources Cartier Inc. a l'option d'acquérir, sous certaines conditions, 50% des intérêts de la propriété.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

