Cartier intersecte 24,8 g/t Au sur 1,0 m et 14,1 g/t Au sur 1,0 m dans un nouveau secteur sur la propriété Wilson

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2017) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer les premiers résultats de sa campagne de forage en cours sur la propriété Wilson. Le programme de 8 000 m se concentre sur les extensions latérales et profondes des structures aurifères Toussaint et Midrim. Des résultats significatifs ont été recoupés dans l'extension ouest de la structure Midrim et définissent un nouveau secteur aurifère au nord du gîte Toussaint (FIGURE). Les résultats, obtenus dans le forage WL17-05, sont les suivants : 24,8 g/t Au sur 1,0 m et 5,0 g/t Au sur 3,0 m incluant 14,1 g/t Au sur 1,0 m.

« La découverte de ce secteur aurifère, à plus de 100 mètres au nord du gîte Toussaint, ouvre un potentiel supplémentaire pour le projet et va être pris en compte dans les futurs programmes de forage », a commenté Philippe Cloutier, Président et chef de la direction, ajoutant que « Le projet Wilson se situe au cœur de la récente prise de position de Corporation Minière Osisko dans la ceinture d'Urban Barry, à 15 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon et à 75 km à l'ouest du dépôt aurifère Windfall Lake ».

Des forages supplémentaires ont été ajoutés au programme initial de 18 sondages qui maintenant devrait prendre jusqu'à la fin juin pour être complété. La réception des analyses dépend des délais usuels ainsi que de la disponibilité du laboratoire d'analyse.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les longueurs, mentionnées dans ce communiqué, ont été mesurées le long de la carotte de forage. Les échantillons de carotte de calibre NQ sont concassés jusqu'à 80% passant une maille de 8 mesh puis pulvérisés jusqu'à 90 % passant une maille de 200 mesh. Cartier insère 5% du nombre d'échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d'échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé (Québec). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et absorption atomique. Pour les échantillons contenant de l'or visible, 1 000 g de roche sont directement analysés par la méthode ''Metallic Sieve''.

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Géo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

