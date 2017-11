Cartier recoupe 7,6 g/t Au sur 3,3 m et prolonge la Zone 5NE jusqu'à 400 m de profondeur sur la propriété Mine Chimo

Ressources Cartier Inc.

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 7 nov. 2017) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer les résultats de la Zone 5NE issus de sa campagne de 25 000 m de forage en cours sur la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'est de Val-d'Or. La Zone 5NE (Structure 5N) a été intersectée à 50 m au nord de la Zone 5M4 (Structure 5M) (FIGURE). Les meilleurs résultats sont: 26,4 g/t Au sur 0,9 m inclus dans 7,6 g/t Au sur 3,3 m et 5,4 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 2,9 g/t Au sur 2,4 m (Tableau ci-dessous).

Ces nouveaux résultats s'ajoutent à ceux annoncés le 24 octobre sur la Zone 5M4. Cette dernière, située à 700 m à l'est des chantiers de l'ancienne Mine Chimo, avait titré 7,3 g/t Au sur 2,2 m inclus dans 2,0 g/t Au sur 14,1 m et 5,8 g/t Au sur 2,4 m inclus dans 1,5 g/t Au sur 14,0 m.

Deux nouvelles zones aurifères ont été recoupées soient 3E1 et 5BS1 (FIGURE). La Zone 3E1 (Structure 3) a été recoupée à 100 m au nord de la Zone 5NE. Le meilleur résultat est : 12,5 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 2,2 g/t Au sur 7,3 m (Tableau ci-dessous). Cette intersection se situe à environ 100 m à l'ouest d'une valeur historique en forage de 44,7 g/t Au sur 1,5 m (Société Minière Louvem, 1984). La Zone 5BS1 (Structure 5BS) a titré 0,9 g/t Au sur 9,4 m et 0,5 g/t Au sur 17,4 m, appuyant la notion de volume important à plus basse teneur en périphérie et/ou à proximité des zones aurifères à forte teneur.

Forage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Au

(g/t) Zone

Aurifère Structure

Aurifère CH17-12 433,1 434,0 0,9 26,4 5NE 5N inclus dans 430,7 434,0 3,3 7,6 CH17-13* 367,7 368,7 1,0 5,4 inclus dans 366,3 368,7 2,4 2,9 CH17-10 265,2 266,2 1,0 12,5 3E1 3 inclus dans 258,9 266,2 7,3 2,2 CH17-07 366,6 384,0 17,4 0,5 5BS1 5BS CH17-09 399,4 408,8 9,4 0,9

Les longueurs sont exprimées en longueur de carotte de forage. L'épaisseur vraie n'a pas été déterminée.

* Les résultats de l'éponte nord n'ont pas été reçus du laboratoire. Ces résultats sont donc partiels.

Les zones 5NE, 3E1 et 5BS1 sont constituées de minéraux d'altération en biotite et en chlorite, de minéralisation en arsénopyrite et/ou en pyrrhotite et de veines de quartz enfumé et/ou blanchâtre. Tous les autres résultats analytiques des deux foreuses en activité sur la propriété Mine Chimo sont en attente.

« Les forages réalisés ont permis de doubler la dimension du potentiel aurifère de la Zone 5NE, qui s'étend maintenant jusqu'à 400 m de profondeur » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction ajoutant que « l'addition des zones aurifères 5M4, 5NE et 3E1 et 5BS1 vient confirmer le potentiel en or du secteur oriental de la propriété Mine Chimo ».

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les longueurs, mentionnées dans ce communiqué, ont été mesurées le long de la carotte de forage. Les échantillons de carotte de calibre NQ sont concassés jusqu'à 80 % passant une maille de 8 mesh puis pulvérisés jusqu'à 90 % passant une maille de 200 mesh. Cartier insère 5 % du nombre d'échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d'échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé (Québec). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et lues par absorption atomique ou par gravimétrie. Pour les échantillons contenant de l'or visible, 1 000 g de roche sont analysés par la méthode ''Metallic Sieve''.

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

Pour voir la figure associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://secure.arkys.com/administration/Customizations/RessourcesCartier/Media.ashx?MediaId=d529d8a1-aea6-4bb0-9dda-dc67c7d3ebf7