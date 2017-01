Cartier recoupe 8,2 g/t Au sur 7,0 m sur la propriété Mine Chimo

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer les résultats de sa campagne de forage sur le Bloc Est de la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l'Est de Val-d'Or. Les forages ont recoupé 8 intersections aurifères d'intérêt dont certaines sont situées jusqu'à 650 m de l'ex Mine Chimo (Figures 1 et 2). Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous:



Forage

De

(m)

À

(m)

Longueur

(m)

Au

(g/t)

Structure

aurifère CH16-01 279,0 286,0 7,0 8,2 2 incluant 279,0 282,0 3,0 17,7 325,0 326,0 1,0 8,5 3 409,5 410,0 0,5 8,4 4B CH16-02 328,0 330,0 2,0 11,8 3 422,5 423,5 1,0 88,6 4B CH16-03 256,0 257,0 1,0 8,6 5M CH16-04 329,0 338,0 9,0 1,5 5M CH16-06 260,0 275,0 15,0 3,2 5M incluant 269,0 273,0 4,0 9,9

Les longueurs sont exprimées en longueur de carotte de forage. L'épaisseur vraie n'a pas été déterminée.

Les 6 forages réalisés, totalisant 2 517 m, ont recoupé 4 structures aurifères à l'intérieur de secteurs peu ou pas forés du corridor favorable de la propriété (Figures 1 et 2). Les résultats ont augmenté le potentiel d'accroissement de la dimension de zones aurifères connues et ont aussi mis en valeur le potentiel de découverte de nouvelles zones aurifères.

Structure aurifère 5M (Voir Figures 1 et 2):

Les résultats des forages CH16-06 (9,9 g/t Au / 4,0 m) et CH16-04 (1,5 g/t Au / 9,0 m) augmentent la dimension d'une zone aurifère d'intérêt située à 650 m à l'Est des ouvertures souterraines de l'ex Mine Chimo. Les résultats du forage CH16-03 mettent en valeur un nouveau secteur d'intérêt situé à mi-chemin entre l'ex Mine Chimo et la zone aurifère mentionnée ci-dessus. Les résultats de ces 3 forages se retrouvent tout le long de la structure aurifère principale de la propriété.

Structure aurifère 4B (Voir Figures 1 et 2):

Les résultats des forages CH16-02 (88,6 g/t Au / 1,0 m) et CH16-01 amplifient le potentiel de découverte d'un secteur peu foré où une intersection historique significative, titrant 16,4 g/t Au / 3,6, m, est présente.

Structures aurifères 2 et 3 (Voir Figures 1 et 2):

Les résultats des forages CH16-01 (17,7 g/t / 3,0 m) et CH16-02 (11,8 g/t Au / 2,0 m) sont cohérents avec la stratégie d'exploration de la Société visant à confirmer le potentiel de développement de la dimension des nombreuses zones aurifères de la propriété peu ou pas forées sous leurs grands axes géométriques, localisés à l'intérieur des structures aurifères.

« Les 8 intersections aurifères, obtenues des 6 forages réalisés, répondent à l'objectif qu'on s'était fixé de démontrer potentiel de découverte de zones aurifères d'intérêt situées à proximité des infrastructures minières existantes en région » a commenté Philippe Cloutier, Président et chef de la direction.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

Toutes les longueurs, mentionnées dans ce communiqué, ont été mesurées le long de la carotte de forage. Les échantillons de carotte de calibre NQ (diamètre de la carotte de 4,65 cm) sont concassés à 85% passant une maille de 10 mesh puis, pulvérisés à 85 % passant une maille de 200 mesh. Cartier insère 10% du nombre d'échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 10% sous forme d'échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Accurassay, situé à Rouyn-Noranda (Québec). Les pulpes de 50 grammes sont analysées par pyroanalyse et absorption atomique. Les résultats supérieurs à 1,0 g/t Au sont traités de la façon suivante : i) < 5,0 g/t Au, la pulpe est dissoute par pyroanalyse et celle-ci est lue par absorption atomique ou ii) ≥ 5,0 g/t Au, la pulpe est dissoute par pyroanalyse et sa valeur en or est quantifiée par méthode gravimétrique. Pour les échantillons contenant de l'or visible, 1000 grammes de roche sont directement analysés par la méthode ''Metallic Sieve".

