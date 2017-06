Castle Revenge fait des ravages sur mobiles et tablettes

Construisez de fabuleux châteaux et détruisez les créations de vos amis avec ce nouveau jeu d'action-stratégie

KATOWICE, POLAND--(Marketwired - 8 juin 2017) - Incuvo, développeur de jeux innovants, annonce aujourd'hui le lancement de Castle Revenge, un nouveau jeu d'action-stratégie disponible dès aujourd'hui sur Android -la sortie iOS est prévue plus tard dans le mois-. Dans Castle Revenge, les joueurs construisent le château de leurs rêves, imaginent leurs défenses et arsenal, puis défient d'autres joueurs dans des batailles épiques pour détruire le château de leurs ennemis. Le jeu utilise également une physique réaliste pour des effets de destruction maximum.

" Enfant, on adorait construire des châteaux, mais le plus amusant restait de les détruire ", confie Wojciech Borczyk, co-fondateur d'Incuvo. " Castle Revenge permet de retrouver ces sensations sur mobile en reprenant certains éléments PvE de jeux comme Clash of Clans et en les mélangeant à d'autres aspects stratégiques que l'on peut retrouver dans Angry Birds par exemple. "

Mis en avant sur le programme Google Play Early Access, Castle Revenge permet aux joueurs de construire leurs propres citadelles en choisissant parmi les centaines de pièces disponibles et une large variété de défenses, incluant des thèmes anciens, magiques et steampunk. Une fois le bastion prêt au combat, les joueurs peuvent attaquer les châteaux d'autres joueurs. Le large choix de munitions comprend des propriétés physiques réalistes comme la puissance, la résistance et la vitesse, offrant une plus grande profondeur stratégique et tactique. Détruisez la salle du trône de votre adversaire ou plus de la moitié de son château pour remporter la victoire ! Mais attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers car ils chercheront certainement à prendre leur revanche.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Incuvo.CastleRevenge&hl=en

A propos d'Incuvo :

Incuvo a été cofondé en 2012 par Wojciech Borczyk, qui a précédemment créé, dirigé avec succès puis vendu une startup gaming à CI Games, éditeur et développeur leader polonais. Pour CI Games, Wojciech Borczyk a participé à la création d'un studio de 40 personnes et à la réalisation de plus de 15 titres sur consoles (Nintendo DS, Wii, PS3, X360, et PC). Le premier jeu mobile développé par Incuvo est Createrria - un jeu de création de plateforme pour les amateurs de game design. Createrria fut un succès, avec plus de 3 millions d'utilisateurs et plus de 100 millions de niveaux créés par les joueurs.

