Catégorie de société Sentry Ltée fait l'acquisition des actifs de Société en commandite accréditive diversifiée NCE (15) pour une valeur globale de 50 578 471 $

TORONTO, ON--(Marketwired - 9 janvier 2017) - Sentry Investissements inc. (" Sentry Investissements ") est heureuse d'annoncer que, le 6 janvier 2017, Catégorie de société Sentry Ltée (" Sentry Ltée ") a fait l'acquisition de tous les actifs de Société en commandite accréditive diversifiée NCE (15) (la " Société en commandite "). La valeur globale des actifs au moment de l'acquisition était de 50 578 471 $.

Équivalent de la valeur des actions de fonds communs de placement de la Société en commandite

En échange de ses actifs, la Société en commandite a reçu un nombre total de 2 206 730,3039 actions de série A (les " actions ") de la Catégorie de ressources canadiennes Sentry (le " Fonds ") émises selon l'option avec frais d'acquisition initiaux (FAI), dont la valeur liquidative s'établit à 22,92 $ l'action, du capital-actions de Sentry Ltée. Ainsi, chaque part de la Société en commandite équivaut à 1,1040 action.

Valeur des parts de la Société en commandite

À la fermeture des bureaux le 6 janvier 2017, la valeur des parts de la Société en commandite était de 25,30 $ la part.

Distribution des actions de fonds communs de placement

À la suite du transfert des actifs de la Société en commandite en échange des actions du Fonds survenu le 6 janvier 2017, la Société en commandite a distribué toutes les actions à ses commanditaires proportionnellement à leur participation respective dans la Société en commandite. Les anciens commanditaires de la Société en commandite détiennent maintenant des actions du Fonds et sont donc actionnaires de Sentry Ltée. Les actions sont rachetables quotidiennement à la valeur liquidative par action et peuvent être converties en actions d'autres fonds de catégorie de société de Sentry Ltée, comme il est décrit ci-dessous (voir la rubrique " Catégorie de société Sentry Ltée ").

Avis aux commanditaires

Un avis se rapportant à la vente proposée des actifs de la Société en commandite à Sentry Ltée en échange des actions et à la dissolution subséquente de la Société en commandite a été envoyé par la poste aux commanditaires en octobre 2016.

Catégorie de ressources canadiennes Sentry

La Catégorie de ressources canadiennes Sentry est une catégorie d'actions de fonds communs de placement de Sentry Ltée. Pour atteindre son objectif de croissance à long terme grâce à une plus-value du capital, le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes à moyenne et à forte capitalisation exerçant des activités dans les industries de l'énergie et des ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, les mines et les minéraux, la foresterie et d'autres ressources. Le Fonds peut également investir dans des secteurs qui dépendent de ces industries comme les pipelines, les services publics et les fabricants de matériel. À la fermeture des bureaux le 6 janvier 2017, la valeur liquidative du Fonds juste avant l'acquisition des actifs de la Société en commandite était d'environ 71 938 311 $.

Catégorie de société Sentry Ltée

Outre les actions du Fonds, Sentry Ltée offre des actions des fonds communs de placement suivants : la Catégorie de revenu canadien Sentry, la Catégorie d'actions diversifiées Sentry, la Catégorie de croissance et de revenu mondial Sentry, la Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry, la Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry, la Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry, la Catégorie d'immobilier mondial Sentry (auparavant, la Catégorie de placement immobilier Sentry), la Catégorie de métaux précieux Sentry (auparavant, la Catégorie de croissance de métaux précieux Sentry), la Catégorie de revenu équilibré prudent Sentry, la Catégorie d'obligations de sociétés Sentry (auparavant, la Catégorie d'obligations de sociétés Avantage Sentry), la Catégorie d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry (auparavant, la Catégorie d'obligations tactique Sentry), la Catégorie du marché monétaire Sentry, le Portefeuille de croissance Sentry, le Portefeuille de croissance et de revenu Sentry, le Portefeuille de revenu équilibré Sentry (auparavant, le Portefeuille de revenu Sentry), le Portefeuille de revenu prudent Sentry, la Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes Sentry, la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry, la Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales Sentry, la Catégorie mandat privé d'actions de revenu américaines Sentry, la Catégorie mandat privé d'actions de revenu américaines neutre en devises Sentry, la Catégorie mandat privé de rendement équilibré Sentry, la Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial Sentry, la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux Sentry, la Catégorie mandat de croissance réelle Sentry, la Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry, la Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry, la Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry, la Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry, la Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry et la Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry (chacun, un " fonds de catégorie de société ").

Sentry Investissements inc.

Établie en 1997, Sentry Investissements est l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de placements au Canada. L'entreprise gère des actifs supérieurs à 18 milliards $ pour le compte de plus de 500 000 investisseurs canadiens qui ont choisi de nous investir de leur confiance. Sentry Investissements propose une vaste gamme de produits de placement par l'entremise de conseillers en placements et de courtiers, ainsi que des services de gestion de portefeuille à divers clients institutionnels. Notre style de placement rigoureux vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs afin d'aider les investisseurs à prospérer l'esprit tranquille.

Un placement dans des titres d'un fonds commun de placement peut comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des titres de fonds communs de placement n'est pas garanti; la valeur des titres fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Certains énoncés du présent communiqué constituent des énoncés prospectifs se rapportant à la Société en commandite, à Sentry Ltée ou au Fonds. De tels énoncés, reconnaissables par des expressions comme " prévoir " et " s'attendre à " et d'autres expressions semblables ou des verbes conjugués au futur, ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes actuelles de Sentry Ltée et de Sentry Investissements à l'égard de résultats ou d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être considérablement différents des attentes actuelles. Bien que Sentry Investissements estime que les hypothèses se rapportant aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des rendements futurs, et le lecteur ne devrait pas leur accorder une confiance excessive, en raison des risques et incertitudes inhérents à ces énoncés. Sentry Investissements ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur cette information, sauf si la loi l'exige. Pour une liste complète des rapports et des documents juridiques se rapportant à la Société en commandite, à Sentry Ltée et au Fonds, veuillez consulter leurs profils sur www.sedar.com.