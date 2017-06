Célébration de l'inauguration des travaux de construction de nouveaux logements locatifs abordables dans la région de Niagara

ST. CATHARINES, ONTARIO--(Marketwired - 27 juin 2017) - Une cérémonie d'inauguration des travaux de construction d'un nouveau complexe de logements abordables qui sera situé au 527, rue Carlton, à St. Catharines, a eu lieu aujourd'hui.

L'ensemble de St. Catharines a reçu plus de 11 millions de dollars en financement des gouvernements du Canada et de l'Ontario dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. Situé dans la région de Niagara, cet ensemble de logements viendra en aide aux résidents qui figurent actuellement sur la liste d'attente de la région pour obtenir un logement abordable.

Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que Nathalie Des Rosiers, adjointe parlementaire du ministre du Logement et députée provinciale d'Ottawa-Vanier, au nom de Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, en ont fait l'annonce. Alan Caslin, président du conseil régional de Niagara, et Walter Sendzik, maire de St. Catharines, ont également pris la parole lors de l'évènement.

Une fois achevé, l'ensemble situé au 527, rue Carlton, comprendra 64 logements d'une chambre, 8 logements de 2 chambres et 13 logements accessibles d'une et de deux chambres. Les logements accessibles de deux chambres serviront à accueillir un soignant ou à placer des appareils médicaux.

Il a aussi été question d'autres ensembles de logements abordables de la région de Niagara lors de l'évènement :

L'ensemble Birchwood Place, situé au 235, rue Fitch, à Welland, qui a reçu un financement de plus de 6,2 millions de dollars pour l'aménagement de 67 logements abordables.

L'ensemble Gateway Residential & Community Support Services, situé au 4750, rue Huron, à Niagara Falls, qui a reçu un financement de 730 000 $ pour la création de neuf logements abordables destinés aux personnes éprouvant des problèmes de santé mentale.

Faits en bref :

St. Catharines a l'un des taux les plus élevés de besoins de logement abordable à Niagara, la période d'attente pour un logement d'une chambre étant d'environ 12 ans selon une analyse des besoins en matière de logement réalisée par la région de Niagara.

En février 2017, plus de 5 000 ménages constitués de personnes de tous âges et de toutes situations démographiques figuraient sur la liste d'attente centralisée de la région de Niagara pour obtenir un logement abordable.

Citations :

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Il y a depuis longtemps une grave pénurie de logements abordables accessibles à St. Catharines et dans la région de Niagara. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à réaliser les investissements dans le logement abordable annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017. L'accès à un logement abordable contribuera à la croissance de la classe moyenne, à faire en sorte que les résidents restent à Niagara et à renforcer notre économie locale. » - Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines

« La création de nouvelles options de logement abordable dans des collectivités de la province aidera les résidents qui emménagent dans ces nouvelles installations de pointe à se concentrer sur d'autres aspects de leur vie. Lorsque les gens ont une telle possibilité, des choses merveilleuses peuvent se passer pour eux et pour leur famille. » - Nathalie Des Rosiers, adjointe parlementaire du ministre du Logement

« Investir dans le logement abordable pour les résidents et les aînés de Niagara est la chose responsable à faire. Le conseil régional a fait de l'aménagement d'ensembles tels que celui du 527, rue Carlton, une priorité, et nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement de l'Ontario, la SCHL et nos partenaires de la collectivité, notamment la Carlton United Church, à leur achèvement. L'accès à un logement sûr et stable aidera nos résidents à s'épanouir, eux qui auront plus de possibilités, et à veiller à ce que chacun dispose d'un chez-soi. » - Alan Caslin, président du conseil régional de Niagara

« Aujourd'hui, nous inaugurons les travaux de construction du premier ensemble construit par Niagara Regional Housing à St. Catharines depuis 40 ans. Le prix des logements et le besoin de logements abordables décents ne cessant d'augmenter, ce nouvel immeuble marquera un nouveau départ pour 85 familles, qui accéderont à un logement sûr et abordable bien à elles. » - Walter Sendzik, maire de St. Catharines

« Niagara Regional Housing est déterminé à fournir des logements abordables de qualité dans la région de Niagara. En 2014, nous avons été en mesure d'aménager un nouvel immeuble sur la rue Fitch, à Welland. Poursuivant sur cette lancée, Niagara Regional Housing ajoutera 85 logements abordables ici, sur la rue Carlton, à St. Catharines, dans une partie de la région de Niagara où les besoins sont les plus importants. Cet immeuble témoignera sans aucun doute de ce qui peut être réalisé lorsque tout le monde collabore à l'atteinte d'un objectif commun. » - Henry D'Angela, président du conseil d'administration de Niagara Regional Housing

