Célébration du centenaire de la municipalité rurale d'East St. Paul

Le gouvernement du Canada investit dans un projet commémoratif

EAST ST. PAUL, MANITOBA--(Marketwired - 16 jan. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

Le gouvernement du Canada a accordé 319 000 dollars à la municipalité d'East St. Paul pour la construction d'une place publique commémorant son centenaire. L'honorable MaryAnn Mihychuk, députée de Kildonan-St. Paul, a fait cette annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Ce soutien financier provient du Fonds des legs du Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine du ministère du Patrimoine canadien.

« Le gouvernement du Canada est heureux d'accorder des fonds à des projets commémoratifs qui mettent en valeur des jalons importants dans la vie de nos collectivités. De tels projets nous rappellent les gens, les lieux et les événements qui ont modelé notre grand pays. Nous sommes fiers de contribuer à la commémoration du centenaire d'East St. Paul, un moment important de son histoire. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Aujourd'hui, en ce début de 2017 et des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, notre gouvernement est heureux de soutenir le projet de la place du centenaire d'East St. Paul. Ce projet laissera un héritage artistique et culturel durable. Il mettra les arts et la culture de la région en valeur, tout en permettant aux artistes locaux de participer à la vie de leur collectivité. »

- L'honorable MaryAnn Mihychuk, députée de Kildonan-St. Paul

La municipalité rurale d'East St. Paul, au Manitoba, célèbre le centenaire de la première réunion de son conseil, qui a eu lieu le 4 janvier 1916.

La construction de la place du centenaire d'East St. Paul devrait débuter ce printemps et transformera un stationnement municipal en un centre communautaire à usages multiples, afin de commémorer le centenaire d'East St. Paul et de servir d'espace moderne pour les réunions publiques et la présentation de spectacles.

Pour souligner son centenaire, la municipalité d'East St. Paul a obtenu un soutien financier dans le cadre du volet Commémorations communautaires et du Fonds des legs du Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. La somme de 319 877 dollars, qui provient du Fonds des legs, servira à la construction de la place du centenaire, tandis qu'une somme de 53 000 dollars provenant du volet Commémorations communautaires, servira à diverses célébrations de cet anniversaire.

Le Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre des fonds par l'entremise de trois volets. Il aide à célébrer et à commémorer l'histoire et le patrimoine d'une région en offrant aux artistes, aux artisans, aux interprètes et aux spécialistes du patrimoine davantage d'occasions d'interagir avec la collectivité dans le cadre de festivals, d'activités diverses et de projets d'infrastructures.

Les partenaires financiers de ce projet comprennent le gouvernement du Manitoba, la municipalité rurale d'East St. Paul ainsi que ses citoyens par l'entremise d'une campagne de commandites et de droits toponymiques.

