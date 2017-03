Célébrations du 175e anniversaire de la Maison Joseph Doiron

Le gouvernement du Canada investit dans le projet de restauration de la Maison patrimoniale

DIEPPE, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 3 mars 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

Le gouvernement du Canada a accordé 380 000 dollars à la Ville de Dieppe pour les travaux de rénovation de la Maison Joseph Doiron commémorant son 175e anniversaire. L'honorable Ginette Petitpas Taylor, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, a fait cette annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Ce soutien financier provient du Fonds des legs du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine du ministère du Patrimoine canadien.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux d'accorder des fonds à des projets commémoratifs qui mettent en

valeur des jalons importants dans la vie de nos collectivités. De tels projets nous rappellent les gens, les lieux et

les événements qui ont modelé notre grand pays. Les établissements patrimoniaux jouent un rôle essentiel dans

la préservation de notre histoire et de notre identité ».

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement est fier de contribuer à faire de la Maison Joseph Doiron un site incontournable de la

ville de Dieppe et de ses environs. Ce projet de restauration de l'un de nos trésors régionaux laissera un legs

artistique et culturel durable. Il permettra d'illustrer les arts et la culture de la région, tout en offrant l'occasion aux

artistes locaux de participer à la vie de leur communauté ».

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

Les faits en bref

En 2016, la Ville de Dieppe a célébré le 175 e anniversaire de la Maison Joseph Doiron, bâtie en 1841. Pour souligner l'occasion, la Ville a entrepris le projet « Restauration Maison Joseph Doiron », qui comprend des travaux de rénovation extérieurs et intérieurs, des travaux d'installation muséale et la transformation de la grange adjacente en salle de spectacles.

anniversaire de la Maison Joseph Doiron, bâtie en 1841. Pour souligner l'occasion, la Ville a entrepris le projet « Restauration Maison Joseph Doiron », qui comprend des travaux de rénovation extérieurs et intérieurs, des travaux d'installation muséale et la transformation de la grange adjacente en salle de spectacles. La Maison Joseph Doiron est l'une des plus anciennes demeures de la région. Elle est un magnifique exemple de l'architecture acadienne typique du milieu du 19 e siècle.

siècle. La famille Doiron a significativement contribué à l'essor de la ville en raison de leur implication dans les affaires communautaires et éducatives de la ville. La Ville de Dieppe a pour objectif de faire de cette maison un lieu de rassemblement pour ses citoyens où sera offerte une programmation culturelle.

Le volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux projets d'immobilisation liés à la célébration d'un événement ou d'une personnalité d'une importance historique locale.

Lien connexe

Programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr.