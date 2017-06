Célébrer la fierté de servir les Canadiens

La Semaine nationale de la fonction publique commence aujourd'hui

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 12 juin 2017) - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Aujourd'hui marque le début de la Semaine nationale de la fonction publique, un moment pour souligner le rôle important que jouent les fonctionnaires dans la prestation de services aux Canadiens des quatre coins du pays.

Les Canadiens comptent sur la fonction publique fédérale pour la prestation d'une vaste gamme de programmes et de services, notamment la protection de nos parcs nationaux pour les générations d'aujourd'hui et de demain, la mise au point de nouvelles technologies pour la détection des pathogènes d'origine alimentaire et hydrique, le versement de prestations et les interventions lors de situations d'urgence dans l'ensemble du pays. Au cours de la dernière année, par exemple, les fonctionnaires ont répondu à plus de 24,5 millions d'appels sur les impôts et les prestations, ont délivré 4,6 millions de passeports et se sont occupés de174 missions dans 107 pays du monde.

Durant la Semaine, les nombreux ministères et organismes du gouvernement fédéral organiseront des activités pour souligner leurs réalisations et leurs efforts au sein de la fonction publique du Canada. Le thème de cette année est « Fiers de servir les Canadiennes et les Canadiens depuis 150 ans », car nous célébrons aussi cet anniversaire historique de la Confédération.

Citation

« La Semaine nationale de la fonction publique, à l'occasion du 150e anniversaire du Canada, est le moment idéal pour moi d'exprimer mon respect et ma reconnaissance aux fonctionnaires dévoués de ce pays. On compte parmi eux quelques-uns des cerveaux canadiens les plus brillants et les plus créatifs, et mon mandat consiste à leur donner les ressources, la motivation et la confiance pour pouvoir offrir aux Canadiens des services dignes du 21e siècle. »

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Cette activité annuelle a lieu du 11 au 17 juin.

Il y a plus de 257 000 employés de la fonction publique qui travaillent au pays et dans le monde pour fournir d'innombrables services aux Canadiens.

Le Parlement a promulgué en 1992 la Loi sur la semaine nationale de la fonction publique : pour un meilleur service aux Canadiens.

