Censio Rejoint le Programme Partenaire de Domo pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leurs Investissements IT et ainsi changer la façon dont les Entreprises et la data sont pilotées

PARIS, FRANCE--(Marketwired - 21 février 2017) - Domo, fournisseur du 'Business Cloud' - la première plateforme mondiale d'optimisation de l'entreprise, annonce ce jour que Censio, un des leader Français du marché de l'implémentation et de la revente SAP, a rejoint le programme partenaire Domo.

Depuis 2006, Censio accompagne de nombreuses entreprises, petites et grandes, dans l'optimisation de leurs processus, via le déploiement, l'intégration et la maintenance de leurs systèmes d'informations (SAP) et du choix des outils de BI les plus innovants. Censio compte parmi ses clients plusieurs marques globales telle que Air Liquide, Criteo, et Mondelez.

Censio a décidé de s'associer au lancement de Domo en France après une étude approfondie des solutions du marché permettant d'exploiter en temps réel les données présentes dans les ERP et les solutions Cloud, tout en élargissant son offre de service autour des initiatives de transformation digitales.

" Nous avons évalué de nombreuses solutions techniques pour accompagner nos clients dans l'utilisation de leurs données afin de les aider à améliorer la façon dont ils travaillent, et le 'Business Cloud' de Domo était clairement leader en termes de périmètre, de vision et capacité d'évolution (scalabilité) " déclare Thomas Becquet, un des fondateurs de Censio. " De plus, Domo permet à Censio de s'adresser aux décideurs métiers, en complément de nos traditionnels interlocuteurs DSI "

Le " Business Cloud " de Domo est une plateforme d'optimisation de l'activité de l'entreprise qui permet à tout décideur d'identifier et d'agir sur les opportunités opérationnelles et stratégiques en temps réel. En connectant tous les employés - du PDG à l'opérationnel - avec les bonnes données, Domo permet d'améliorer les performances de l'entreprise. Le Business Cloud de Domo regroupe les données de l'entreprise en un seul et même endroit, permet une collaboration en temps réel autour de ces données et fournit une expertise et des exemples prêts à l'emploi.

" Censio est le partenaire de confiance de nombreuses entreprises parmi les plus innovantes en France, nous sommes par conséquent ravis qu'ils rejoignent notre réseau de distributeur " affirme Ian Tickle, General Manager pour la Zone EMEA. " Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Censio et de créer ensemble de la valeur pour leurs clients à travers le " Business cloud " de Domo. "

Les équipes de Censio et Domo organisent conjointement un petit déjeuner le 9 mars à 8H30 à l'hôtel Peninsula (Paris) au cours duquel sera présenté le Business Cloud de Domo via le témoignage d'un des premiers client Domo en France qui partagera l'impact de la solution au quotidien sur son entreprise.

Information et inscription : http://www.censio.fr/eventdet.php?id=49&cid=DOMO-BI-cloud-peninsula-2017-03-09

Créée en 2006, Censio est une société de conseil en management et organisation des Systèmes d'Information et distributeurs de solutions SAP et de solutions décisionnelles.

Censio accompagne de nombreux clients dans tous secteurs d'activités et a développé des solutions dédiées à l'accompagnement de la transformation digitale des sociétés du secteur des Professional Services.

Pour plus d'informations sur Censio, rendez-vous sur www.censio.fr. Vous pouvez aussi suivre Censio sur Twitter, Facebook, LinkedIn.

Domo, basée aux Etats-Unis, avec des bureaux à Londres, accompagne tous les employés - du PDG à l'opérationnel - dans l'amélioration quotidienne de la performance de l'entreprise en les connectant avec les bonnes données et les bons interlocuteurs, nécessaire à la prise de décision. Le Business Cloud de Domo est la première plateforme paramétrable au monde qui permet aux décideurs d'identifier et d'agir sur les opportunités en temps réel. Domo est soutenue à hauteur de plus de 500 millions de $ par les plus grands investisseurs mondiaux et est gérée par une équipe issue des plus grandes sociétés du domaine des technologies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.domo.com. Vous pouvez aussi suivre Domo sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram and Pinterest.

