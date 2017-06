LA PREMIÈRE NATION NEEKANEET, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 29 juin 2017) - Service correctionnel du Canada

Le 29 juin 2017, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs au Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci afin de souligner le départ de la Kikawinaw, Lee Anne Skene, et l'entrée en fonction de la nouvelle Kikawinaw, Rachel Parker.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de la Kikawinaw. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

« La cérémonie est un événement symbolique certes, mais elle représente, pour le dirigeant nouvellement nommé, un engagement à s'assurer que chaque décision prise respecte la mission du SCC, la primauté du droit et les droits des membres du personnel et des détenus », a rappelé Don Head, commissaire de Le Service correctionnel du Canada. « Tout changement apporté à la direction se traduit par de nouvelles idées et de nouvelles possibilités d'amélioration et je suis très heureuse d'être parmi vous pour célébrer cet événement », a ajouté M.Head.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.