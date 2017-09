Ceridian Nommée Parmi Les Entreprises Les Plus Recommandées Sur Le Site De Glassdoor

Ceridian figure parmi les 15 entreprises ayant obtenu les plus hautes notes pour ce qui est de la recommandation à un ami

TORONTO, ON--(Marketwired - 12 septembre 2017) - Ceridian, fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain, a récolté des lauriers dans un récent rapport publié par Glassdoor®, un site de recherche d'emploi et de recrutement en plein essor. Ceridian a en effet été nommée parmi les 15 " organisations exemplaires " affichant un haut taux de satisfaction des employés, lesquels, en retour, n'hésitent pas à recommander l'entreprise à leurs amis. Les 15 entreprises citées ont obtenu une note d'au moins 85 %, ce qui signifie qu'en moyenne, plus de 8 employés sur 10 recommanderaient à un ami de postuler à un emploi au sein de celles-ci.

" La recommandation des employés constitue l'indicateur le plus révélateur et juste de notre réussite à gagner la confiance de notre personnel et à créer une culture d'excellence, affirme David Ossip, chef de la direction de Ceridian. Nous sommes honorés qu'un si grand nombre de nos employés considèrent Ceridian comme un milieu de travail de premier choix! "

Ceridian accorde une grande importance à la diversité et à l'équité au sein de son équipe. Elle veille à l'établissement d'une culture qui mobilise, soutient et célèbre chacun, notamment en investissant dans son personnel et en favorisant l'avancement des femmes. En 2017, Ceridian a obtenu au Canada et aux É.-U. la certification Great Place to Work™, une attestation de milieu de travail exceptionnel décernée par des analystes indépendants; elle a également été nommée au palmarès des meilleurs employeurs au Canada établi par Glassdoor.

" Nous tirons une immense fierté de notre culture d'entreprise. C'est pourquoi nous avons déployé tous les efforts pour faire en sorte que nos valeurs s'intègrent parfaitement à nos pratiques au quotidien ", conclut M. Ossip.

À propos de Ceridian

Ceridian. Améliorer la vie au travail.

À Ceridian, nous créons des technologies novatrices auxquelles font appel des organisations du monde entier pour recruter, former, gérer et rémunérer leurs effectifs. Notre solution primée de gestion du capital humain Dayforce HCM aide nos clients à favoriser leur conformité à la réglementation, à prendre des décisions plus éclairées, à encourager l'adoption d'un comportement positif au sein de leurs équipes et à renforcer la mobilisation de leurs employés. Ceridian offre des solutions pour les organisations de toutes tailles. Ceridian. Améliorer la vie au travail. Pour en savoir plus, composez le 1 877 237-4342 ou consultez le www.ceridian.ca.

