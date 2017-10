Champion annonce la clôture d'arrangements de financement d'environ 300 millions de dollars CA

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 16 octobre 2017) -

Champion Iron Limited ( ASX : CIA) (TSX: CIA) (la " société " ou " Champion ") annonce la clôture d'une série d'arrangements de financement déjà annoncés, totalisant environ 300 millions de dollars CA en vue de la relance des activités de la mine de minerai de fer du lac Bloom près de Fermont, au Québec (" lac Bloom ").

Financements par emprunt

Comme il a déjà été divulgué, la société, par l'intermédiaire de sa filiale Minerai de fer Québec inc. (" MFQ ") a récemment conclu des ententes définitives concernant i) un prêt garanti de premier rang de cinq ans d'un capital global de 80 millions de dollars US consenti par Sprott Private Resource Lending (Collector), LP (" Sprott ") et portant intérêt au taux de 7,5 % majoré du plus élevé entre le taux LIBOR à 3 mois en dollars US et 1 % par année; et ii) un prêt subordonné de sept ans d'un capital global de 100 millions de dollars US consenti par CDP Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la " Caisse ") et portant intérêt à un taux de 12 % pour la première année et ensuite à un taux d'intérêt lié au cours du minerai de fer pour les années suivantes (collectivement, les " financements par emprunt "). En date du 16 octobre 2017, toutes les conditions suspensives au décaissement du produit des financements par emprunt ont été remplies.

Dans le cadre des financements par emprunt, la société a émis, en date des présentes, un total de 3 000 000 de bons de souscription d'actions ordinaires à Sprott et un total de 21 000 000 de bons de souscription d'actions ordinaires à la Caisse, chaque bon de souscription conférant à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire de Champion au prix de 1,125 $ CA, avec l'approbation des actionnaires de Champion obtenue le 18 août 2017.

Fonds Capital Mines Hydrocarbures (CMH)

Parallèlement à la clôture des financements par emprunt, le Fonds Capital Mines Hydrocarbures (" CMH "), géré par Ressources Québec inc., a versé son apport de 26,2 millions de dollars CA au capital de MFQ.

Placements de reçus de souscription

Par suite de la vente non effectuée par l'entremise d'un courtier déjà annoncée d'une débenture de 31,2 millions de dollars CA non garantie subordonnée assortie d'une clause de conversion obligatoire à Glencore International AG, de la clôture des financements par emprunt et du versement de l'apport de CMH, les conditions suspensives à la libération du produit net tiré du placement public de reçus de souscription (les " reçus de souscription ") effectué en septembre 2017 (le " placement ") ont été remplies. Par conséquent, le produit net du placement, soit un montant de 18 312 980,97 $ CA a été remis à la société et les 21 033 508 reçus de souscription émis par la société seront automatiquement échangés au pair conformément à leurs conditions contre des actions ordinaires de Champion, à la date des présentes. Les opérations sur les reçus de souscription (TSX: CIA.R) seront immédiatement interrompues et les reçus de souscription seront radiés de la cote de la TSX à la fermeture des bureaux aujourd'hui.

À propos de Champion

Champion est une société d'exploration et de mise en valeur du fer qui se consacre à la mise en valeur de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador dans la province de Québec. Après l'acquisition du terrain de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur la mise à niveau de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, notamment la logistique de développement, et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Pour des renseignements supplémentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.championiron.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'" information prospective " aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant la remise du produit net du placement à la société, la date prévue du redémarrage de la mine du Lac Bloom ainsi que les activités, les événements, les développements ou les résultats financiers futurs constituent de l'information prospective. On reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes comme " prévoir ", " entendre " et " croire ", et à l'emploi de termes comme " plan ", " potentiel ", " perspective ", " prévision ", " estimation " et autres expressions analogues. L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, notamment les risques décrits dans le prospectus simplifié définitif relatif au placement, la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique " Facteurs de risque " dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.