Champion Iron dévoile les faits saillants de l'étude de faisabilité de la mine du lac Bloom

Champion Iron Limited ( ASX : CIA) (TSX: CIA) ("Champion" ou la "Société") dévoile aujourd'hui les résultats de l'étude de faisabilité de la mine de fer du lac Bloom ("Lac Bloom"), située près de la ville de Fermont, dans le nord-est du Québec.

L'étude de faisabilité démontre que la reprise des activités d'extraction de minerai de fer au lac Bloom est viable financièrement et qu'elle serait compétitive sur les marchés mondiaux de minerai de fer. Elle aurait même le potentiel de devenir l'une des principales mines de fer de longue durée de la région. Un redémarrage de la production de la mine du lac Bloom, à une date qui demeure toujours inconnue, contribuerait grandement aux économies locales, régionales et provinciales.

Le président-directeur général de Champion Iron, M. Michael O'Keeffe, a déclaré : " Nous franchissons aujourd'hui une étape déterminante avec des données des plus concluantes. Basée sur des hypothèses prudentes, l'étude de faisabilité démontre que la relance anticipée de la mine de fer du lac Bloom s'avère viable. À vrai dire, très peu de projets de minerai de fer offrent le potentiel de plus de 20 ans de production à des coûts d'exploitation très compétitifs, tout en étant stratégiquement situés à proximité de toutes les infrastructures nécessaires. Plus encore, ce projet s'inscrit dans ce que nous considérons comme une juridiction minière de premier plan à l'échelle mondiale. Je suis convaincu que l'étude de faisabilité et les caractéristiques du projet permettront à Champion Iron d'obtenir l'appui et le financement des investisseurs en vue d'atteindre notre objectif ultime, celui de ramener la mine du lac Bloom en production commerciale. "

Faits saillants

(Tous les chiffres sont cités en dollars CA, sauf indication contraire)

Flux net de trésorerie après impôts de 2,3 G$ (incluant dépenses en investissements projetées) ;

Valeur actuelle nette après impôts basée sur un taux d'actualisation de 8 % de 1,0 G$ et un taux de rendement interne de 33,3 % après impôts ;

Revenus totaux de 15,1 G$ sur la durée de vie de la mine ;

Dépenses d'investissements totales (" CAPEX ") de 326,8 M$ incluant une mise à niveau des infrastructures de la mine d'une valeur de 157,2 M$ ;

Les réserves minérales du projet du lac Bloom sont estimées à 411,7 millions de tonnes à une teneur moyenne de 30,0 % de Fe ;

La production moyenne annuelle de concentré est de 7,4 millions de tonnes sur les 21 ans de vie de la mine. Le concentré, à 66,2 % de Fe, est obtenu avec une récupération fer moyenne prévue de 83,3 % à une teneur moyenne d'alimentation de 30 % Fe ;

Les améliorations apportées à l'usine et au procédé augmenteront la capacité de récupération du fer. Le circuit amélioré de récupération remplacera le circuit de spirales existant par un nouveau circuit gravitaire qui limite les flux de recirculation et réduit le risque de pertes de concentré dans les résidus. La récupération de concentré sera également bonifiée par un circuit de séparation magnétique ;

Coût de production moyen de 44,62 $ la tonne métrique sèche (" tms "), FOB Sept-Iles ;

Prix moyen du concentré de 78,40$US (66,2 % Fe CFR Chine, basé sur l'index 62 % Fe ajusté pour la teneur supérieure en fer) sur la vie prévue de la mine, fourni par une étude de marché réalisée par Metalytics, spécialiste de l'économie dans le secteur des métaux et des ressources minérales.

Résumé des paramètres économiques et des résultats de faisabilité

Paramètres miniers Réserves minérales (Mt) 411,7 Minerai traité (Mtpa) 20,0 Taux de récupération Moyen (%) 83,3 % Taux de dilution moyen (%) 4,3 % Production moyenne de concentré (Mtpa) 7,4 Durée de vie de la mine (années) 21 Investissements et coûts d'opérations CAPEX initiaux incl. fond de roulement (CA$M) 326,8 CAPEX durée de vie de mine (CA$M) 329,5 Coûts d'opérations moyens (CA$/t minerai) 16,85 Coûts d'opérations moyens (CA$/t seche de conc.) 44,62 Paramètres financiers Revenu brut (CA$M) 15,116 Coût de transport maritime (CA$M) 3,748 Marge opérationelle (CA$M) 4,432 Marge opérationelle % 29,3 % Flux net de trésorerie après impôts (CA$M) 2,335 Paramètres du marché



Prix moyen du concentré (66.2 % Fe CFR China) (US$/ton) 78,40 Inflation Nil Taux de change moyen 0.79 US$:1.0 CA$ Paramètres d'évaluation

VAN - 8 % avant impôts (CA$M) 1,675 TRI (avant impôts) 43,9 % VAN - 8 % après impôts (CA$M) 984 TRI (après impôts) 33,3 % Pér. de retour sur invest. (avant impôts) (années) 2,5 Pér. de retour sur invest. (après impôts) (années) 3.1

Ressources et réserves minérales estimées

Le tableau suivant présente les ressources minérales pour le projet de la mine du lac Bloom estimées à un taux de coupure de 15 % Fe, à l'intérieur d'une fosse à ciel ouvert optimisée par Whittle, basée sur un prix à long terme du fer de 60$US/tms concentré à une teneur de 66 % Fe. Les ressources minérales mesurées et indiquées pour le projet du lac Bloom sont estimées à 911,6 Mt à une teneur moyenne de 29,7 % Fe et des ressources minérales inférées de 80,4 Mt à une teneur moyenne de 25,6% Fe.

Ressources minérales estimées pour la mine du lac Bloom(notes 1-9)

Catégorie Tonnes (sèches) Fe CaO Sat MgO Al 2 O 3 kt % % % % % Mesurées 439,700 31,0 0,6 3,0 0,7 0,3 Indiquées 471,900 28,5 2,5 6,8 2,3 0,4 M&I Totales 911,600 29,7 1,6 5,0 1,5 0,4 Inférées 80,400 25,6 1,9 7,9 1,7 0,3

Notes sur les ressources minérales:

Les ressources minérales ont été estimées selon les normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) pour les ressources minérales et les réserves, et en appliquant les définitions et lignes directrices établies et adoptées le 10 mai 2014. La personne indépendante et qualifiée pour l'estimation des ressources de Bloom Lake, telle que définie par le Règlement 43-101, est Réjean Sirois, ing., de G Services Minier Inc. La date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 15 novembre 2016. Une teneur de coupure de 15% fer est appliqué pour l'estimation des ressources minérales. Un prix de vente long-terme de US$60/tonne sèche de concentré de fer (selon l'indice de référence Platt's 62%) a été utilisé avec un ajustement de US$4.0/tonne sèche pour le contenu fer. Un taux de change de C$1.30/US$ est utilisé. Les ressources minérales sont contraintes à l'intérieur d'une coquille de fosse Le ratio de découverture moyen est de 0.97 :1 (stérile: minerai). SAT est un acronyme pour Satmagan ou ''Saturation Magnetization Analyzer", un instrument qui mesure la magnétite dans les minerais. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée. Il n'est pas certain que la totalité ou une partie des ressources minérales soient converties en réserves minérales. Le nombre de tonnes métriques a été arrondi à la centaine la plus proche. Les écarts dans les totaux sont dus aux effets d'arrondissement qui suit les recommandations du Règlement 43-101.

Les réserves minérales prouvées et probables sont estimées à 411,7 Mt à une teneur moyenne de 30,0 % de Fe sur la base d'une teneur seuil de 15 % de Fe. Les réserves minérales ont été estimées en utilisant un prix de concentré à long terme de 54$US/tms à une teneur de 66 % Fe et un taux de change de 1,30$CA/$US. Les réserves minérales sont basées sur un taux de dilution minière de 4,3 % à une teneur moyenne de 10,3 % Fe. Le ratio de déblaiement de la fosse est de 0,48.

Réserves minerales estimées (notes 1-8)

Catégorie Tonnes de minerai dilué (sec) Fe CaO Sat MgO Al 2 O 3 kt % % % % % Prouvées 264,160 30.73 0.48 2.98 0.56 0.32 Probables 147,554 28.71 2.84 6.68 2.72 0.40 P&P Totales 411,713 30.01 1.33 4.30 1.33 0.35

Notes sur les réserves minérales:

Les définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) ont été suivies pour l'estimation des réserves minérales. Les réserves minérales sont estimées à partir d'un relevé LIDAR daté du 28 septembre 2016. Une teneur de coupure de 15% fer est appliqué pour l'estimation des réserves minérales. Un prix de vente long-terme de US$50/tonne sèche de concentré de fer (selon l'indice de référence Platt's 62%) a été utilisé avec un ajustement de US$4.0/tonne sèche pour le contenu fer. Un taux de change de C$1.30/US$ est utilisé. La densité moyenne du minerai est de 3.63 t/m3 mais est variable par type de minerai. Le ratio de découverture moyen est de 0.48 :1 (stérile: minerai). Une dilution minière de 4.3% est appliquée. Les écarts dans les totaux sont dus aux effets d'arrondissement.

Plan minier révisé

Le redémarrage des activités à la mine du lac Bloom est fondé sur différentes hypothèses d'exploitation, notamment une mise à niveau de l'usine de concentration et un plan minier adapté au marché actuel du minerai de fer.

L'opération se base sur une méthode conventionnelle d'extraction de surface à l'aide de pelles hydrauliques électriques et de camions miniers. Tous les équipements miniers requis pour le redémarrage de la mine du lac Bloom sont actuellement au site, ces équipements faisant partie des actifs achetés par la filiale de la Société, Minerai de Fer Québec Inc.

Mise à niveau de l'usine de concentration

Minerai de Fer Québec Inc. a l'intention d'utiliser les installations de concassage et de stockage du minerai existantes de la mine du lac Bloom, ainsi que le concentrateur et les installations de chargement afin de produire 7,4 Mtpa de concentré, avec une récupération fer prévue de 83,3 % du minerai extrait.

La mise à niveau de l'usine de concentration proposée a été développée pour améliorer la récupération totale de fer précédemment obtenue par le concentrateur existant lorsque la mine du lac Bloom était en production de 2010 jusqu'en 2014. Le principal objectif est d'améliorer la récupération des particules grossières (+425 microns) et des plus fines (-106 microns) de minéraux de fer, sans avoir d'effet néfaste sur la récupération d'autres particules.

La mise à niveau du concentrateur repose sur une technologie éprouvée pour les gisements de minerai de fer de la fosse du Labrador.

Logistique

La mine du lac Bloom possède déjà des installations de traitement opérationnelles et une boucle ferroviaire, ainsi qu'un accès aux marchés ciblés via des installations portuaires et ferroviaires. L'accès ferroviaire se compose de trois segments distincts. Le premier tronçon de 31,9 km est opérationnel et relie le chemin de fer de la Quebec North Shore & Labrador (QNS&L) aux installations de Wabush Mines à Wabush, au Labrador. Le deuxième tronçon utilise le chemin de fer QNS&L entre Wabush et la jonction Arnaud à Sept-Îles. Le troisième tronçon s'étend de la jonction Arnaud à Pointe-Noire (Sept-Îles) où le concentré sera déchargé, stocké puis chargé sur les navires pour exportation.

La mine du lac Bloom bénéficie d'un excellent accès à l'électricité, à l'eau, aux routes, aux chemins de fer, aux ports, à un marché du travail hautement professionnel et à un gouvernement qui continue de soutenir les nouveaux investissements et l'exploitation minière.

Rapport technique et personnes qualifiées

Un rapport technique 43-101 (le " Rapport ") sera déposé sous le profil de la Société sur SEDAR dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse. Le rapport comprendra un résumé de l'étude de faisabilité. Cette dernière comprendra également les contributions des personnes qualifiées indépendantes suivantes :

Louis-Pierre Gignac, Ing. - G Mining

Rejean Sirois, Ing. - G Mining

Etienne Bernier, Ing. - G Mining

Stéphane Rivard, Ing. - Ausenco

Robin Jones, Ing. - Ausenco

Michel L. Bilodeau, Ing. - Ausenco

Edward Hart, MAusIMM - Mineral Technologies

Philippe Rio Roberge, Ing. - WSP Canada Inc.

Chacune des personnes qualifiées a examiné et a approuvé les informations techniques pertinentes à leur domaine de responsabilité contenues dans ce communiqué de presse et vérifié les données sous-jacentes à ces informations techniques.

A propos de la mine du lac Bloom

Le 11 avril 2016, la Société, par l'entremise de sa filiale Minerai de Fer Québec Inc., a acquis les actifs de la mine du lac Bloom auprès de sociétés affiliées de Cliffs Natural Resources Inc. faisant l'objet d'une procédure de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). Minerai de Fer Québec Inc. est détenue à 63,2% par la Société, la participation de 36,8% appartient à Ressources Québec, représentant le gouvernement du Québec.

La propriété de la mine du lac Bloom est située à l'extrémité sud de la fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, au Québec, et à 10 km au nord de l'exploitation minière de minerai de fer du Mont Wright d'ArcelorMittal Mines Canada. La mine du lac Bloom est une opération minière à ciel ouvert possédant un concentrateur. À partir du site, le concentré de fer peut être acheminé par chemin de fer jusqu'à un port de chargement à Sept-Îles, au Québec.

La mine du lac Bloom a déjà été autorisée sous les autorités environnementales fédérale et provinciale. Le projet a fait l'objet d'un processus d'évaluation environnementale en vertu de l'article 31 de la Loi provinciale sur la qualité de l'environnement. Ce processus a abouti au premier décret du gouvernement du Québec autorisant les activités minières sur le site de la mine du lac Bloom.

Une étude de faisabilité positive à jour sur la mine du lac Bloom est en cours d'achèvement et sera disponible sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com) dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse.

A propos de Champion

Champion est une société de développement et d'exploration du fer qui se consacre au développement d'importantes ressources en fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador, dans la province de Québec. Suite à l'acquisition de la mine du lac Bloom, son actif phare, la Société se concentre principalement sur la mise à niveau de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire, ainsi que sur l'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux du fer, en partenariat avec le gouvernement et d'autres intervenants clés de l'industrie et des communautés.

L'équipe de direction de Champion est formée de professionnels détenant une l'expertise minière et opérationnelle agrémentée d'une vaste expérience de travail en géotechnique pour le développement de gisements d'exploration, y compris le développement logistique et le financement de toutes les étapes de l'industrie minière.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Champion Iron Limited, visitez notre site Web au www.championiron.com.

