Chipman disposera bientôt d'une meilleure station de traitement des eaux usées grâce à un financement récemment approuvé pour des projets liés à l'eau...

...et aux eaux usées partout au Nouveau-Brunswick

CHIPMAN, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick protègent la santé publique et contribuent à la préservation des cours d'eau de la province en investissant dans des projets qui visent à garantir la mise à jour et l'efficacité des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de la province, et à s'assurer que ceux-ci répondent aux besoins croissants des collectivités en matière de capacité. Ces investissements permettront aussi de créer des emplois et d'offrir de nouveaux débouchés économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick, ont annoncé l'approbation d'un nouveau projet à Chipman dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ce projet, soit un peu plus de 1,7 million de dollars, et la province du Nouveau-Brunswick fournit plus de 892 000 $. La municipalité fournira le reste du financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de Chipman bénéficieront d'une station de traitement des eaux usées nouvelle et améliorée qui remplacera l'infrastructure vieillissante qui dessert actuellement la collectivité. Dans cette nouvelle station, on aura recours à des processus améliorés grâce auxquels une eau plus propre sera déversée dans la rivière Salmon.

En plus de ce projet, le ministre LeBlanc et le premier ministre Gallant ont également annoncé 73 autres projets visant l'eau potable et les eaux usées partout au Nouveau-Brunswick, projets qui profiteront à 46 autres collectivités. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement de ces projets, soit plus de 38 millions de dollars, tandis que le Nouveau-Brunswick fournit plus de 19 millions de dollars. Les municipalités fourniront le reste du financement.

Si l'on inclut les projets annoncés dans le cadre de ce Fonds en août 2016, un total de 121 projets ont maintenant été approuvés.

« Les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées sont essentielles à l'assainissement des cours d'eau et de l'environnement. Nous nous sommes engagés à collaborer avec nos partenaires régionaux pour veiller à ce qu'ils disposent du soutien dont ils ont besoin pour édifier des collectivités durables et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Je suis heureux de voir ces projets essentiels aller de l'avant; ils aideront à assurer la santé et la prospérité à long terme des résidents du Nouveau-Brunswick pour les générations à venir. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les gens du Nouveau-Brunswick veulent que leur gouvernement investisse dans des projets qui vont créer des emplois. Le financement de projets d'infrastructure pour des services essentiels comme l'accessibilité à une eau potable de qualité vient appuyer les efforts des communautés pour développer leur économie, aider les familles et attirer des entreprises. »

L'honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Ce financement fait partie de la première phase d'Investir dans le Canada, le plan sans précédent du gouvernement du Canada visant à appuyer les infrastructures publiques dans l'ensemble du pays.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Renseignements financiers et liste des projets

Le Canada et le Nouveau-Brunswick financent 74 projets visant à améliorer les réseaux d'aqueduc et d'égout partout dans la province

Investissement totalisant plus de 57.1 millions de dollars

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)

Dans le cadre de ce nouveau programme de financement fédéral, les gouvernements du Canada et de Nouveau-Brunswick investissent 57 105 017 $ dans 74 projets visant l'approvisionnement en l'eau potable et le traitement des eaux usées, pour s'assurer que les gens de Nouveau-Brunswick ont accès à des sources fiables d'eau potable. Ces projets s'ajoutent aux projets annoncés dans le cadre de la signature de l'entente bilatérale le 18 aout 2016.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 38,06 millions de dollars pour huit projets, ce qui représente 50 % des coûts admissibles totaux, et la province verse des fonds de 19,03 millions de dollars.

