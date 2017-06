CIC Capital lance un Fonds de croissance nord-américain de 500 millions $ US

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - CIC Capital Canada, membre du groupe bancaire français Crédit Mutuel CM11-CIC, lance aujourd'hui un nouveau Fonds de croissance nord-américain d'un montant cumulé de 500 millions $ US, dont 150 millions $ US dédiés au Canada, principalement aux entreprises québécoises et ontariennes.

Implantée à Montréal depuis 2010, CIC Capital dirige depuis 2013 le Fonds de capital innovation Emerillon Capital. Ce fonds créé en partenariat avec le Mouvement Desjardins soutient déjà la croissance d'une dizaine d'entreprises technologiques québécoises et ontariennes prometteuses, comme il l'a fait avec Maluuba, entreprise œuvrant dans le domaine de l'intelligence artificielle, récemment acquise par Microsoft.

Au Canada, le nouveau Fonds de croissance nord-américain vise principalement des participations de 5 à 20 millions $ CA sous forme de capital de croissance ou de transmission dans des entreprises dont le BAIIA (bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement) se situe généralement entre 3 et 15 millions $ CA. Le Fonds cible différents secteurs comme l'agro-alimentaire, la santé, les technologies de l'information et de la communication, le secteur manufacturier innovant, les services aux entreprises et l'aéronautique. CIC Capital intervient principalement à titre de co-investisseur et systématiquement en actionnaire minoritaire, laissant ainsi une grande autonomie de gestion aux entrepreneurs et dirigeants qui portent la vision et la stratégie de leur entreprise.

CIC Capital Canada privilégie l'investissement de ses propres capitaux, ce qui lui confère une source de capital patiente (jusqu'à 10 ans) et constante, permettant de concilier le temps financier au temps industriel et évitant de faire peser sur l'entreprise une trop forte pression concernant la liquidité de l'investissement. Ceci lui confère également une grande flexibilité dans son offre sur mesure permettant d'adapter les montants, la durée et l'utilisation des fonds aux besoins réels des entrepreneurs, tout en étant capable de réinvestir au besoin.

« Le lancement de ce nouveau fonds est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs d'ici, tout particulièrement pour les dirigeants d'entreprises à caractère familial qui recherchent un partenaire solide et stable, une source de capital patiente et flexible, et une équipe expérimentée afin de les soutenir dans la durée », a déclaré Ludovic André, président de CIC Capital Canada et directeur général d'Émerillon Capital.

Filiale de CM-CIC Investissement, CIC Capital offre également aux entreprises locales la possibilité de les accompagner en Europe grâce à une présence transatlantique favorisant l'investissement, l'exportation et les partenariats internationaux par l'entremise de sa société mère, présente sur le marché du capital investissement depuis plus de 30 ans et qui dispose de bureaux en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. CM-CIC Investissement dispose de plus de 2,6 milliards d'euros de capitaux propres investis dans plus de 350 entreprises offrant ainsi aux équipes de CIC Capital un accès privilégié à de multiples connaissances sectorielles pour le plus grand bénéfice des entrepreneurs.

« N'ayant pas à restituer les capitaux employés à des commanditaires à l'issue de la durée d'un véhicule classique d'investissement, nous bénéficions d'une totale liberté de réinvestissement dans les sociétés déjà affiliées. La pérennité de nos capitaux propres provenant de notre bilan, associé à notre développement international constituent des dimensions clés qui nous différencient de la plupart des fonds de capital privé », a ajouté Christophe Tournier, membre du directoire de CM-CIC Investissement.

En complément de son implantation à Montréal, CIC Capital envisage d'ouvrir un bureau à Toronto et étendra progressivement ses activités nord-américaines au sud de la frontière en établissant des bureaux à Boston et à New York.

À PROPOS DE CIC CAPITAL CANADA

CIC Capital est une filiale de CM-CIC Investissement, qui réunit les activités de capital-investissement du Groupe Crédit Mutuel « CM11 - CIC », l'un des plus grands groupes bancaires de France et l'un des plus financièrement solides d'Europe. CIC Capital dirige depuis 2013 le Fonds de capital innovation Emerillon Capital, créé en partenariat avec le Mouvement Desjardins. En 2017, CIC Capital a lancé son Fonds de croissance nord-américain de 500 millions $US, dont 150 millions $ US dédiés au Canada, principalement aux entreprises québécoises et ontariennes.

Pour plus d'information, veuillez consulter l'aperçu du fonds.